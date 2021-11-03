– يضع الحل e.GO ضمن المركبات الكهربائية البطارية الوحيدة في المدينة التي توفر مبادلة ذكية للبطارية.

– يدعم تركيز الشركة على الاستفادة من الابتكار لتعزيز البصمة البيئية للسيارات الكهربائية، والتي تتأثر بشكل أساسي باستخدام البطاريات الكبيرة.

– تهدف الخدمة الفريدة إلى تزويد عملاء e.GO بالطمأنينة والراحة عند الحاجة العرضية أو غير المخطط لها للقيادة لمسافات أطول.

آخن، ألمانيا،, 3 نوفمبر / تشرين ثاني 2021 /PRNewswire/ — أعلنت اليوم شركة Next.e.GO Mobile SE، الشركة الألمانية المستقلة لتصنيع سيارات المدينة الكهربائية المبتكرة والمستدامة، عن إطلاق حل مبادلة البطاريات الذكي كجزء من مهمتها المتمثلة في القيادة المستدامة طوال الوقت عند التنقل الحضري.

يمكن للعملاء، الذين قد يجدون أنفسهم في حاجة إلى التعامل مع مناسبة غير متوقعة تتطلب رحلة أطول من المعتاد، الاستفادة من هذه الميزة الذكية المدمجة في e.GO Life لمبادلة البطارية شبه المستنفدة ببطارية مشحونة بالكامل في محطة تبديل بطاريات e.GO المخصصة – “e.Pit“. يمكنهم التقاط بطاريتهم الأصلية – المشحونة بالكامل – في نفس المحطة في طريق العودة أو لاحقًا عندما يكون ذلك مناسبًا، ولكن الأحدث في غضون شهر. يظل العملاء هم المالكين لبطاريتهم الأصلية ويبقون دائمًا على اتصال عبر تطبيق e.GO باستخدام معرف البطارية الفريد الخاص بهم. سيتم توفير الخدمة لجميع عملاء e.GO دون أي تكلفة مقابل حصتهم السنوية من المبادلة. يستغرق إجراء المبادلة حوالي 60 دقيقة، وهو أسرع من الشحن الكامل في أي محطة شحن عامة قياسية. تعمل الشركة على تقليل توقيت المبادلة وتستهدف الوصول إلى 30 دقيقة في المستقبل.

تعمل أول محطتين للتبديل في مصنع آخن و تسولبيش (شريك خدمة بارديمان) بشكل كامل اعتبارًا من اليوم. وتأتي دوسلدورف وهامبورغ كمحطات تالية في البرنامج، مع المزيد من خطوط الإمداد.

مع جزيل الشكر وفائق الامتنان!

“في e.GO، لا نعتبر تبديل البطارية مجرد ميزة ذكية أو مسار آخر للأعمال. ولكن، بالاستفادة من التكنولوجيا والابتكار، هذه هي طريقتنا لإظهار أقصى درجات الامتنان لعملائنا ومستخدمي e.GO، الذين اختاروا التصرف بمسؤولية، واهتموا بفكرة البصمة البيئية للمركبات الكهربائية، والذين ساعدوا في تعزيز الاتجاه إلى التنقل الحضري المستدام. يقول علي فيزفاي، رئيس مجلس إدارة Next.e.GO Mobile SE، إن مسؤوليتنا هي توفير الراحة لهم “.

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