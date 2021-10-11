القاهرة، مصر, 10 أكتوبر / تشرين أول 2021 / PRNewswire/ — أعلنت شركة سيكوينس عن برنامجها الجديد Verify هذا الأسبوع. يقدم هذا المنتج حلول التحقق من هوية المستخدمين, أي المصادقة الثنائية للشركات التي تتطلع إلى حماية هويات المستخدمين والحسابات عبر الإنترنت. وينضم Verify إلى مجموعة منتجات شاملة من حلول التواصل والأتصالات وقرب سيكوينس من تنفيذ نهج قنوات الأتصالات المتعددة في مجال الأعمال.

الحفاظ على سرية المعلومات

يقول حسين الصافي، مدير المنتجات في سيكوينس: يقدم Verify أفضل أمان رقمي في فئته ويحمي بيانات المستخدم من التهديدات المستمرة.” “تضيف المصادقة ذات العاملين طبقة أمان إضافية لضمان الوصول الآمن والفوري إلى البيانات.”

وسط عمليات الأنتقال السريع إلى برمجيات كلاود، أصبحت العديد من الصناعات مدركًه لأهمية المصادقة الثنائية العوامل. ويسهل Verify من اعتماد طرق تحقق مختلفة مثل كلمات المرور لمرة واحدة OTP عبر الرسائل النصية القصيرة، وكلمات المرور الصوتية لمرة واحدة، والرموز البرمجية للتطبيقات. تقدم سيكوينس Verify كجزء من منصتها – الحائزة علي العديد من الجوائز – منصة التواصل المصممة لتعزيز الاتصالات بين الشركات وقاعدة عملائها في جميع أنحاء العالم. من خلال الربط بين قنوات التواصل علي المنصه وتقديم حلول برمجيه للربط بنظم الأعمال المختلفه API ، يقدم Verify طرق تحقق متعدده للأعمال عبر الرسائل النصية القصيرة والصوتية والبريد الألكتروني.

Verify يحافظ على خصوصية المعلومات وزيادة الوعي بالعديد من التحديات بما في ذلك:

· محاولات السرقة والاحتيال علي المعلومات

· التثبت من الهوية الرقمية لمحاولات تسجيل الدخول

· اختراق كلمة المرور وبرامج الفدية وغيرها من الجرائم الإلكترونية

· البريد العشوائي

حل المصادقة الثنائية او التحقق بخطوتين

لعبت جائحة كوفيد-19 دورًا في قرار إطلاق Verify الآن. كان على الصناعات مثل(الخدمات المصرفية، والخدمات المالية والتأمين والرعاية الصحية والتصنيع، والبيع بالتجزئة، والخدمات اللوجستية تسريع معدل اعتمادها للمصادقة الثنائية أثناء الوباء. ومع زيادة المعاملات الرقمية، زادت الحاجة إلى بيئات آمنة عبر الإنترنت لحماية البيانات الحساسة. وتجدر الإشارة إلى أنه خلال العام 2020، خسرت هذه الصناعات وغيرها ما يعادل 20 مليون دولار من تكاليف الأضرار بسبب هجمات برامج الفدية العالمية، مما يشير إلى الحاجة الملحة إلى حلول أمنية أفضل مصممة للعملاء العصريين.

مناسب تمامًا لكل صناعة

يمكن لصناعات مثل شركات خدمات الصرافة والتقنية المالية استخدام Verify لحماية البيانات المالية وتأمين المدفوعات عبر الإنترنت عن طريق إرسال كلمات مرور فورية لمرة واحدة لمعاملات متعددة. ويمكن لمزودي حلول بيع التجزئة والتجارة الألكترونية استخدام هذا الحل لمساعدة المستخدمين على التحقق من هوياتهم أثناء التسوق عبر الإنترنت. بينما يمكن للمنصات الرقمية وشركات البرمجيات الكبرى توجيه المستخدمين أثناء إعداد الحسابات أو الأجهزة الرقمية وتأمين تسجيلات الدخول الخاصة بهم باستخدام رموز التحقق الفورية. لمعرفة المزيد حول كيفية عمل Verify في مجال عملك، حدد موعدًا لإجراء مكالمة تجريبية مع أحد خبراء سيكوينس من خلال هذا الرابط..

عام من الأصدارات

Verify هو ثاني إطلاق منتج رئيسي لشركة سيكوينس في العام 2021، بعد الكشف عن CEQUENS Chat الذي تم الكشف عنه في شهر كانون الثاني/يناير احتفالا بالذكرى العاشرة </156 لانطلاقة الشركة. CEQUENS Chat هو حل شامل للتواصل مع العملاء عبر وسائل التواصل الأجتماعي مع العديد من المميزات الأخري الخاصه بالأعمال.

تم طرح Verify في البلدان التالية مع إضافة المزيد قريبًا:

1.مصر

2.المملكة العربية السعودية

3.الإمارات العربية المتحدة

4.قطر

5.البحرين

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حول سيكوينس

نحن مزود منصة اتصالات كخدمة. مهمتنا هي سد فجوات الاتصال في عالم يحركه التواصل.

وإذ ولدت في العصر الرقمي، تأسست سيكوينس استجابة للتحديات المتزايدة التي تواجه اتصالات المؤسسات. لقد بدأنا كمنصة تجميع للرسائل القصيرة وصنعنا طريقًا تدريجيًا نحو حلول الاتصالات كخدمة متعددة القنوات.

على مدى 10 سنوات، مكّنت ابتكاراتنا آلاف الشركات من إنشاء وتقديم تجارب اتصال مُحددة لقطاعاتها. منصة الاتصالات السحابية المتوافقة مع PCI / DSS هي الحل الشامل الحائز على الجوائز الذي يساعد الشركات على تحقيق إمكاناتها الكاملة والانتقال إلى التكنولوجيا الرقمية.

بصفتها عضوا في Endeavor ولاعبًا بارزا في الصناعة، تلعب سيكوينس دورًا محوريًا في تحويل الاتصالات التجارية في جميع أنحاء العالم.

الشعار – https://mma.prnewswire.com/ media/1324616/CEQUENS_Logo.jpg

قسمت الديب k.eldeeb@cequens.com