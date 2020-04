‫شركة تكستارز تطلق منصة عالمية على الإنترنت لأحداث نهاية الأسبوع هدفها مكافحة فيروس فيد-19

بولدر، كولورادو، 3 نيسان/أبريل، 2020/ بي آر نيوزواير / — أعلنت شركة تكستارز، المنصة العالمية للاستثمار والابتكار، اليوم عن إطلاق منصة إنترنتية هي الأولى من نوعها لأحدث نهاية الأسبوع (ستارت أب ويكند) Unite to Fight COVID-19. وتدعو الشركة كل من لديه فكرة أو رغبة لتقديم المساعدة في هذا الإطار. وسيعمل المشاركون من منازلهم مع آخرين في بلدانهم حيث يمضون نهاية الأسبوع معا لمناقشة التحديات التي يطرحها هذا الوباء العالمي.

وقد تعهد قادة المجتمع من أكثر من 60 دولة بوقتهم للمساعدة في تنظيم هذا الحدث، والذي سيركز على تطوير الحلول المتعلقة بـفيروس كوفيد-19 الفريدة لكل دولة. سيتم تشغيل كلستارت أب ويكندعبر الإنترنت على مستوى البلد، بدعم من كل من موظفيتكستارزوالمتطوعين. وخلال الحدث المباشر عبر الإنترنت، سيجتمع المبتكرون والمطورون والمخترعون وغيرهم لتطوير نماذج أولية يمكن أن تحل بعض أكبر التحديات التي يشكلها الوباء.

وقال ديفيد براون، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة تكستارز، “تجمع ستارت أب ويكند كاندائمًا فرصة رائعة لرواد الأعمال والشركات الناشئة لتحسين أفكارهم والتعرف على المتعاونين والمستثمرين والجهات الراعية. لقد كان واضحًا لنا على الفور أنه يمكننا تطبيق هذا النموذج نفسه لمواجهة العديد من التحديات التي نواجهها جميعًا من إن جائحة كوفيد-19. لقد وضعنا نهجنا سريعًا في برمجةستارت أب ويكندلجمع مئات، بل ونأمل الآلاف، من الناس لإيجاد حلول لبعض المشاكل الناشئة عن هذه الأزمة. لدينا بالفعل دعم مذهل ونأمل أن يرى المتطوعون ما نقوم به والتسجيل للانضمام إلينا sign up to join us .”

سيتم اختيار عشرين فريقًا من جميع أنحاء العالم للمشاركة في تجربة معسكرتكستارز للابتكار.

أي شخص مهتم بالانضمام إلى حدثهم المحلي كمشارك أو مرشد أو راع أو متطوع للفريق المنظم، يرجى إكمال هذا النموذج form. ابحث عن التحديثات وتعرف على البلدان التي تم تسجيلها بالفعل هنا here .

منذ أن بدأ تفشيكوفيد-19في التأثير على المجتمعات في جميع أنحاء العالم، أجرتتكستارزمجموعة متنوعة من التغييرات في البرمجة وإشراك المجتمع للحفاظ على سلامة الأشخاص واستمرار دعم الشركات الناشئة والمبتكرين في هذا الوقت الذي تشتد فيه الحاجة. تعرف على المزيد حول جهودتكستارزواعثر على الموارد ووجهات النظر على techstars.com/covid.

حول تكستارز

تكستارز هي المنصة العالمية للاستثمار والابتكار. يتواصل مؤسسو تكستارز مع رواد الأعمال الآخرين والخبراء والموجهين والخريجين والمستثمرين وقادة المجتمع والشركات لتنمية شركاتهم. تدير تكستارز ثلاثة أقسام: برامج الشركات الناشئة من تكستارز وبرامج التسريع المدفوعة من تكستارز، وشراكات الابتكار من تكستارز. تتضمن محفظة تسريع تكستارز أكثر من 1900 شركة مع سقف سوقي يزيد عن 26 مليار دولار. www.techstars.com.

