‫شركة سيجين تطرح اختبار اكتشاف متحورات سارز – كوف -2 الجديد الذي يمكنه فحص ستة متحورات فيروسات بما في ذلك دلتا ودلتا بلاس

أطلقت شركة سيجين (Seegene) اختبار PCR متعدد الأهداف جديدا قادرا على فحص ستة متحورات فيروس سارز – كوف 2 بما في ذلك متحورا دلتا ودلتا بلاس اللذان يُعزى إليهما الارتفاع الأخير في حالات الإصابة العالمية بكوفيد-19.

اختبار متعدد الأهداف جديدا قادرا على فحص ستة متحورات فيروس سارز – كوف 2 بما في ذلك متحورا دلتا ودلتا بلاس اللذان يُعزى إليهما الارتفاع الأخير في حالات الإصابة العالمية بكوفيد-19. مجموعة أدوات الكشف عن المتحورات الحاصلة على علامة CE-IVD للتمييز بين 10 متحورات رئيسية لـكوفيد-19 بما في ذلك “ألفا”، “بيتا” و”أبسيلون” بالإضافة إلى “دلتا”، عند استخدامها لى جانب مجموعة أدوات الكشف عن المتحورات الأولى للشركة والتي تم إطلاقها مسبقًا في شهر آذار/مارس الماضي.

سيئول، كوريا الجنوبية، 19 تموز/يوليو 2021 / PRNewswire / — أعلنت شركة التكنولوجيا الحيوية الرائدة في كوريا الجنوبية سيجين (KQ 096530) عن إطلاق اختبار تشخيص للمتحورات الجديدة لفيروس سارز-كوف 2 قادر على فحص متحورات الفيروس التي اكتشفت حديثًا بما في ذلك متحورا دلتا ودلتا بلاس اللذان أصبحا النسخة السائدة للفيروس المنتشر حول العالم حاليا.

أعلنت شركة سيجين في 30 يونيو أنها حصلت على علامة CE-IVD لفحص Allplex ™ SARS-CoV-2 Variants II، وهي مجموعة جديدة من مجموعات الكشف عن متحورات الفيروس من الشركة القادرة على اكتشاف الطفرات الجينية الرئيسية لمتحورات فيروس سارز-كوف-2 مثل L452R، وW152C، وK417T، وK417N. ففي تفاعل واحد، تحدد مجموعة تشخيص المتحورات ما مجموعه ستة متحورات من كوفيد-19 معروف أنها نشأت في الهند مثل دلتا، دلتا بلاس، كابا وغاما (البرازيل) و بيتا (جنوب إفريقيا) وإبسيلون (كاليفورنيا). وفي حين أن عدد الإصابات الجديدة اليومية بالفيروس ينمو بصورة كبيرة، من المتوقع أن يلعب إطلاق الاختبار الجديد دورًا أساسيًا في مراقبة انتشار متحوري دلتا ودلتا بلاس اللذين يعزى إليهما إلى حد كبير الجزء الأكبر من الإصابات الجديدة.

في وقت سابق من هذا العام، صنفت منظمة الصحة العالمية متحور دلتا على أنه “متحور مثير للقلق” حيث من المتوقع أن يتفوق هذا المتحور بسرعة على المتحورات الأخرى للفيروس. أيضًا، أثار ظهور طفرة جديدة على بروتين سبايك في متحور دلتا المعروف باسم K417N قلقًا عالميًا، حيث من المعروف أنه أكثر عدوى من متحور دلتا ويظهر مقاومة للقاح. وأصبحت هذه المتحورات شديدة العدوى مؤخرًا تمثل تهديدًا عالميًا. في دول مثل المملكة المتحدة وإندونيسيا، تعتبر دلتا السلالة السائدة المسؤولة عن حوالي 90٪ من حالات الإصابة الجديدة. أيضًا، في بلدان أخرى مثل الولايات المتحدة، على الرغم من أن المتحور يشكل حوالي 20٪ فقط من الإصابات، يبدو أن العدد يتضاعف كل أسبوعين.

في ظل هذه الظروف، يحظى طرح اختبار Allplex ™ SARS-CoV-2 Variants II Assay باهتمام كبير في جميع أنحاء العالم حيث يمكن لمجموعة الاختبار هذه الكشف عن متحوري دلتا ودلتا بلاس بالإضافة إلى متحورات كوفيد-19 الرئيسية الأخرى. وقالت سيجين أيضًا إنها طورت بنجاح اختبارات تشخيصية للاستخدام البحثي فقط، Allplex™ SARS-CoV-2/P681R Assay لاستهداف متحوري دلتا ودلتا بلاس بدقة. ووفقًا للشركة، فإن الاستخدام المتزامن للفحصين سيسمح للباحثين بالتمييز بدقة بين متحوري دلتا ودلتا بلاس من الطفرات الجينية الأخرى.

على الرغم من أن العديد من البلدان تسرع في عملية التطعيم، فإن تحالف غافي،وهو التحالف العالمي للقاحات يشدد على أهمية فحوص الكشف عن الفيروس، قائلاً إنه تم تحديد متحوري دلتا ودلتا بلاس أثناء الفحص الروتيني. وفقًا لسيجين، فإن الجمع بين استخدام اثنين من الاختبارات بما في ذلك اختبار Allplex ™ SARS-CoV-2 Variants II وAllplex ™ SARS-CoV-2 Variants I Assay يمكنه فحص جميع متحورات كوفيد-19 الحالية تقريبًا. نظرًا لأن الاختبارين يمكنهما اكتشاف متحورات متعددة في اختبار واحد، فإن استخدامهما يبسط أيضًا عملية الاختبار التقليدية التي تتطلب اختبارًا ثانويًا لتحديد المتحورات الجديدة. وفي مثل هذا السياق، من المتوقع أن تصبح مجموعة أدوات الفحص المتعددة الأهداف من سيجين “معيارًا ذهبيًا” جديدًا، ما يساعد على منع حدوث أوبئة جديدة.

وقال مين تشيول لي، رئيس قسم التكنولوجيا في سيجين: “إن قابلية الانتقال المتزايدة للفيروس، وفترة الحضانة القصيرة، والانخفاض المحتمل في فعالية اللقاحات هي خصائص متحورات دلتا ودلتا بلاس.” وأضاف: “أعلم أن هناك حاليًا الكثير من القلق بشأن متحورات دلتا. بينما يحذر الخبراء ومنظمة الصحة العالمية الجمهور والحكومات للبقاء متيقظين، أعتقد أن آخر اختبارين للتشخيص لدينا سيلعبان دورًا رئيسيًا في الكشف المبكر عن فيروسات مختلفة ويساعدان في منع انتشار المزيد من فيروس سارز–كوف–2.”

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