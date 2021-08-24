شركة كاسيو تطرح ساعات EDIFICE الجديدة التي تحتوي على ألياف كربون 6K بالتعاون مع فريق سكودريا ألفا توري
نظام ألوان يتميز بجمعه بين اللون الأزرق الداكن مصحوبًا بعلامات فلورية
طوكيو، 24 سبتمبر 2021 /PRNewswire/ — أعلنت شركة كاسيو للكمبيوتر المحدودة اليوم عن طرح إضافات جديدة لمجموعة ساعات EDIFICE التي تتميز بأجهزة توقيت عالية الأداء اعتمادًا على مفهوم العلامة التجارية الذي يرمز إلى شعاري “السرعة والذكاء”، إذ تم تزويد طرازات EQB-1200AT وEFS-S580AT وEFR-
*مادة منسوجة من شعيرات يتألف جميعها من 6000 ليفة كربونية.
تجدر الإشارة أن فريق سكودريا ألفا توري هو أحد فرق السباق التي تضم في صفوفها العديد من السائقين الشباب الصاعدين، وتُعد التقنيات الحديثة التي يمتلكها الفريق والسعي الحثيث للسرعة تطابقًا مثاليًا لمفهوم العلامة التجارية “EDIFICE”، وكانت كاسيو شريكًا رسميًا منذ عام 2016 حينما كان الفريق يُعرف باسم فريق “سيكودريا تورو روسو”،
تتميز الساعات الجديدة EQB-1200AT و EFS-S580AT وEFR-571AT
تتسم الطرازات الثلاثة بمقاومتها للماء حتى عمق 100 متر، كما يتميز الطرازان EQB-1200AT و EFS-S580AT بزجاج مصنوع من الكريستال الياقوتي عالي القوة؛ مما يوفر راحةً نفسيةً حتى في الظروف القاسية التي تنظم بها السباق. أمّا الطراز EQB-1200AT فقد زود بوظائف الارتباط بالمحمول (Mobile Link) التي تُضبط تلقائيًا على الوقت الصحيح عند إقرانها بهاتف ذكي باستخدام التطبيق المُخصص؛ مما يتيح بدوره عرضًا دقيقًا للوقت الذي يحتاجه أفراد الفريق ممّن يقومون بجدولة أيامهم تدريجيًا حتى الدقيقة، ويحتوي التطبيق على ما يقارب 300 مدينةٍ للاختيار من بينها لضبط التوقيت العالمي بسهولة، وهو يمثل خيارًا مثاليًا للفرق التي تسافر حول العالم.
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صورة – https://mma.prnewswire.com/
صورة – https://mma.prnewswire.com/