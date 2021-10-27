وتعد فرتيجلوب، أكبر مُصدّر بحري لليوريا والأمونيا في العالم وأكبر منتج للأسمدة النيتروجينية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من حيث الطاقة الإنتاجية، وإحدى الشركات الرائدة في مجال تطوير الأمونيا منخفضة الكربون، وقد تأسست كمشروع مشترك بين شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) وشركة أو سي أي، المدرجة في بورصة يورونكست الأوروبية.

هذا ويعد هذا الاكتتاب علامة فارقة تعزز من مكانة سوق أبوظبي العالمي كمركز مالي دولي رائد في أبوظبي والمنطقة كافة.

وبهذه المناسبة، قال سعادة أحمد جاسم الزعابي، رئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي: “يهنئ سوق أبوظبي العالمي فرتيجلوب على اكتتابها الناجح في سوق أبوظبي للأوراق المالية، حيث أصبحت أول شركة مسجلة لدى منطقة حرة تُدرج أسهمها في أسواق الدولة. ولا شك بأن هذا الاكتتاب هو تأكيد على ثقة المستثمرين العالميين في سوق أبوظبي العالمي وهو انعكاس لدورنا الأساسي كمركز مالي دولي، يحرص على تحفيز النمو ويدعم تطوير قطاع الخدمات المالية بما يخدم مسيرة أبوظبي ودولة الإمارات، وذلك تماشياً مع “مبادئ الخمسين”.

هذا ويعزز الاكتتاب العام الأولي لشركة فرتيجلوب مكانة أبوظبي وسوق أبوظبي العالمي المتنامية كمنصة عالمية للأعمال ومركز مالي دولي. وإننا نتطلع إلى تقديم الدعم الفعال للشركات ضمن جميع القطاعات، بما يمكنها من الاستفادة من البيئة التنظيمية الملائمة للأعمال، والتي تطبق قانون العموم الإنجليزي وتوفر بنية تحتية تجارية بمعايير عالمية ومنصة مبتكرة وذكية للشركات.”

وتعد شركة فرتيجلوب جزء من مجتمع الأعمال لدى سوق أبوظبي العالمي، الذي يضم أكثر من 3600 كيان مسجل من البنوك المحلية والعالمية الرائدة في العالم والمنطقة، إلى جانب العديد من المؤسسات المالية وشركات الاستثمار وشركات إدارة الأصول وشركات الطاقة والشركات الكبرى والشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا ومزودي الخدمات المهنية والمؤسسية وغيرها من الشركات المتخصصة.

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