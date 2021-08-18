‫شركة شيبسي (Shipsy) تقوم بإعادة تسمية العلامات التجارية للاحتفال بالنمو الكبير والتطورات التكنولوجية السريعة

– يسجل في النمو الشامل منذ تأسيس الشركة. بتسجل زيادة بنسبة 75٪ في الإيرادات والعملاء في الأشهر الستة الماضية

– ويهدف إلى اكتساب حضور عالمي من خلال توسيع الانتشار الدولي

– وتطلق شعاراً وموقعاً إلكترونياً جديدين؛ لتضخيم القوى العاملة والقدرات التقنية

جورجاون، الهند، 18 أغسطس/آب 2021 /PRNewswire/ — شركة شيبسي (Shipsy) ، وهي منصة إدارة لوجستية ذكية رائدة، أعلنت عن تغيير علامتها التجارية. تتماشى هذه الخطوة مع رؤية الشركة لتكون رائدة عالمياً في مجال البرمجيات كخدمة (SaaS) وفي مجال الخدمات اللوجستية وإدارة التجارة العالمية.

وسيشهد التحول انجراف شركة شيبسي (Shipsy) من النهج الذي يقوده المنتج إلى ابتكار حلول متطورة للعديد من حالات الاستخدام عبر الصناعات.ينعكس التطور من خلال موقع الويب والشعار الجديدين، مما يؤكد على نظرة العلامة التجارية الجاهزة للمستقبل.ويهدف أيضاً إلى توصيل عروض القيمة بشكل أفضل من حيث حالات الاستخدام الخاصة بالصناعة ووحدات الشحن.

وشركة شيبسي (Shipsy) هي الشريك التكنولوجي المفضل للشركات الكبيرة في جميع أنحاء العالم.كما أقامت مركز عمليات في الشرق الأوسط من خلال الكشف عن مقرها الإقليمي في دبي.

وسجلت الشركة زيادة بنسبة 75٪ في إيراداتها وعملائها في الأشهر الستة الماضية.وقامت شركة شيبسي (Shipsy) بسلسلة من العمليات للحاق بالركب عبر التسلسل الهرمي التنظيمي لتسريع خارطة طريق التوسع وتعزيز مشاركة عقلية القيادة الفكرية الخاصة بها.

فعلى صعيد التكنولوجيا، أصبحت عمليات مركزها المحوري الآن متحركة ومتنقلة بالكامل، في حين أن محرك التخصيص التلقائي المتطور يحقق الآن معدل نجاح بنسبة 94٪.وتؤدي التعديلات الأخرى المدمجة أيضاً إلى تحقيق نتائج فائقة لصالح العميل.

وتعليقاً على تغيير العلامة التجارية،‎ ‎قال سوهام تشوكشي، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة شيبسي (Shipsy)،‎ ‎“لقد سمح لنا نهج العميل أولاً بكسب القلوب وإنشاء علامات بارزة حتى الآن.نريد الشروع في رحلة جديدة من خلال الاستفادة من الفرص التي تحققت في عالم جديد شجاع بعد الجائحة.ونظراً لأن التغيير هو الثابت الوحيد، فنحن على ثقة من أن إعادة تشكيل عرض القيمة الخاص بنا ستؤدي إلى العديد من الاختراقات وستحقق لنا بنجاح وجوداً هائلاً في مجال التجارة العالمية وإدارة الخدمات اللوجستية في المستقبل القريب”.

نُبذة عن شركة شيبسي ( Shipsy ):

تعمل منصة إدارة اللوجستيات الذكية من شركة شيبسي (Shipsy) على تمكين الشركات العالمية من تحسين عمليات سلسلة التوريد الشاملة وأتمتة وتعقبها وتبسيطها.تأسست في عام 2015 في مدينة جوروجرام، وتستفيد من الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة لتصميم وتطوير حلول البرمجيات كخدمة (SaaS) منخفضة الكود البرمجي للارتقاء بمستوى الكفاءة التشغيلية في قطاعات الصناعة.يقع المقر الرئيسي الإقليمي للعلامة التجارية في دبي.واختتمت الشركة خلال العام الماضي جولة تمويل من الفئة الأولى أسهمت في جمع مبلغ قدره 6 مليون دولار أمريكي عبر منصة سورج (Surge) التابعة لشركة سيكويا كابيتال الهند والشركة الاستثمارية انفو إيدج (Info Edge).

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