‫شركة سكايباد تطلق منصة لأوروبا، الشرق الأوسط وآسيا لزيادة التعاون بين المستهلكين والماركات التجارية

سكايباد أوروبا والشرق الأوسط وآسيا هي عرض إقليمي مصمم لتحديث طريقة تبادل معلومات البيع من خلال تحليلها بين تجار التجزئة والعلامات التجارية في أوروبا والشرق الأوسط وآسيا.

وقال جيل حكامي، نائب رئيس المبيعات والتسويق فيمجموعة سكاي آي تي: “يبحث بائعو التجزئة عن طريقة أكثر فاعلية لمشاركة بيانات البيع مع مجتمع علاماتهم التجارية، وتحتاج العلامات التجارية إلى هذه المعلومات لزيادة الفرص في الموسم مع المشترين. إنه فوز لكلا الجانبين، يقود الإنتاجية والتعاون من خلال منصة رقمية ذاتية الخدمة.”

وإذ هي معتمدة اليوم من قبل أكثر من 70 ٪ من ماركات صناعة الأزياء والأحذية ومستحضرات التجميل الفاخرة، منصة سكايباد تفي بالاحتياجات عبر المؤسسة مع مزيج مثالي من تقارير الصناعة والتقارير الذاتية. تتضمن سكايبادأوروبا، الشرق الأوسط وآسياميزات شائعة مصممة للسوق الأميركية بالإضافة إلى وظائف إضافية لدعم المستخدمين في جميع أنحاء أوروبا والشرق الأوسط وآسيا، مثل تبديل العملات الصغيرة وتقارير البلد والمنطقة وآراء مدير المنطقة، وتكامل التقويم وتوقيت توفر البيانات، وأكثر بكثير.

منذ العام 2018، تطور نمو مستخدميسكايبادبمعدل أكثر من 400٪، مع نسبة 35٪ من نمو المستخدمين في أوروبا والشرق الأوسط ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ. واليوم، تستخدم منصةسكايبادأكثر من 2000 علامة تجارية ومتسوق في جميع أنحاء العالم.

وقال جاي حاكمي، الرئيس التنفيذي لمجموعة سكاي آي تي: “لاحظنا بسرعة أن ما يقرب من 60٪ من الاهتمامبسكايباديأتي من الخارج. وكان الرد الأكثر ملاءمة هو تطوير عرض يلبي الاحتياجات الإقليمية. هناك العديد من أوجه التشابه بينسكايبادالولايات المتحدةوسكايبادأوروبا، الشرق الأوسط وآسياحتى الآن، تم تصميم كل منصة بشكل فريد وهي مصممة خصيصًا لخدمة تجار التجزئة المحليين والعلامات التجارية التي تستخدمها.”

يأتي إطلاق منصةسكايبادأوروبا، الشرق الأوسط وآسيافي أعقاب التوسع الأخير الذي حققته مجموعة سكاي آي تي التي أسست مقرها الثاني في لندن، إنجلترا. وبينما تبدأ صناعة البيع بالتجزئة في تجديد نشاطها بعد الوباء العالمي، من الضروري إنشاء برنامج فعال لمشاركة البيانات يمنح تجار التجزئة والعلامات التجارية الرؤيا التي يحتاجونها للعمل بشكل أكثر ذكاءً.

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حول مجموعة سكاي آي تي غروب

سكاي آي تي غروب هي موطن سكايباد، وهي منصة رائدة في مجال الأعمال للأعمال أس أيه أيه أس تربط بين تجار الجملة وتجار التجزئة على منصة واحدة للمشاركة والإبلاغ والتعاون في مبيعات المنتجات / أداء المخزون في الموسم والطلب والاتجاهات في البيع بالتجزئة. يشمل مجتمع مستخدمي سكايباد أكثر من 2000 مشتر وعلامة تجارية من مجموعة متنوعة من الفئات بما في ذلك ساكس فيفث أفنتيو ونيمان ماركوس وبيرغدورف غودمان وأل في أم أتس، وكيرينغ، وتوري بيرتش، ولوريال. واليوم، تبلغ سكايباد عن أكثر من 20 مليار دولا من المبيعات في 250 من محلات تجارة التجزئة و 10,000 متجر. للمزيد من المعلومات يرجى زيارة: www.skyitgroup.com