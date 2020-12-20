‫شركة “كوارا القابضة” تبرزكأكثر شركة سعودية قابضة

تتبنى حلول تقنية واستثمارية مبتكرة

الرياض،20ديسمبر 2020: كشفت شركة كوارا القابضة، اليوم، عنهويتها الجديدة واستراتيجية أعمالها، التي تهدف إلى اعتماد الابتكار لتعزيز التكامل الرقمي ما بين شركاتها التابعة والعاملة في القطاعات المالية والعقارية والتقنية، وتحقيق نقلة نوعية في قطاع الأعمال السعودي.

وعملت كوارا القابضة، وهي كيان استثماري سعودي قائم منذ أكثر من 25 عامًا ويتواجد في 11 دولة، على تطوير قدراتها الرقمية، مما يسمح لها من تعزيز التنسيق بين أعمالها المختلفة، و تحسين كفاءة العمليات، وتقديم منتجات وخدمات أفضل لعملائها.

وفيما تمثل كوارا القابضة جيلًا جديدًا من الكيانات الاستثمارية التي ستدمج الحلول التقنية العصرية مع القطاعات التقليدية بما في ذلك قطاع التطوير العقاري والخدمات المالية، رحب الأستاذ زياد الشعار، الرئيس التنفيذي لشركة كوارا القابضة، بإطلاق الشركة لهويتها الجديدة واستراتيجية أعمالها، قائلا “إن التغييرات في بيئة الأعمال الجديدة سوف تتيح للشركة تبني استراتيجية تغيير مرنة وسريعة ترتكز على الابتكار والحلول التقنية”.

وأضاف: “من خلال الاعتماد على الاستثمار في الخدمات الرقمية في الأنشطة الرئيسية للشركات التابعة، ستحقق كوارا القابضة نموًا متصاعدا وعوائد استثمارية أكبر وتعزيزاً من نوعية خدمة العملاء”.

كما أكد الشعار قدرة “كوارا القابضة” على قيادة شركاتها نحو الابتكار المالي، موضحا “استنادًا إلى نموذج أعمالنا الجديد، نتطلع إلى تحقيق نمو ملحوظ، وتعزيز استدامة القدرة التنافسية لشركاتنا التابعة”.

وتابع: “سنواصل مسيرتنا نحو التحول الرقمي، وسنقدم ابتكارات مالية إضافية في مجال العملة النقدية والتقنية المالية، بما تمثله من خدمات متطورة ينتظر منها القيام بدور حيوي في قطاعات أعمال متعددة على مدار العقد المقبل”

وتخطط كوارا القابضة من خلال توجهاتها الاستثمارية في الشركات التابعة من زيادة حصتها السوقية وتعزيز قدراتها التنافسية وتمكينها من رفع جاهزيتها للاستفادة من فرص الأعمال العالمية والإقليمية لزيادة نموها وربحيتها، لا سيما في فترة ما بعد الجائحة.

وتندرج تحت مظلة شركة كوارا القابضة شركات تابعة لها، وهي؛ شركة دار الأركان للتطوير العقاري المدرجة في السوق المالية في المملكة العربية السعودية وشركة دار الأركان العقارية.الى جانب عدد من الشركات ذات الخبرة في قطاع الخدمات المالية، وهي شركة الخير كابيتال والشركة السعودية لتمويل المساكن، وشركة البحرين المالية، ومعالم للتمويل، والشركة اللوجيستية المستقلة، وشركة تاج لايف ستايل سنتر، وشركة تآزرللتأمين ، وشركة دار الأركان أون لاين، بالاضافة إلى شركتي Quara pay و Quara Blockchain ventures.

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