‫شركة جيتاك (Getac) باتت أول شركة مصنعة تقدم تقنية LiFi (الاعتمادية على الضوء في نقل البيانات) المتكاملة إلى سوق الحوسبة المتنقلة المتينة

تعمل الشركة هذه الآونة بشكل وثيق مع عملاء استراتيجيين مختارين لتسويق حل جديد قائم على تطبيقات ومتطلبات قطاعية محددة

تايبيه، 2 نوفمبر / تشرين ثاني 2020 / PRNewswire / –أعلنت شركة “جيتاك” عن طرح تقنية LiFi المتكاملة المدعومة من شركة “بيور لاي فاي” إلى الأسوق القوية للمرة الأولى. يفيد الإعلان بأن العملاء عبر مجموعة واسعة من القطاعات المهنية سيتمكنون قريبًا من الاستمتاع بفوائد الموثوقية المتميزة للغاية فضلًا عن الاتصال المبتكر لتقنية LiFi في جهاز واحد، الأمر الذي يوفر مجموعة من التطبيقات المتينة وحالات الاستخدام الجديدة.

سابقاً، كان على المستخدمين الراغبين في الاستفادة من مزايا تقنية LiFi الاعتماد على دونجل USB متصل بجانب أجهزتهم. ولكن يعتبر هذا النهج ضعيفاً بشكل كبير حتى مع أدنى التهديدات، الأمر الذي يجعله غير قابل للتطبيق في العديد من بيئات العمل، مثل تلك الموجودة في قطاعات الدفاع والسلامة العامة والسيارات والطاقة والتصنيع. ويمكن القول بأن من نتائج هذا الإعلان أنه بات بإمكان المستخدمين عبر هذه القطاعات شراء حل قوي بالكامل بفضل تقنية LiFi المدمجة بالكامل في الجهاز. ومن المقرر أن يكون أول جهاز جيتاك يوفر إمكانية تفعيل تقنية LiFi المتكاملة هو الجهاز اللوحي UX10 المتين الذي تم إطلاقه مؤخرًا.

تقنية LiFi اتصال آمن وعالي الجودة وقائم على الضوء

تستخدم تقنية (Light Fidelity) اختصارها LiFi، الضوء لنقل البيانات بدلاً من التردد اللاسلكي، الذي يستخدم مع التقنيات التقليدية مثل WiFi وLTE و4G و5G وما إلى ذلك. ويضفي هذا النهج المبتكر عدة فوائد على التقنيات القائمة على الترددات اللاسلكية بما في ذلك:

تحسين الخصوصية والأمان: يمكن احتواء الضوء بسهولة أكبر من احتواء الموجات اللاسلكية، فضلًا عن إمكانية تأمينه في مساحة فعلية. نتيجة لذلك، تصبح أقل عرضة لعمليات القرصنة أو الاختراق ليخصص قدرًا أكبر من التحكم في استعمال الشبكة وتتبع الأصول ومصادقة المستخدم.

يمكن احتواء الضوء بسهولة أكبر من احتواء الموجات اللاسلكية، فضلًا عن إمكانية تأمينه في مساحة فعلية. نتيجة لذلك، تصبح أقل عرضة لعمليات القرصنة أو الاختراق ليخصص قدرًا أكبر من التحكم في استعمال الشبكة وتتبع الأصول ومصادقة المستخدم. جودة اتصال فائقة: توفر تقنية LiFi كثافة بيانات للشبكات القائمة على التردد اللاسلكي آلاف المرات، مما يؤدي إلى تعزيز الموثوقية والاتصالات الخالية من التداخل. لا تتداخل LiFi أيضًا مع إشارات التردد اللاسلكي، مما يعني أنه يمكن تشغيل كلتا الشبكتين في آن واحد وفي نفس المساحة الفعلية.

توفر تقنية كثافة بيانات للشبكات القائمة على التردد اللاسلكي آلاف المرات، مما يؤدي إلى تعزيز الموثوقية والاتصالات الخالية من التداخل. لا تتداخل أيضًا مع إشارات التردد اللاسلكي، مما يعني أنه يمكن تشغيل كلتا الشبكتين في آن واحد وفي نفس المساحة الفعلية. زمن انتقال منخفض للغاية: تتميز اتصالات البيانات القائمة على الضوء بزمن انتقال أقل بكثير من التكنولوجيا القائمة على الترددات اللاسلكية، والتي يمكن أن تتيح بشكل جذري الابتكار والأتمتة واستخدام التطبيقات المتقدمة بما في ذلك تكنولوجيا الواقع المعزز ( AR ) والواقع الافتراضي ( VR ).

إطلاق تطبيقات قوية جديدة عبر مجموعة من القطاعات

يؤدي الجمع بين الموثوقية المتينة والاتصال بتقنية LiFi إلى فتح سلسلة من التطبيقات الجديدة المتميزة عبر مجموعة من القطاعات. وتشمل تلك التطبيقات:

الدفاع: حلول اتصالات متينة وآمنة بطبيعتها يمكن نشرها بسرعة في الميدان بفضل الحد الأدنى من متطلبات الكابلات.

حلول اتصالات متينة وآمنة بطبيعتها يمكن نشرها بسرعة في الميدان بفضل الحد الأدنى من متطلبات الكابلات. السلامة العامة: جمع البيانات ونقلها بسرعة البرق في الموقع في سيناريوهات الاستجابة للطوارئ، بمساعدة الاتصال بتقنية LiFi عالي الجودة والمتميز بزمن انتقال منخفض.

جمع البيانات ونقلها بسرعة البرق في الموقع في سيناريوهات الاستجابة للطوارئ، بمساعدة الاتصال بتقنية عالي الجودة والمتميز بزمن انتقال منخفض. الآليات: تنزيلات سريعة وغير منقطعة للبيانات بهدف ترقية البرامج الثابتة للمركبة في بيئات المصنع أو الورشة الفعلية للغاية.

تنزيلات سريعة وغير منقطعة للبيانات بهدف ترقية البرامج الثابتة للمركبة في بيئات المصنع أو الورشة الفعلية للغاية. التصنيع والطاقة: يمكن أن تساعد تقنية LiFi في تحويل البنية الأساسية القديمة إلى IoT (إنترنت الأشياء)، وهو ما يساعد على التحول الرقمي في المناطق التي توجد بها مخاوف بشأن الأجهزة القائمة على الترددات اللاسلكية التي تتداخل مع عمليات السلامة الحرجة.

وفي هذا السياق صرح ريك هوانج، رئيس وحدة أعمال حلول التحمل الشاق والفيديو في جيتاك، قائلًا: “إننا نعمل في جيتاك عبر قطاعات متعددة مع مجموعة كبيرة من العملاء، والعديد منهم لديهم متطلبات وتحديات تقنية محددة للغاية.” وأضاف قائلًا: “يؤكد إعلان اليوم مرة أخرى التزامنا بحل هذه التحديات من خلال الجمع بين التقنيات الجديدة القوية مثل تقنية LiFi مع أجهزتنا المتينة التي أثبتت كفاءتها، لإنشاء حلول رائدة في القطاعات تتفوق حتى في أسوء البيئات التشغيلية.”

نبذة عن جيتاك

تأسست شركة جيتاك تكنولوجي، وهي شركة فرعية رئيسية لمجموعة ميتاكس سينكس بيزنس جروب (بلغت إيراداتها السنوية لعام 2019 ما قيمته 40 مليار دولار أمريكي)، في عام 1989 كمشروع مشترك مع جي إي إيروسبيس لتوفير المنتجات الإلكترونية الدفاعية.وتشمل تغطية أعمال جيتاك اليوم حلول المفكرات وحلول أجهزة الكمبيوتر اللوحية المتينة، وهي غير مخصصة للاستخدام في الجيش فحسب بل أيضًا مع صناعة السيارات والعمليات والشرطة وإدارات الإطفاء بالإضافة إلى عملاء المرافق والتصنيع والنقل والخدمات اللوجستية.للحصول على مزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: http://www.getac. com

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شركة جيتاك تكنولوجي

كريستين وانغ

هاتف:‏886-2-27857888+، رقم داخلي: 5633

christin.wang@getac.com

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