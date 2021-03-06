‫شركة زد تي إي تطلق حل Precise RAN وتقنية NodeEngine الأولى في الصناعة للاستخدام التجاري لتمكين التحول الرقمي

شنجن، الصين, 5 مارس/آذار 2021 /PRNewswire/ — أطلقت اليوم شركة زد تي إي كوربوريشن “ZTE Corporation” ‏(0763.HK / 000063.SZ)، المزود الدولي الرئيسي للاتصالات السلكية واللاسلكية وحلول المؤسسات وتكنولوجيا المستهلك للإنترنت المتنقل، الورقة البيضاء لحل Precise RAN لترقية مستوى الاقتصاد الرقمي، والورقة البيضاء لتقنية NodeEngine مع شركة تشاينا موبايل “China Mobile” للتحول الرقمي للمنطقة الصناعية بالإضافة إلى الحالة التجارية لتقنية NodeEngine الصناعية الأولى.

وتحت عنوان التمكين الدقيق للصناعة، تم عقد مؤتمر إطلاق حل Precise RAN وتقنية NodeEngine من شركة ZTE عبر الإنترنت. في هذا المؤتمر، شارك ممثلون من الشركات الرائدة في الصناعة، مثل مجموعة شينفينغمينغ “Xinfengming Group” (واحدة من أكبر الشركات في صناعة البوليستر) وشبكة طاقة الصين الجنوبية “China Southern Power Grid”، أحدث الإنجازات في الترقيات الرقمية بمساعدة شبكات الجيل الخامس في الإنترنت الصناعي وصناعة الطاقة، مع التركيز على التحول الرقمي وتطوير استخدامات شبكات الجيل الخامس والبيئة الصناعية.

حل Precise RAN يساعد على بناء أساس الاقتصاد الرقمي

يعد الاقتصاد الرقمي هو الاتجاه السائد في الوقت الحالي. يعد إنشاء بنية تحتية جديدة هو المحرك الأساسي للتطوير المستمر للاقتصاد الرقمي. أصبح الجيل الخامس محركًا مهمًا في البنية التحتية الجديدة. وبصفتها ممهد الطريق أمام الاقتصاد الرقمي، تركز شركة ZTE على ثلاثة مجالات تقنية: الشبكة النهائية، والسحابة الدقيقة، وتمكين الشبكة والمنصة، كما تمهد الطريق للترقيات الصناعية بالابتكار والعبقرية والصبر، لتمكين جميع الصناعات من تسريع تحولهم الرقمي وضخ شبكات الجيل الخامس في الصناعة باعتبارها صانعة طريق الاقتصاد الرقمي.

لدى التطبيقات في الصناعات العمودية متطلبات متنوعة، بما في ذلك الوسائط والطاقة والتعدين والنقل والرعاية الطبية والتعليم والعديد من المجالات الأخرى. تحتاج شبكات الاتصالات السلكية واللاسلكية إلى تقديم تجارب خدمة مختلفة وقطعية، وتوفير ضمان الأداء الأعلى من حيث زمن الانتظار والموثوقية والسرعة. وفقًا لهذه الخلفية، قدمت شركة ZTE حل Precise RAN. من خلال دقة التخطيط، ودقة التقطيع، ودقة التحديد، ودقة الجدولة، ودقة القياس، ودقة التشغيل والصيانة، يخصص حل Precise RAN الموارد اللاسلكية الأنسب والوظائف اللاسلكية الأكثر ملاءمة لتطبيقات الجيل الخامس في الصناعات الرأسية، ومن ثم يضمن خدمة دقيقة واستخدامًا فعالًا للموارد اللاسلكية، وتوفير أساس قوي لخدمات الجيل الخامس في مختلف الصناعات.

تقنية NodeEngine تُسرع عملية التحويل الرقمي للمناطق الصناعية

في مواجهة الموجة المستقبلية من التحول الرقمي واسع النطاق للمؤسسات، يصير تسريع إنشاء المجمعات والمناطق الذكية أولوية قصوى. أصدرت شركة ZTE تقنية NodeEngine مع رؤية إمكانية مساعدتها المؤسسات على توطين الاستخدامات الرقمية بأقل التكاليف الممكنة وفي أقل وقت من خلال توفير عزل الخدمة وحمايتها، وتيسير جودة الخدمة، وتقديم تصور دقيق وتوفير إمكانيات إدارة الخدمة الذاتية.

علاوة على ذلك، فهذا الحل يضمن أمن معلومات الإنتاج للمؤسسة، وينشئ شبكة محلية ذكية تعمل حسب الطلب والقائمة على التطبيقات الرأسية للمشغلين والمؤسسات، ومن ثم فهو يُسرع استيعاب تطبيقات الجيل الخامس في المناطق الصناعية، وتعزيز التحول الرقمي وترقية عمليات المناطق الصناعية.

في عام 2019، قامت شركة ZTE ومجموعة شينفينغمينغ وتشاينا موبايل بنشر حل رقمي شامل قائم على شبكات الجيل الخامس في مصنع ذكي مدعوم بشبكات الجيل الخامس في مقاطعة جيجيانغ، الصين، بما في ذلك الاستخدامات في أمور مثل مع روبوت الفحص المتصل عن طريق شبكات الجيل الخامس مع رؤية الآلة المدعومة بالذكاء الاصطناعي بدقة 8K، والمركبات غير المأهولة ذاتية التوجيه المتصلة بشبكات الجيل الخامس، والمراقبة بالفيديو بمشهد بانورامي عالي الدقة، إلخ.

كما نجحت الأطراف الثلاثة في استخدام تقنية NodeEngine الأولى من نوعها في الصناعة مؤخرًا لتحقيق النشر السريع للشبكة الخاصة بتكلفة منخفضة، مع ضمان أمن البيانات. وفي الوقت نفسه، يمكن استخدام بوابة التشغيل والصيانة المحلية الخاصة بتقنية NodeEngine لعرض جودة الشبكة في الوقت الفعلي، وذلك للوصول إلى مستوى سلس من الإدارة والتحكم. كل هذا يعزز من قدرة إدارة الإنتاج للمؤسسة، كما يحسن كفاءة الإنتاج وإدارة جودة المنتج ومراقبتها.

فاز هذا المصنع الذكي القائم على شبكات الجيل الخامس بالجائزة الأولى في أكبر مسابقة لاستخدام شبكات الجيل الخامس في الصين “Blooming Cup” من بين 3731 مشروعًا آخر. ولقد تمكنت مجموعة شينفينغمينغ من إنشاء نظام بيئي كامل يتكون من الإنترنت والألياف الكيميائية وتنسيق بين أربع سلاسل (سلسلة الصناعة وسلسلة التوريد وسلسلة الخدمة وسلسلة القيمة)، بدعم من شبكات الجيل الخامس. وهذا يزيد وتيرة الدعم لتنفيذ خطة تعظيم قدرات المؤسسة؛ فقد تضاعف إجمالي القدرة في خلال الأعوام الثلاثة الماضية إلى 10 مليون طن سنويًا. ومن المتوقع أن تزداد القدرة في عام 2025 إلى 20 مليون طن سنويًا.

أما في الوقت الحالي، فقد دخلت اتصالات الجيل الخامس في المرحلة الرئيسية للتكامل والابتكار. ولقد بدأ اتجاه التعاون بين العديد من الأطراف -شاملين مشغلي الاتصالات وبائعي المعدات والصناعات الرأسية- في التحقق. تلتزم شركة ZTE بأن تمهد الطريق أمام الاقتصاد الرقمي، وستواصل دعم مسار الترقية في المجال الصناعي لجميع شركاء الصناعة، والتعاون مع شركائها لدخول حقبة جديدة من التحول الرقمي الشامل للاقتصاد والمجتمع.

يمكن زيارة الرابط التالي للوصول إلى الورقة البيضاء لتقنية NodeEngine:

https://res-www.zte.com.cn/ mediares/zte/Files/PDF/white_ book/202102251538.pdf

يمكن زيارة الرابط التالي للوصول إلى الورقة البيضاء لحل Precise RAN:

https://res-www.zte.com.cn/ mediares/zte/Files/PDF/white_ book/202103050922.pdf

الاتصال الإعلامي:

مارجريت ما

شركة ZTE

هاتف: +86‎ 755 26775189

بريد إلكتروني: ma.gaili@zte.com.cn