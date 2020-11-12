‫شركة جون كولين تطلق بيت التصميم البريطاني في أسبوع التصميم لعام 2020

– يجمع بيت التصميم البريطاني “ British Design House” ‏ ( BDH ) أرقى وأشهر العلامات التجارية البريطانية العالمية الفاخرة المعروفة بالجمع بين التصميم والإبداع والفن والعملية

– سيحظى بيت التصميم البريطاني بأول أستوديو دائم له في دبي وسيوفر للزوار تجربة خيالية للقطع الفنية المميزة وتصميم الإضاءة

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 12 نوفمبر/تشرين الثاني 2020 /PRNewswire/ — أطلقت شركة جون كولين (John Cullen)، الشركة العالمية الرائدة في مجال تصميم الإضاءة الفاخرة، “بيت التصميم البريطاني”، وهي أول مجموعة من نوعها تجمع أرقى وأشهر العلامات التجارية البريطانية الفاخرة المعروفة بالجمع بين التصميم والإبداع والفن والعملية. سيقع أول أستوديو لبيت التصميم البريطاني في دبي.

افتتح بيت التصميم البريطاني رسميًا في معرض داون تاون ديزاين الجاري لعام 2020 (Downtown Design). ترأس الافتتاح السيد سيمون بيني (Simon Penney)، المفوض التجاري لصاحبة الجلالة في الشرق الأوسط وأفغانستان وباكستان. يقود بيت التصميم البريطاني حاليًا الوجود البريطاني في معرض داون تاون ديزاين لعام 2020، والذي يمتد في الفترة من 9 إلى 14 نوفمبر/تشرين الثاني.

وفي حديثه في حفل الإطلاق، قال بيتر روليدج (Peter Rowledge)، المدير الإقليمي لشركة جون كولين للإضاءة (John Cullen Lighting): أن بيت التصميم البريطاني هو احتفاء بالتصميم البريطاني الرائع. وهو تعاون بين كبار المصممين البريطانيين، والذي تم تنسيقه بعناية لمنح خبراء الفخامة روح الابتكار والجودة للمنتجات التي تم تصميمها وصنعها يدويًا بواسطة هؤلاء الرموز الإبداعية من بريطانيا.

سيكون لدى بيت التصميم البريطاني أو (BDH) أول موقع دائم في دبي وسيتطلع إلى التوسع في بلدان أخرى، بهدف النمو ليصبح علامة تجارية عالمية تبرز أفضل قدرات التصميم البريطانية للعالم.

ويضيف روليدج، “أن بيت التصميم البريطاني ليس مجرد ‘ساحة عرض’؛ فقد تم إنشاؤه لمنحك تجربة لا يمكن للصورة توضيحها”. “فهو يوفر لك تجربة حقيقية لما يبدو عليه اندماج هذه الأشكال الإبداعية. بداية من الأقمشة والرخام الفريد الذي يتم الحصول عليهما من جميع أنحاء العالم، وبراعة تشطيبات المعادن وتشكيلها والتحكم بها. والإضاءة الخفية التي تخلق أجواء محيطة مثالية. فإنها أفضل حرفة بريطانية تأتي إليك هنا في الشرق الأوسط”.

يمكن لزوار استوديو بيت التصميم البريطاني (BDH) توقع تجربة مجموعات غرف مصممة بالكامل تساعد أصحاب المنازل الفاخرة والمهندسين المعماريين ومصممي الديكور الداخلي ومديري المشاريع على تخيل القطع المميزة وتصميم الإضاءة لمنزلهم أو مشروعهم. من بين العديد من القطع المذهلة التي يمكن للزوار أن يتوقعوا رؤيتها هي الأضواء الطبيعية والداخلية الخفية والمبتكرة من تصميم جون كولين، ومجموعات طاولات الطعام المذهلة من تصميم توم فولكنر (Tom Faulkner)، وساحات غرف المعيشة من تصميم جوليان تشيتشيستر (Julian Chichester)، وأغطية الجدران الحصرية من تصميم دي كي تي للأعمال الفنية (dkt Artworks)، ومنحوتات يدوية الصنع، والشلالات المائية والساعات الشمسية من تصميم ديفيد هاربر (David Harber)، والمصابيح والثريات الفريدة من نوعها من تصميم بورتا رومانا (Porta Romana) والحُلى المتدلية الحديثة الفريدة من تصميم تالا (Tala)، وآخرين.

يقع بيت التصميم البريطاني (BDH) في 125 طريق المنارة بالقرب من مدينة جميرا.

للمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة www.johncullenlighting. com/british-design-house.

للمزيد من الصور، يُرجى تسجيل الدخول إلى www.johncullenlighting.com .

عن شركة جون كولين للإضاءة:

شركة جون كولين هي استوديو تصميم إضاءة فاخر متخصص في تحويل المساحات من خلال التطور البسيط في الإضاءة، مما يعزز الاستمتاع بالمساحات من خلال الضوء. تأسست شركة جون كولين للإضاءة في عام 1981، بقيادة سالي ستوري (Sally Storey)، المشهورة عالميًا كواحدة من أكثر مصممي الإضاءة تأثيرًا في العالم.

افتتحت أول صالة عرض للشركة في شارع سميث (Smith Street) بلندن والتي صممتها سالي ستوري وتمت شهرة العلامة التجارية على الفور بنهجها الفريد وفلسفتها. منذ وفاة جون كولين، قادت سالي ستوري ابتكار العلامة التجارية كمديرة إبداعية، مع إيمان عميق بالإلهام من خلال قوة الضوء. على مدى العقود الأربعة الماضية، نمت شركة جون كولين للإضاءة من جذورها في تشيلسي لتصبح فريقًا عالميًا، مع استوديوهات في لندن ودبي وباريس ومومباي، وتعمل في مشاريع في جميع أنحاء العالم.

إن الإضاءة الفاخرة الخفية هي جوهر ما تفعله شركة جون كولين. يلعب كل من الجمال والشكل والوظيفة دورًا في إنشاء وحدات إضاءة عالية الجودة قادرة على تحقيق أكثر التأثيرات الاستثنائية. بُني التاريخ الفريد للعلامة التجارية حول خلق تجربة مفصلة بحق – انطلاقًا من المفهوم إلى الملاءمة وحتى الكمال.

للمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة www.johncullenlighting. com.

صورة – https://mma.prnewswire.com/ media/1332285/British_House_ Downtown_Design_2020.jpg