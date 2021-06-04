‫شركة جون كولين للإضاءة بالشرق الأوسط تحتفل بعيدها الأربعين

المديرة المبدعة سالي ستوري هي اسم رائد في مجال الإضاءة ولديها شغف بتأثيرات وتأثير الضوء على المساحة والتصميم، تمامًا كما فعل مؤسس الشركة، ومصمم الإضاءة جون كولين. وكما توضح سالي، فإن “فلسفة جون كولين تتلخص في خلق أفضل نوعية من الضوء من أكثر وحدات الإنارة المخفية؛ وفي تحقيق ذلك، ينبغي إخفاء مصدر الضوء دائما “. فقد قدمت الطبيعة رؤية الشركة. استلهامًا من الضوء الطبيعي، وضعت سالي وفريقها المتمرس مخططات مبسطة أبرزت الدراما التي يمكن للضوء أن يخلقها، مع إيلاء اهتمام وثيق لجودة الضوء، وسرية التجهيزات وآثارها، وتنير اللون والشكل والنموذج والظل بذكاء وفقا لكل مجال ومتطلب على حدة.

وكما تشير سالي ستوري إلى أن “الإضاءة هي أكثر أدوات التصميم الداخلي تنوعًا والتي يمكنها تغيير شكل الغرفة وإحساسها تمامًا بلمسة زر واحدة. فلا يمكن لأي عنصر داخلي آخر أن يكون له قوة التأثير تلك. يجب أن تكون الإضاءة المعمارية سرية قدر الإمكان، لتبدو تِلقائِيّة وتجعل أي مساحة رائعة لتكون فيها “.

ساعدت معرفة وفهم سالي وفريقها الواسعين للضوء والتكنولوجيا، بمرور الوقت، في تغيير التصورات حول كيفية استخدام الإضاءة. واليوم، بات يُنظر إلى الإضاءة الجيدة على أنها شكل من أشكال الفن. كمبتكرة، غيرت سالي مفهوم هذا القطاع بحيث أصبحت الإضاءة الآن عنصرًا أساسيًا في أي مشروع بجانب المهندسين المعماريين ومصممي الديكور الداخلي والمناظر الطبيعية. يرجع الفضل إلى شركة جون كولين للإضاءة في إنشاء سرد إضاءة أدى بدوره إلى صعود صناعة الإضاءة في المملكة المتحدة وتعزيزها.

ولا يزال الابتكار يشكل قوة دافعة. قسم البحث والتطوير التابع لشركة جون كولين للإضاءة بارع في التكيف مع كل تقدم تكنولوجي وتطبيق، مع إنشاء وحدات إنارة عالية الجودة ذات تصميم بريطاني وعالمي قادرة على إحداث تأثيرات مذهلة. وتشمل مجموعة أدواتها بعض من أكثر التصاميم أيقونة مثل Polespring downligh الكلاسيكية التي تطورت وتحسنت على مر السنين استجابةً لأحدث التقنيات والاستفادة منها. لا تزال الأضواء النازلة الأكثر سرية وأناقة في السوق.

وكمؤسسة موثوقة في ساحة الإضاءة، لا تزال جون كولين الإضاءة تستمد إلهامها من دراما الضوء الطبيعي. تتطلع شركة جون كولين للإضاءة إلى تبني أحدث تطور في الإضاءة، مثل التكنولوجيا الذكية، وضمان استمرار عملائها في الاستفادة من قوة الإضاءة الممتازة في التمتع بمساحاتهم، سواء من الداخل أو الخارج.

جون كولين للإضاءة – التسلسل الزمني (1981-2021)

1981

أسسها جون كولين، أحد رواد تصميم الإضاءة في بداية ثورة لمبات الهالوجين. تم افتتاح أول صالة عرض في شارع سميث، لندن، لعرض الإضاءة التي صممتها سالي ستوري.

1983

توفي جون كولين وتولت سالي ستوري منصب مدير التصميم.

1986

نُقلت صالة العرض من شارع سميث إلى طريق قصر فولهام.

1990

طرح منتجات شركة جون كولين للإضاءة هالوجين الأولى التي تم تصميمها في الشركة وتصنيعها في المملكة المتحدة – Polestar للإضاءة النازلة

وإبراز، مصباح قائم بذاته.

كان 50W Polestar هو أصغر الأضواء النازلة في السوق، وثلث حجم الأضواء النازلة كان يستخدم قبل ذلك المصباح بقدرة 80 واط Par 38. أدى تقديم شركة جون كولين للإضاءة للحاجز الأسود المزدوج – الجزء الداخلي الأسود لتقليل الوهج والمصباح المتدفق في السقف لمنع المزيد من الوهج – إلى إحداث ثورة في الإضاءة النازلة مما يضمن طريقة خفية بشكل أكبر وغير مزعجة لإضاءة المنزل.

1992

تم نقل صالة العرض إلى وحدة واحدة على طريق كينجز الشهير بلندن. بعد تطوير ضوء غسيل أرضي جديد لفيلا Sirolo، تم إطلاق Sirolo الشهير من جون كولين للإضاءة. بعد عدة تحسينات لا تزال تسير بقوة إلى اليوم. تم تصميم Columini كأول ضوء علوي. عند لمس لمبة الهالوجين، كان على المرء أن يتوخى الحذر في مكان تركيبها لضمان عدم حرق الأكياس والأصابع!

1993

تم تقديم أول درس متقن للإضاءة لتثقيف كل من التجارة والعامة على حد سواء حول الإضاءة المعمارية الجديدة التي تغيّر من شكل المنازل والحدائق. الإضاءة أكثر من مجرد قلادة في وسط الغرفة.

1994

وفتح المستودع للتخزين وإرسال المنتجات. تم تركيب وحدات الإنارة الخاصة بشركة جون كولون على اليخوت الفاخرة للمرة الأولى.

2000

أصدرت سالي ستوري أول كتاب لها بعنوان “الإضاءة: وصفات وأفكار من قبل الكدريل. كتاب مساعدة ذاتية لمساعدة الناس على فهم تأثير الإضاءة المعمارية على المنزل.

2006

أصدرت سالي ستوري كتابها الثاني بعنوان “الإضاءة عن طريق التصميم”، وهو كتاب تطلعي مع صور مذهلة بتكليف خاص من لوك وايت.

كما شهد عام 2006 بداية ثورة LED عندما تطور LED بما فيه الكفاية ليكون مناسبا للاستخدام في المنزل. تم إطلاق أول ضوء LED لدينا، “LED Polespring”، نسخة LED منخفضة الطاقة بقدرة 8 واط من 50 واط الأيقونية للإضاءة النازلة.

وأعقب ذلك بسرعة الضوء العلويLucca 1W “Cool totouch”، ليحل محل Columini الأكثر سخونة.

2008

أصدرت سالي ستوري كتابها الثالث بعنوان “الإضاءة المثالية” بينما تمت مضاعفة مساحة المستودع لاستيعاب نمو الشركة.

2011

تم إدخال تركيبات إضاءة الحديقة LED الأولى، وضوء كشاف Kew وضوء Hampton الغامر في النطاق. بقدرة 1 وات فقط لكل منهما، مما يشير إلى إمكانية إضاءة حديقة صغيرة بقدرة 60 وات، أي أقل من مصباح الإضاءة التقليدي!

كما فاز جون كولين هذا العام بجائزة أفضل مشروع إضاءة في الحفل الافتتاحي لتوزيع جوائز idFX Design عن تحويل حظيرة في ديفون.

2012

انتقلت الشركة إلى قاعة عرض أمامية مزدوجة مع استوديو تصميم الطابق السفلي على طول طريق الملوك في لندن. وهنا تشكلت “دار جون كولين” وأصبحت مركز إلهام لأفكار الإضاءة. وشمل ذلك أول “حجرة إضاءة” فريدة من نوعها لجون كولين، وهي مساحة بيضاء بالكامل يظهر فيها تأثير الإضاءة حقًا قوة الضوء وسحره.

2015

إضاءة حديقة عرض ماركوس بارنيت الحائز على جوائز في معرض تشلسي للزهور، تليها اثنين من الحدائق الفائزة بجائزة أخرى في تشيلسي لهاي جونغ هوانغ في عامي 2016 و2018.

2016

احتفلت جون كولين بمرور 35 عاما بافتتاح مكتبها الجديد في الشرق الأوسط في دبي.

2018

بدأ السعي لتصغير المنتجات عندما تم تصغير نطاق ضوء النازل Polespring 50 أصغر ليتم انتاج النطاق 40. وقد اقترن ذلك بمجموعة إضاءة Vorsa الجديدة متعددة الاستخدامات مع أكثر من 200 نوع مختلف للاختيار من بينها.

امتد النطاق الدولي مع فريق واستوديو أوروبي جديدين في باريس، فضلا عن مضاعفة عدد الفريق في دبي. وافتتحت شعبة بالهند للعمل بشكل وثيق مع المهندسين المعماريين المحليين والمصممين الداخليين في جميع أنحاء شبه القارة.

2019

استمرار تطور الضوء النازل مع نطاق أصغر من 30. يتمتع التصميم الجديد بجميع الوظائف والقدرة على التكيف المتوقعة من نطاق 50 و40 ولكن في ضوء نازل مصغر جديد.

2020

أنشأ فريق دبي “البيت البريطاني للتصميم” مع صالة العرض الجديدة المؤثثة من قبل العلامات التجارية الفاخرة الأخرى في المملكة المتحدة.

تم الاعتراف بمساهمة سالي ستوري في الإضاءة دوليًا حيث حصلت على جائزة LIT 2020 Lighting Achievement Awards (المكافئ لأوسكار في الإضاءة)

2021 – إلى أين نتجه …

التركيز لعام 2021 وما بعده هو المزيد من التصغير: –

– ضوء النازل Minim joinery – نفس حجم قطعة 5 بنس المملكة المتحدة

– The Vorsa Dot – أصغر وحدة إنارة في السوق

تعمل Jشركة جون كولين حاليًا على سياسة استدامة لتكون محايدة انبعاثات الكربون بحلول عام 2030 موجهًا نحو تصميم وتصنيع وحدات الإنارة للاقتصاد الدائري.

للمزيد من الصور برجاء استخدام الرابط: www.johncullenlighting.com

عن شركة جون كولين للإضاءة

شركة جون كولين هي شركة عالمية للإضاءة المعمارية الفاخرة. يستخدمون الضوء لتعزيز، زيادة وتحويل الهندسة المعمارية، والتصاميم الداخلية، والمناظر الطبيعية، واليخوت الفاخرة من خلال قوة الضوء. والنتيجة هي زيادة استمتاعك بالمساحة. ولأكثر من 40 عامًا كانت الإضاءة الفخمة من صميم عملهم. يلعب كل من الجمال والشكل والوظيفة دورًا هامًا عند قيامهم بإنشاء وحدات إنارة على الطراز البريطاني عالية الجودة، تستطيع إحداث تأثيرات استثنائية مدعومة بخدمة التصميم الحائزة على جوائز.