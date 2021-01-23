‫شركة جيانغسو غوغيانغ تقدم 80 كيلومترا من منتجات حماية الطرق لمشروع مبادرة “الطريق والحزام” في كمبوديا

ليانغ، الصين، 22 كانون الثاني/يناير، 2021 / بي آر نيوزواير / — يوم 14 كانون الثاني/يناير، 2021، بدأت شركة جيانغسو غوغيانغ للغلفنة الصناعية (التي ستسمى من الآن وصاعدا جي أس جي كيو) بتسليم منتجات حماية السير على الطرق لما يبلغ طوله 80 كيلومترا من مشروع مبادرة “الطريق والحزام” في كمبوديا، ما يوصل وزن هذه المنتجات المقدمة الكلي إلى 1,700 طن. . يقع قسم الطريق السريع الذي قدمت له شركة جي أس جي كيو هذه المنتجات في منطقة تحسين للطريق الوطني رقم 5، والذي من المتوقع أن يكتمل بناؤه بنهاية آذار/مارس 2021.

هذا المشروع هو أحد المشاريع البارزة الرئيسية في تعاون الحزام والطريق بين الصين وكمبوديا، حيث يتبنى جزء حماية الطرق السريع المعايير الدولية للرابطة الأميركية لمسؤولي الطرق السريعة والنقل، معيار AASHTO M180 STANDARD، وهو المعيار الخاص أساسًا بحمايات قضبان الفولاذ الممتدة على طول الطرق السريعة للحماية.

وقال يوان غوغيانغ، مؤسس ورئيس مجلس إدارة جي أس جي كيو، إن “جي أس جي كيو هي واحدة من أفضل 500 شركة خاصة في الصين وأكبر 100 شركة نقل في الصين. لقد قمنا بتوفير منتجات حماية سلامة المرور لمشاريع النقل الهامة في الداخل والخارج، إيمانًا منا بجلب المنتجات التي تلبي المعايير الدولية للمستهلكين في جميع أنحاء العالم. لقد شاركنا في صياغة معايير متعددة للغلفنة بالغمس الساخن في الصين، بعد أن قمنا أيضًا باستثمارات كبيرة في البحث والتطوير، على أمل أن تجعل جهودنا المبتكرة السير في العالم أكثر سهولة واتصالا.”

اعتبارًا من اليوم، تشارك جي أس جي كيو أيضًا بنشاط في الترويج لمشروع حاجز منع الضوضاء على الطريق السريع في تايلاند، وهو الذي يُعتبر أحد أهم مشاريع تعاون الحزام والطريق بين الصين وكمبوديا.

لمزيد من المعلومات عن جي أس جي كيو من موقعها الرسمي: www.jsgq.cn </714