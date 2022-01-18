‫شركة كوغنيتيف كوربوريشن Kognitiv Corporation ترقي جيسون هان إلى منصب نائب الرئيس التنفيذي وكبير المسؤولين العالميين في الشركة

ستلعب الإدارة التنفيذية دورًا حاسمًا في سد احتياجات العملاء العالميين والقدرات المبتكرة لمنصة التجارة التعاونية في شركة كوغنيتيف

تورنتو (TORONTO) ، 18 يناير 2022 — / PRNewswire / أعلنت شركة كوغنيتيف ( Kognitiv) -الشركة العالمية الرائدة في سوق التجارة التعاونية الآخذ في التوسع السريع- عن ترقية جيسون هان لمنصب نائب الرئيس التنفيذي وكبير المسؤولين العالميين بالشركة فورًا.

تتميز جيسون بأنها قائدة ذو ولاء وموثوقية وتتمتع بأكثر من 20 عامًا من الخبرة في وضع تجارب المستهلكين المبتكرة والتفاوض على شراكات طويلة الأجل للمنظمات العالمية الكبيرة مثل لويلتي وان LoyaltyOne وقادة التكنولوجيا في العالم مثل فليكسيتي Flexiti. ومع تولي جيسون منصب نائب الرئيس التنفيذي وكبير مسؤولي الحلول العالمية، ستصبح مسؤولة عن التأكد من توافق حلول شركة كوغنيتيف التجارية مع قدرات منصتنا وإنشاء تحالفات استراتيجية عالمية لتعزيز وتوسيع نطاق الانتشار العالمي لشركة كوغنيتيف. كما ستقود جيسون التخطيط الاستراتيجي للشركات حيث تعمل مؤسستنا على تسريع خطط النمو التي تضع شركة كوغنيتيف في موضع الريادة في السوق.

وقال الرئيس والمدير التنفيذي، شون بيرسون: “منذ انضمامها إلى شركة كونيتيف في ديسمبر 2020، أقامت جيسون روابط قوية بين فرق العمل التجارية والاستراتيجية لمنصتنا. يضمن هذا الترابط أن تبقى قدرات منصة التجارة التعاونية لدينا في طليعة سوق الولاء المُعاد تعريفه كمؤسسات تبحث عن طرق جديدة ومتنوعة للتداول والتبادل مع أقرانها في شبكة آمنة ومؤمنة. إن ترقية جيسون إلى منصب ضمن مديري المستوى التنفيذي ستضمن دمج الاتجاهات الناشئة، مثل البيانات الموجهة للمستهلك وبيانات الطرف الصفري، مع متطلبات الأعمال الهامة لعملاء شركة كونيتيف بسلاسة لتوفير القدرات اللازمة، ليس فقط اليوم، ولكن في المستقبل. والأهم من ذلك، ومع نمو الخطط المستقبلية لشركة كوغنيتيف، فإن إقامة تحالفات استراتيجية ستصبح أمرًا أساسيًا لتسريع فرص التوسع وزيادة تعزيز وصول شركة كوغنيتيف إلى السوق. إن خبرة جيسون ومهاراتها القيادية المتميزة وشغفها ببناء علاقات دائمة تجعلها عضوًا قيمًا في فريق شركة كوغنيتيف التنفيذي، ويسعدني أن أعلن عن تعيينها في هذا الدور الذي تم إنشاؤه مؤخرًا”.

“لقد رأيت بشكل مباشر كيف يجب أن تتطور برامج الولاء التقليدية وأنا متحمس بشكل لا يصدق حول الفرص التي أمام شركة كوغنيتيف. إن الجمع بين قدرات إدارة الولاء الراسخة لدينا، مع تكنولوجيا المنصات الرائدة المبتكرة في السوق، يحدد مكانة شركة كوغنيتيف لقيادة الطريق في إعادة تعريف مساحة الولاء. وفي هذا الدور الجديد، أتطلع إلى خدمة عملائنا وشركائهم في تقديم هذه الحلول المبتكرة”.

حول شركة كوغنيتيف

كوغنيتيف كوربوريشن هي شركة نمو تكنولوجي من الأعمال للأعمال، مع تركيز فريد على تمكين التجارة التعاونية لعملائها العالميين. بالتركيز على مستقبل الولاء والاتجاه نحو اللامركزية في Web3.0 ، توفر كوغنيتيف حلاً شاملاً للتجارة التعاونية. يمكن للعملاء زيادة التعاون مع شركائهم الأكثر قيمة وتقليل اعتمادهم على الوسطاء، وخلق قيمة كبيرة للمستهلكين، وزيادة التحكم في بياناتهم وتجاربهم. بعد “وفاة ملف تعريف الارتباط” في مواقع الشركات الإلكترونية، تبحث الشركات عن استراتيجيات بيانات جديدة لإضفاء الطابع الشخصي على تجاربها ودفع الابتكار. تقدم كوغنيتيف هذا من خلال تعاون قوي في البيانات وتوليد بيانات لا تخص أي طرف، ما يمهد الطريق لاستراتيجيات محتوى فريدة وقوية. ومع ظهور اقتصاد الاشتراك، والتركيز على نماذج (مباشرة إلى المستهلك) والتخصيص الفائق، يمكن للعملاء الاستفادة من أن يصبحوا أكثر كفاءة في كيفية تخطيط شراكاتهم وتوسيع نطاقها وتنفيذها، وخلق قيمة لمستهلكيهم ودفع النمو. يقع المقر الرئيسي لشركة كوغنيتيف في كندا، ويعمل بها أكثر من 450 شخصًا في 50 دولة، وهي تفتح الطريق أمام الحقبة التالية من التجارة لشركات البيع بالتجزئة والخدمات المالية ووسائل الإعلام والاتصالات والضيافة والنقل والترفيه. تشمل قائمة أكبر المستثمرين في كوغنيتيف شركة أليميا إنك، وهي شركة قابضة مدرجة في بورصة تورونتو (TSX: AIM) . اعثر على المزيد على www.kognitiv.com.

للتواصل الإعلامي: هيلتون بربور (Hilton.barbour@kognitiv.com)

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