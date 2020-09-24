‫شركة داتاماتيكس تعلن عن توسيع نطاق اتفاقية التوزيع مع شركة إنجرام مايكرو لمنطقة الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا بشأن منتجات للأتمتة الذكية

مومباي، الهند 24 سبتمبر/أيلول 2020/PRNewswire/ — أعلنت اليوم شركة داتاماتيكس جلوبال سيرفس المحدودة “Datamatics Global Services Ltd.”‏ (DGSL)، وهي شركة عالمية في مجال التكنولوجيا وإدارة إجراءات العمل والأتمتة الذكية والحلول الرقمية، أنها وسعت نطاق تحالفها الاستراتيجي مع شركة إنجرام مايكرو في منطقة الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا.إن اتفاقية التوزيع هي لمنتجات الأتمتة الذكية الخاصة بداتاماتيكس بما في ذلك ترو بوت “TruBot” وترو كاب+ “TruCap+‎” وترو باي “TruBI” وترو أي “TruAI“.اقترنت شركة إنجرام مايكرو “Ingram Micro” بشركة داتاماتيكس وهي موزع للمنطقة الهندية كذلك.تقدم شركة إنجرام مايكرو مجموعة كاملة من الخدمات التكنولوجية العالمية وخدمات سلسلة التوريد لشركات الأعمال في جميع أنحاء العالم.

تستثمر شركة داتاماتيكس بقوة في توسيع نطاق شبكة حليفها ولديها أكثر من 170 شريك أعمال على مستوى العالم.يعمل النظام الإيكولوجي للقنوات المتطورة على زيادة دفع المبيعات ويضمن التنفيذ السلس والدعم لمنتجاتها.سيمكن التعاون مع شركة إنجرام مايكرو من وصول شركة داتاماتيكس إلى شبكة إنجرام مايكرو الواسعة من حلفاء التكنولوجيا في منطقة الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا ومواقع الفئة 2 و3.

ستصبح شركة إنجرام مايكرو موزعًا لتراخيص ترو بوت وترو باي وترو أي وترو كاب+ في منطقة الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا، مما يتيح إمكانية الوصول الكامل إلى وحدات المنتج ومنصاته المختلفة، وإمكانية الوصول إلى التدريب والبرامج التقنية.

تتضمن منتجات الأتمتة الذكية لداتاماتيكس ما يلي –

· ترو أي – يعد داتاماتيكس ترو أي برنامجًا شاملًا منصة الذكاء الاصطناعي والعلوم المعرفية حيث يساعد المؤسسات على الاستفادة من حالات الاستخدام المتعلقة باكتشاف الأنماط واستخراج النصوص والبيانات ورؤية الحاسب الآلي.

· ترو كاب+- إن داتاماتيكس ترو كاب+ هو حل التقاط البيانات الذكي وهو مدعوم بالذكاء الاصطناعي والمنطق متعدد القيم الذي يلتقط البيانات من مستندات مختلفة غير منظمة بدقة نسبتها 99%.

· ترو بوت – إن داتاماتيكس ترو بوت هو بوت على مستوى المؤسسات ومتعدد المهارات حيث يسمح لمستخدمي الأعمال الذين ليس لديهم أي معرفة برمجية بتصميم البوتات بنقرة زر واحدة.

· ترو باي – داتاماتيكس ترو باي هي أداة تصور البيانات وذكاء الأعمال لدى المورد وهي مصممة لاستخراج الأفكار من مصادر بيانات مختلفة.

وفي هذا الصدد، صرح السيد مورالي ساتيا، نائب الرئيس والمدير العالمي للقنوات، بشركة داتاماتيكس، بأنه يسعدنا توسيع نطاق أعمالنا وتعزيزها مع شركة إنجرام مايكرو في منطقة الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا التي تغطي أكثر من 30 دولة.ومع استمرارنا في الاستثمار في منتجات الأتمتة الذكية الخاصة بنا، سيلعب تحالفنا دورًا رئيسيًا في الوصول إلى مناطق جغرافية وآفاق أحدث.ونحن نتطلع إلى العمل بشكل وثيق مع فريق شركة إنجرام مايكرو لمساعدة شركائنا وعملائنا في رحلة تحولهم الرقمي.

وفيما يتعلق بالاتفاقية، صرح الدكتور علي بغدادي، نائب الرئيس الأول والرئيس التنفيذي لشركة إنجرام مايكرو في منطقة الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا، أن شركة إنجرام ماكرو تتطلع دائمًا إلى إدخال التقنيات المتطورة إلى السوق، ونحن نرغب في التحالف مع شركة داتاماتيكس.من خلال شبكتنا الهائلة من شركاء الصناعة وروابطنا المنشئة مع المؤسسة، نتطلع إلى تمكين حلفائنا في الصناعة الذين يعتمدون على البيانات باستخدام الحلول الذكية المتقدمة.

حول شركة إنجرام مايكرو

تساعد شركة إنجرام مايكرو شركات الأعمال على الإيفاء بوعد التكنولوجيا “Realize the Promise of Technology™‎“. وتقدم الشركة مجموعة كاملة من الخدمات التكنولوجية العالمية وخدمات سلسلة التوريد لشركات الأعمال في جميع أنحاء العالم. تمكن خبرتها العميقة في الحلول التكنولوجية، والتنقل، والسحابة، وحلول سلسلة التوريد شركاء أعمالها من العمل بكفاءة ونجاح في الأسواق التي يخدمونها. وكان لسرعة الأداء التي لا مثيل لها والأفكار العميقة للسوق والثقة والاعتمادية التي كانت نتيجة عقود من العلاقات المثبتة، سببًا في تميز شركة إنجرام مايكرو وتقدمها.اعثر على المزيد على www.meta.ingrammicro.com

حول شركة داتاماتيكس جلوبال سيرفيس

توفر شركة داتاماتيكس (بورصة بومباي:532528) (البورصة الوطنية الهندية:داتاماتيكس) حلول ذكية لشركات الأعمال التي تعتمد على البيانات لزيادة الإنتاجية وتحسين تجربة العميل.تشمل مجموعة شركة داتاماتيكس خدمات تكنولوجيا المعلومات وإدارة إجراءات العمل والخدمات الهندسية والبيانات الضخمة والتحليلات، وكلها مدعومة بالذكاء الاصطناعي.وقد أنشأت منتجات في أتمتة العمليات الروبوتية والمعالجة الذكية للمستندات وذكاء الأعمال والتحصيل الآلي للأجرة.توجد شركة داتاماتيكس في 4 قارات مع مراكز توزيع رئيسية في الولايات المتحدة الأمريكية والهند والفلبين.

تفضل بزيارة www.datamatics.com وعلى LinkedIn ، و Facebook .

يُرجى التواصل مع:

سودشنا موكيرجي

sudeshna.mukherjee@datamatics. com

‎+91-7738574137