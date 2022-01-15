‫شركة جريت وول موتورز (GWM) تُسجّل رقمًا قياسيًا جديدًا في عام 2021 بزيادة مبيعاتها بنسبة 15%

باودينغ، الصين, 15 يناير 2022 /PRNewswire/ — كشفت أحدث بيانات مبيعات أعلنتها شركة جريت وول موتورز (GWM) في 6 يناير عن بيع الشركة لحوالي 1,3 مليون سيارة في عام 2021، بزيادة بنسبة 15,2٪ مقارنة بالعام الماضي، وهو ما يمثل رقمًا قياسيًا جديدًا في مبيعات الشركة التي زادت بأكثر من مليون سيارة لست سنوات متتالية.

لا تزال شركة جريت وول موتورز (GWM) تُحقق نموًا سريعًا في المبيعات بالرغم من الظروف الصعبة التي خلقتها جائحة كورونا؛ حيث تُشير البيانات الرسمية الصادرة عن الشركة إلى بيع 162369 سيارة جديدة في ديسمبر الماضي، وهو ما يُمثل زيادة في المبيعات الشهرية للشركة بنسبة 32,5%.

كانت سيارات «HAVAL»، وهي إحدى العلامات التجارية المملوكة لشركة GWM، أكثر سيارات الشركة مبيعًا في عام 2021؛ حيث تجاوزت مبيعاتها السنوية 770000 سيارة، كما تجاوزت مبيعاتها التراكمية في جميع أنحاء العالم 7 مليون سيارة.

وقد جذبت سيارات «HAVAL JOLION» العصرية، وسيارات «HAVAL H6 HEV» المزوّدة بتقنيات ذكية للغاية، والعديد من الموديلات الأخرى الجديدة، المستخدمين في جميع أنحاء العالم؛ لتُصبح السيارات الأكثر تألقًا في قطاع السيارات الرياضية متعدّدة الاستخدامات ذات الدفع الرباعي. وقد أظهرت الإحصاءات فوز سيارات «HAVAL H6 HEV» بالمركز الثاني لخمسة أشهر متتالية في قائمة تصنيف السيارات الرياضية متعدّدة الاستخدامات من الفئة سي الأكثر مبيعًا في السوق التايلاندي.

وكان أداء الشاحنات الصغيرة (شاحنات البيك آب) جيدًا؛ حيث تم بيع 233006 شاحنة منها، وكان السبب الرئيسي في ذلك هو زيادة الطلب عليها في أكثر من 50 دولة حول العالم؛ منها أستراليا وتشيلي وجنوب إفريقيا ومصر. وكانت POER وWINGLE الشاحنات الأكثر مبيعًا بين شاحنات البيك آب الخاصّة بشركة GWM؛ حيث بلغت مبيعاتها التراكمية في جميع أنحاء العالم 2 مليون شاحنة.

ولكونها شاحنات البيك آب الأكثر ذكاءً وأمانًا في العالم من الجيل الجديد، حققت سيارات GWM POER إنجازًا جديدًا بتلبيتها لأحدث معايير السلامة المحدّدة في البرنامج الأسترالي لتقييم السيارات الجديدة –والذي يُعدّ من أفضل برامج تقييم أداء السيارات في العالم- وحصولها على تقييم “خمس نجوم”؛ وهو ما جعلها «واحدة من أفضل ثلاث علامات تجارية آمنة في أستراليا».

وفيما يتعلق بأداء شاحنات GWM POER على وجه التحديد، يتميّز هذا الموديل من الشاحنات بقوة قطر تصل إلى 3,5 طن وأداء قوي على الطرق الوعرة. ونظرًا لكونها مزوّدة بميزات ترفيه متعدّدة وتلبيتها للاحتياجات المختلفة المستخدمين مثل قطر قوارب الصيد أو حمل معدّات التخييم، أصبحت شاحنات GWM POER الخيار المفضل للمستخدمين. وفي الاجتماع السنوي الذي تنظمه مجلة Autocar لاختيار أفضل موديلات السيارات في العالم، منحت لجنة التحكيم شاحنات GWM POER جائزة «أفضل شاحنة بيك آب في العام».

ونظرًا لزيادة الطلب على السيارات الكهربائية، تعمل شركة GWM على الاستثمار في البحث والتطوير لتصنيع سيارات تعمل بتقنيات الطاقة الجديدة، بما في ذلك السيارات الكهربائية (التي تعمل بالكهرباء فقط) والسيارات الكهربائية الهجينة (التي تعمل بالوقود والكهرباء معًا)؛ وقد أثمرت جهود الشركة في البحث والتطوير عن إنتاج مجموعة متنوعة من موديلات هذه السيارات.

في عام 2021، طرحت شركة GWM في الأسواق الخارجية موديلات سياراتها: HAVAL H6 HEV، وHAVAL JOLION HEV، وORA GOOD CAT، وWEY Mocha PHEV؛ وهو ما مكّنها من إثبات وجود العلامات التجارية الصينية في الأسواق الدولية للسيارات التي تعمل بتقنيات الطاقة الجديدة. ووفقًا للإحصاءات، بلغت مبيعات الشركة من هذه السيارات 136953 سيارة؛ وهو ما يمثل نسبة 10,7% من إجمالي مبيعاتها.

في قائمة تصنيف مبيعات الشركات المصنّعة للسيارات الكهربائية على مستوى العالم التي نشرها موقع «Seeking Alpha» الإلكتروني، والذي يُوفر مجموعة متنوعة من المقالات والأبحاث المتعلقة بالأسواق المالية، احتلت شركة GWM المرتبة الثالثة عشر (13) في القائمة بحصة سوقية نسبتها 2,1%.

انطلاقًا من المبيعات المتميزة التي حققتها شركة GWM في عام 2022، ستحرص علامات الشركة التجارية: HAVAL وORA وTANK وغيرها من العلامات، على توفير موديلات متنوعة من منتجاتها للحفاظ على زخم نمو مبيعاتها.

رابط الصورة: https://mma. prnewswire.com/media/1726565/ GWM_Hit_a_New_Record_in_2021_ with_15__Sales_Growth.jpg