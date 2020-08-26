‫شركة ريستاليست السنغافورية تطور اختبارا حساسا جدا للأجسام المضادة لفيروس كوفيد-19 تمكن مقارنته بالاختبارات الرائدة في السوق

سنغافورة، 26 آب/أغسطس، 2020 / بي آر نيوزواير / — طورت شركة ريستاليست البيوطبية السنغافورية اختبار أجسام مضادة لوباء كوفيد، COVID19N-REAAD™، الذي سيكون أساسيا في التحقق من انتشار الوباء في المجتمعات وعوامل خطر التعرض المتصلة بالعدوى. وهذا سيمكن السلطات الصحية من تحديد إجراءات السيطرة على وباء كوفيد-19 وتبسيطها في الأمد الطويل. وكذلك فإن المعرفة العميقة بدواخل شرائح معينة من السكان الأكثر تعرضا للعدوى سيساعد أيضا النشر المستقبلي للقاحات لمكافحة المرض.

ازدادت الحاجة إلى اختبارات الأمصال، لا سيما في الكشف عن العدوى السابقة في المرضى الذين لا تظهر عليهم أعراض الوباء. يتم تشخيص عدوىكوفيد-19من خلال تفاعل البوليميراز المتسلسل للنسخ العكسي في الوقت الفعلي (RT-PCR)، والذي يتم إجراؤه باستخدام مسحة البلعوم الأنفي. واختبار المسحة هذا يؤكد وجود الفيروس. لا يمكن استخدام RT-PCR لتقييم انتشار المرض، لأن النتيجة السلبية لا يمكن أن تفرق بين شخص مصاب سابقًا وتعافى منذ ذلك الحين، من شخص مصاب حديثا للمرة الأـولى. على عكس RT-PCR، فإن فحصREAAD الخاص بكوفيد-19 يركز على كشف الاستجابة المناعية التكيفية لـكوفيد-19، مما يشير إلى إصابة حديثة أو سابقة. إنه يعمل عن طريق استخدام مقايسة الممتز المناعي المرتبط بالإنزيم الذي يلتقط ويكشف عن الأجسام المضادة الخاصة ببروتين نوكليوكابسيد في كوفيد-19.

وقال السيد زاكشوس بيه، الرئيس التنفيذي لشركة ريستاليست: “تساعد اختبارات الأمصال مثل اختبار REAAD™ لكوفيد-19 في التحقيق في الأوبئة المستمرة، وفي التقييم بأثر رجعي لمعدلات الإصابة ومدى تفشي المرض. وهي اختبارات في غاية الأهمية في تحديد النطاق الكامل للمرض، وأساسية في تمكين تنسيق والاستجابة الفعالة لتفشي الوباء على المستوى الوطني.”

وجدت دراسة استخدمت 387 عينة سريرية – تضم 56 خضعوا لاختبار وجدت دراسة استخدمت 387 عينة سريرية – تضم 56 خضعوا لاختبار RT-PCR وأظهروا الإصابة بالمرض و 331 مجموعة صحية غير مصابة بكوفيد-19 أنفحص REAAD يتمتع بحساسية سريرية مقدرة وتحديدية تبلغ 98.21٪ و 100٪ على التوالي. تم التحقق من صحة الاختبار من خلال دراسات مقارنة مع اختبار شركة سيمنس Siemens ADVIA Centaur® SARS-CoV-2 Total واختبار شركة Elecsys Anti-SARS-CoV-2 ، وهما اختباران مصليان معتمدان من إدارة الأغذية والعقاقير. أجريت الدراسات باستخدام 132 عينة مصلية تفاعلية و 267 عينة مصلية غير تفاعلية كما تم تحديدها بواسطة الفحصين. وتبين أن اختبار REAAD ™ الخاص بكوفيد-19 يتمتع بموافقة إيجابية مئوية، وموافقة سلبية مئوية ومعدل توافق إجمالي يبلغ 97.73٪، 91.01٪ و 93.23٪ على التوالي.

حصل اختبار REAAD ™ الخاص بكوفيد-19 على علامة موافقة الاتحاد الأوروبي سي إي وموافقة مؤقتة من هيئة العلوم الصحية في سنغافورة.

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ماثيو ماك

ريستاليست بي تي إي المحدودة

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