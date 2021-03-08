‫شركة سيجين تنشر نتائجها المالية غير المسبوقة للربع الرابع والسنة 2020؛ تكتب التاريخ بانضمامها إلى نادي شركات التريليون وون

سيؤول، كوريا الجنوبية،, 8 مارس / آذار 2021 / بي آر نيوزواير / — أبلغت الشركة الكورية الجنوبية للتشخيص الجزيئي الرائدة سيجين إنك (KQ096530) عن نتائجها المالية للربع الرابع والسنة المالية 2020، التي أظهرت أرقاما قياسية غير مسبوقة. T وأبلغت الشركة عن 441.7 مليار وون كوري جنوبي على هيئة واردات مدمجة و257.5 مليار وون كوري جنوبي على هيئة ربح تشغيلي لربع السنة المنتهي في 31 كانون الأول/ديسمبر، 2020.

بالنسبة للعام 2020 بأكمله، أبلغت سيجين عن مبيعات بقيمة 1.125 تريليون وون كوري، بزيادة أكثر من تسعة أضعاف على أساس سنوي وأرباح تشغيلية قدرها 676.2 مليار وون كوري، بزيادة قدرها ثلاثون ضعفًا في نفس الفترة. وقد وضعت أرقام المبيعات السنوية شركة التكنولوجيا الحيوية الرائدة في كوريا بأمان في مصاف الشركات الأعضاء في نادي التريليون وون، وهو إنجاز غير عادي في صناعة التكنولوجيا الحيوية الكورية.

وقال مسؤول من سيجين، “لقد سحقت مبيعاتها الفصلية السجلات السابقة، حيث سجلت 81.8 مليار وون كوري في الربع الأول، و 274.8 مليار وون كوري في الربع الثاني، و 326.9 مليار وون كوري في الربع الثالث و 441.7 مليار وون كوري في الربع الرابع.” وأضافت الشركة أن سيجين “تمكنت من الحفاظ على 60٪ كنسبة أرباح تشغيلية سنوية، وهو مؤشر واضح يعكس قيمة الشركة”.

بدعم من المبيعات القوية للمعدات اللازمة للتشخيص الجزيئي، قالت الشركة إنها باعت حوالي 1600 وحدة في العام الماضي وحده، ما يدل على أن الشركة قد أمنت قاعدة عملاء قوية حول العالم، وهو وضع من المرجح أن يستمر حتى بعد جائحة كوفيد-19. في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام 2020، ركبت سيجين حوالي 700 جهاز، على الرغم من الانتشار الهائل للقاحات الخاصة بفيروس كورونا في تلك الفترة من السنة.

وأضاف المسؤول أن الزيادة في مبيعات المعدات تشير إلى ثقة قوية في النمو المطرد والقوي للشركة في السنوات القادمة. على مدار العقد الماضي، اخترقت مبيعات سيجين المتراكمة للمعدات رقم الـ 3,400 وحدة.

بالنظر إلى العام 2021، قالت سيجين إنها “تتوقع أن تتجاوز مبيعاتها السنوية مبيعات العام الماضي، بالنظر إلى الطلب الهائل على الاختبارات التشخيصية.” باستخدام تقنية سيجين الأصلية المسجلة ببراءة اختراع، طورت الشركة مؤخرًا أول اختبار للسلالات الجديدة من كوفيد-19 قادر على فحص وتحديد السلالات المتعددة في فحص واحد، حيث يكافح العالم عددا متزايدا من السلالات المتحورة الجديدة للفيروس. تتوقع سيجين أن تواصل الشركة نموها القوي، حيث تواصل جهودها في تخفيف الأعباء على المهنيين الطبيين من خلال تقنيتها التي لا مثيل لها في معالجة التشخيص الجزيئي.

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