‫شركة تكنو موبايل تتحدث عن فوائد كاميرا سوني 64 ميغابكسل في سلسلة هواتفها تكنو كامون 15

هونغ كونغ، 30 نيسان/أبريل، 2020 / بي آر نيوزواير / — في السوق الحالي، كاميرات الـ 48 ميغابكسل التي تستغل حشر البكسلات واللوغاريتمات في هواتفها لمعالجة البيانات الاستشعارية الزائدة هي النموذج الطبيعي، ولكن سلسلة هواتف تكنو كامون 15 مزودة بكاميرات 64 ميغابكسل كدعم كمبيوتري للهواتف. وبالنظر إلى التغطية والتأثير الواسعين لتكنو موبايل في أفريقيا، يمكن للمرء توقع أن نسبة كبيرة من مستعملي الهواتف الذكية هناك سيكونون تواقين لاستغلال فرصة تجربة الهاتف الأفضل في التصوير.

وذكرت بعض وسائل الإعلام التقنية العالمية الرائدة أن البكسل العالي للهواتف الذكية هو الابتكار الرئيسي لتكنولوجيا الهواتف الذكية في عشرينيات القرن العشرين. لدى مستخدمي الهواتف الذكية شهية لا تشبع من أجل تركيزات أعلى من وحدات البكسل ويحاول المصنعون قصارى جهدهم لمعرفة طرق تحسين أداء البكسل في هواتفهم من أجل تلبية الاحتياجات المتزايدة للمستخدمين.

الفوائد التي تجلبها البكسل العالي بدقة 64 ميغابكسل في سلسلة تكنو كامون 15 لمستخدميها

من منظور الأجهزة، تتيح معدات كاميراسونيوفتحة العدسة والمستشعر تحسين الصور إلى مستوى لم يسبق له مثيل، وتقليل التشويش البصري حتى بعد تكبير الأهداف، مما يحسن من تأثير الإخراج للبكسلات الفائقة. تتيح مواصفات التصميم الفائقة وكذلك السعة التكنولوجية الرائعة للمستشعر لكاميراسونيل تقديم دعم قوي لأداء الكاميرا.

لطالما كانتتكنو موبايلمخصصة لتكنولوجيا الهواتف الذكية بالكاميرا ولديها تراكم تقني قوي. وإذا ما دمجت تكنو خوارزمية البكسل الخاصة الفائقة للغاية مع كاميراسونيلتحسين التصوير بالهاتف الذكي، فإنها بالتالي تقلل التشويش البصري بعد تكبير الصورة لزيادة التأثير الإيجابي للبكسل فائق الارتفاع.

مع كاميرا الهاتف الذكي بدقة 64 ميغابيكسل، يمكن للمستخدم تكبير الهدف إلى أقصى حد: حتى كائن على بعد 30 مترًا، سيتم التقاط كل التفاصيل وعرضها. يمكن للمستخدمين حتى التقاط تفاصيل الحشرات الصغيرة ورؤية زغب ظهورها.

هذه تقنية تصوير فائقة تم تصميمها ميزة تلو الأخرى للحصول على أداء بديهي وسهل الاستخدام. السلسلة كامون 15تحسن أداء الموديلات السابقة مع مجموعة كاملة من تأثيرات تحسين الصورة التي تستفيد بالكامل من كاميراسونيالقوية بدقة 64 ميغابكسل، مما يساعدها على التقاط طرفي الطيف الداكن الخفيف بشكل فعال، مما يخلق صورة حقيقية للواقع.

توقع أداءً رائعًا من خلال منصة ممتعة تركز على نمط الحياة عندما تطلق تكنو هذا الجهاز.

الصورة – https://mma.prnewswire.com/ media/1160885/TECNO_CAMON_15. jpg