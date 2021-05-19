‫شركة غيفت تطلق منصة ‘Giift Box

منصة جديدة وفعالة للشركات المتوسطة والصغيرة للتعامل مع العملاء رقميا

سنغافورة19 مايو / أيار 2021/PRNewswire/ — تواصل شركة غيفت Giift ابتكار حلول الولاء المبتكرة. فقد أطلقت منصة جديدة وهي ‘Giift Box’: وهي تطبيق على الإنترنت مصممة للترويج للشمول الرقمي في قطاع الشركات المتوسطة والصغيرة. وعبر هذا التطبيق يمكن لكل عمل تجاري، من الأكشاك الصغيرة إلى محلات السوبرماركت، التعامل مع العملاء بكلفة مقبولة.

كل ما يتطلبه الأمر هو 3 خطوات بسيطة – طرح ونشر والتحقق من العروض في المتجر أو عبر الإنترنت. وهذا التطبيق يمكّن التجار من طرح عروض ترويجية في وضعية الخدمة الذاتية. يمكنهم الاختيار من بين مجموعة مختارة من القوالب الجاهزة للاستخدام وتخصيصها وفقًا لعلاماتهم التجارية. بمجرد طرحها، يمكن مشاركة هذه العروض الترويجية على وسائل التواصل الاجتماعي والدردشة. يمكن أيضًا عرضها في المتجر من خلال رمز QR بسيط.

للاستمتاع بهذه العروض، لا يتعين على العملاء تنزيل أي تطبيقات. يمكنهم ببساطة مسح رمز الاستجابة السريعة ضوئيًا وإدخال تفاصيلهم والاستمتاع بالمزايا. من بطاقات الهدايا الإلكترونية إلى القسائم المرتبطة بالاستخدام، يمكن للتجار تقديم ونشر عروضهم الترويجية في دقائق.

ميزة أخرى مهمة هي أنه يمكن دفع هذه العروض بسلاسة إلى قاعدة جمهور أكبر من أعضاء برامج ولاء غيفت الحاليين. يمنح هذا التجار فرصة ليكونوا جزءًا من نظام غيفت والاستمتاع بالوصول لأكثر من 80 مليون عميل!

قال باسكال شاتارت: “تهدف حلول الولاء المبتكرة والسهلة الاستخدام في غيفت دائمًا إلى توفير تكنولوجيا قابلة للتطوير والمستدامة.” ‘Giift Box يفعل ذلك بالضبط وسوف يلعب دورًا محوريًا في نهوض أعمال الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال حل فعال وبأسعار معقولة. ومع هذا الإطلاق، تعالج غيفت الآن مشاغل كل شريحة من الشركات الصغيرة إلى الشركات الكبيرة “.

حولGiift.com :: تعمل تقنية الولاء المبتكرة الشاملة من غيفت على تحويل برامج المكافآت إلى عملات قابلة للاستبدال. تعمل غيفت في أكثر من 50 دولة، ولها مكاتب في نيويورك ولندن وسنغافورة ووهان ونيروبي ودبي وجاكرتا ومومباي وكولومبو والدوحة ودكا. نموذج عمل غيفت يعتمد على المعاملات.

الشعار – https://mma. prnewswire.com/media/1162353/ Giift_Logo.jpg

لمزيد من المعلومات حول هذه المقالة، يرجى الاتصال بــ: