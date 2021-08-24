‫شركة كاسيو تطرح ساعات EDIFICE الجديدة التي تحتوي على ألياف كربون 6K بالتعاون مع فريق سكودريا ألفا توري

نظام ألوان يتميز بجمعه بين اللون الأزرق الداكن مصحوبًا بعلامات فلورية

طوكيو، 24 سبتمبر 2021 /PRNewswire/ — أعلنت شركة كاسيو للكمبيوتر المحدودة اليوم عن طرح إضافات جديدة لمجموعة ساعات EDIFICE التي تتميز بأجهزة توقيت عالية الأداء اعتمادًا على مفهوم العلامة التجارية الذي يرمز إلى شعاري “السرعة والذكاء”، إذ تم تزويد طرازات EQB-1200AT وEFS-S580AT وEFR- 571AT بقرص مصنوع من الكربون 6K*، وهي المجموعة الثالثة من الطرازات التي تم تصميمها بالتعاون مع فريق سكودريا ألفا توري، وهو أحد فرق سباقات Formula OneTM.

*مادة منسوجة من شعيرات يتألف جميعها من 6000 ليفة كربونية.

تجدر الإشارة أن فريق سكودريا ألفا توري هو أحد فرق السباق التي تضم في صفوفها العديد من السائقين الشباب الصاعدين، وتُعد التقنيات الحديثة التي يمتلكها الفريق والسعي الحثيث للسرعة تطابقًا مثاليًا لمفهوم العلامة التجارية “EDIFICE”، وكانت كاسيو شريكًا رسميًا منذ عام 2016 حينما كان الفريق يُعرف باسم فريق “سيكودريا تورو روسو”،

تتميز الساعات الجديدة EQB-1200AT و EFS-S580AT وEFR-571AT باحتوائها على قرص مصنوع من ألياف الكربون 6K، المنقول من إطار التعاون الثاني مع سكودريا ألفا توري الذي لاقى استحسانًا كبيرًا، وتحتوي الساعات على تقنية Formula OneTM فضلاً إلى تصميمات الساعات التي تستخدم ألياف الكربون عالية القوة المُستخدمة في أجنحة وأرضيات سيارات السباق. ويشير اللون الأزرق الداكن للفريق اللون العام، واللون الأصفر الفلوروسنت الخاص بلون الملابس التي يرتديها ميكانيكي الطاقم بعد انتهاء السباقات، يسلط الضوء على الركائز الرئيسية، مثل حلقة الاتصال وعقرب الثواني وعقرب المؤشر وزر ساعة الإيقاف؛ ممّا يوفر الرؤية الواضحة المطلوبة للعمل الآمن في الحلبة والحفر.

تتسم الطرازات الثلاثة بمقاومتها للماء حتى عمق 100 متر، كما يتميز الطرازان EQB-1200AT و EFS-S580AT بزجاج مصنوع من الكريستال الياقوتي عالي القوة؛ مما يوفر راحةً نفسيةً حتى في الظروف القاسية التي تنظم بها السباق. أمّا الطراز EQB-1200AT فقد زود بوظائف الارتباط بالمحمول (Mobile Link) التي تُضبط تلقائيًا على الوقت الصحيح عند إقرانها بهاتف ذكي باستخدام التطبيق المُخصص؛ مما يتيح بدوره عرضًا دقيقًا للوقت الذي يحتاجه أفراد الفريق ممّن يقومون بجدولة أيامهم تدريجيًا حتى الدقيقة، ويحتوي التطبيق على ما يقارب 300 مدينةٍ للاختيار من بينها لضبط التوقيت العالمي بسهولة، وهو يمثل خيارًا مثاليًا للفرق التي تسافر حول العالم.

لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة: https://www.casio-intl. com/asia/en/news/2021/0824_ eqb-1200at/

صورة – https://mma.prnewswire.com/ media/1596892/image_1.jpg