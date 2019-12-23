‫شركة تشاينا موبيل إنترناشيونال تفتتح مركز بيانات في المملكة المتحدة

المملكة المتحدة- لندن، 23 ديسمبر، 2019 / بي آر نيوز واير/ — افتتحت شركة تشاينا موبيل إنترناشيونال المحدودة (سي أم آي) مركز بياناتها في المملكة المتحدة في مطلع الشهر الجاري، ديسمبر، 2019. و يعد هذا المبنى الجديد مركز بيانات سي أم آي الأول في أوروبا وقد بني لهذا الغرض. و يعتبر مركز البيانات الجديد إضافة مهمة لشبكة تشاينا موبيل إنترناشيونال العالمية المتزايدة الاتساع و الذي سيعمل كمركز بدالات وتواصل للشبكات الدوليه ومركز بيانات للإنترنت، و الذي سيدعم مبادرة الصين العظيمة (الحزام والطريق) عن طريق توفير قدرات الاتصال المتقدمة و تمكين علاقات أوثق بين آسيا وأوروبا.

تعتبر آسيا وأوروبا من الشركاء التجاريين الرئيسين مع تدفقات استثمار قوية بين هذه الدول وتعاون متزايد في مجالات التعليم والبحث العلمي ومجالات أخرى. وبفضل التوصيل الفائق لشبكة من اللألياف الضوئية و تزويدات الطاقة المستقرة والقوة العاملة عالية المهارة في مجال تكنولوجيا المعلومات، تعتبر المملكة المتحدة أيضًا المركز الرئيسي لمراكز البيانات في أوروبا.

من خلال توسيع شبكة مراكز البيانات العالمية الخاصة بشركة تشاينا موبيل إنترناشيونال وصولا إلى المملكة المتحدة، تدعم سي أم آي زيادة الطلب المتنامي للربط الشبكي للشركات متعددة الجنسيات من آسيا والمحيط الهادئ مع أوروبا في العصر الجديد للعولمة الرقمية. يتصل مركز البيانات في المملكة المتحدة بتوافق مع مركز بيانات سي أم آي الذي افتتح حديثًا في سنغافورة، ومركز الشبكة العالمية للشركة في هونغ كونغ، الصين، بالإضافة إلى البنية التحتية العالمية الواسعة لشبكات الاتصالات الجوالة والسحابية الخاصة بالشركة. هذا وتقوم سي أم آي حاليًا أيضًا بإنشاء مركز بيانات مخصص في فرانكفورت بألمانيا بالإضافة إلى مواقع أخرى.

من خلال الربط المباشر بالحلقة المحلية للشبكة الخاصة بسي أم آي في أوروبا ونظام الكابلات (SMW5) من آسيا إلى أوروبا، يمكن لمركز البيانات الربط بأنظمة الكابلات البحرية لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ (SJC, APG ,SJC2) و الذي يتيح بدوره اتصالات متوافقة و متاحة بين أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا والمحيط الهندي وآسيا والمحيط الهادئ، مما يمنح عملاء الشركة للأعمال اتصالات واسعة النطاق وعالية السرعة بموارد الشبكة العالمية الواسعة لـ سي أم آي.

هذا ويمكن لمركز البيانات في المملكة المتحدة أيضًا الاستفادة من موارد نظام الكابلات الأرضية القوية التي تغطي منطقة الحزام والطريق – ولا سيما خط ترانزيت أوروبا – آسيا 2 (TEA-2) وترانزيت أوروبا-آسيا 3 (TEA-3) وخط أوروبا-روسيا ومنغوليا الصين(ERMC) ، والطريق المتنوع لشبكة الأسواق الأوروبية والآسيوية(DREAM). وبشكل عام توفر شبكة سي أم آي وصولاً سريعًا إلى أكثر من 300 مدينة في 31 مقاطعة ومنطقة في جميع أنحاء مناطق البر الرئيسي للصين.

كواحدة من نقاط الارتباط بالشبكات السحابية، التي توفر الوصول إلى مزودي الشبكات السحابية العامة ومنصات التبادل السحابي، يساعد مركز بيانات المملكة المتحدة أيضًا المؤسسات على نشر الحلول المتعددة السحابية والسحابية الهجينة وتوصيل شبكاتها في جميع أنحاء العالم، مما يوفر حلول متكاملة لشبكة سحابية احترافية ومرنة وخدمات إدارة شاملة.

وقال الدكتور لي فنغ، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة تشاينا موبيل انترناشونال المحدودة: “إن افتتاح مركز البيانات الجديد في المملكة المتحدة هو مؤشر على التزام سي أم آي بتعزيز اتصالات عالية السرعة، آمنة وموثوق بها في جميع أنحاء العالم، وما زلنا نلمس الطلب القوي و المتزايد من العملاء على حلول الاتصال السحابية وتسليم المحتوى بين آسيا والمحيط الهادئ وأوروبا.”

وأضاف الدكتور لي قائلا: “في عصر البيانات الضخمة، تلعب مراكز البيانات دورًا رئيسيًا في تسهيل تبادل المعلومات. توفر سي أم آي خدمات شاملة و موحدة، مما يتيح للشركات فرصًا ملائمة لتوسيع أعمالها بسهولة. هذا ويوفر مركز بيانات المملكة المتحدة الخاص بنا منصة قوية لتلبية متطلبات احتياجات القطاع المالي وشركات الإنترنت وصناعات التحول الرقمية الأخرى اليوم وفي المستقبل.”

يقع مركز البيانات الجديد في مبنى سلو تريدنغ إستيت بلندن، يضم مركز بيانات المملكة المتحدة التابع لسي أم آي أكثر من 1600 كابينة تخزين معلومات. وقد حصل المركز على أعلى معايير تصنيف مراكز البيانات الفئة الثالثة (Uptime Institute Tier III TCDD) مع 99.99٪ توافر للخدمة والطاقة.

بالإضافة إلى التصميم الموثوق به لثلاثة كابلات مزودة فردية، يتم تزويد المبنى بواسطة مزود طاقة مزدوج من محطتين مختلفتين للطاقة ويتم دعم هذا النظام بواسطة محولات وإمدادات الطاقة دون انقطاع، وهو مزود ببطاريات احتياطية تعمل لـمدة 10 دقائق تحت الحمولة الكاملة. يتم دعم نظام تبريد مركز البيانات من قبل وحدات التبريد N + 1 ويتم تقديم N+3 المبردة بالماء لكل قاعة بيانات، حيث يتم تخزين المياه المبردة لمدة ست دقائق لنظام التبريد الاحتياطي المستمر. يحتوي المرفق على مولد ديزل N + 1 بقدرة تخزين للوقود لمدة 24 ساعة تحت الحمولة الكاملة.

تلتزم سي أم آي بتوفير الحلول المتكاملة والخدمات الشاملة للعملاء، بما في ذلك خدمات القيمة المضافة، مثل: التنسيق الفني، والتوصيل المتقاطع والدعم اليدوي عن بُعد.

من خلال تواجدها العالمي الواسع لأنظمة الكابلات ونقاط التواجد الشبكية ومراكز البيانات، ستستمر سي أم آي في تعزيز وجودها في جميع أنحاء العالم و توافق مراكز البيانات لديها لتحقيق التقارب الفعال و السرعة، مما يوفر وصولاً عالمياً باتصال النطاق العريض للعملاء الدوليين.

حول تشاينا موبيل انترناشيونال:

تشاينا موبيل انترناشيونال ليميتد هي شركة تابعة مملوكة بالكامل لشركة تشاينا موبيل، المسؤولة بشكل رئيسي عن تشغيل الأعمال التجارية الدولية لشركة تشاينا موبيل. من أجل تقديم خدمات أفضل لتلبية الطلب المتزايد في أسواق الاتصالات الدولية، أنشأت شركة تشاينا موبيل شركة تابعة لها، وهي شركة تشاينا موبيل انترناشيونال، في كانون الأول/ديسمبر 2010. وبالاستفادة من الدعم القوي من شركة تشاينا موبيل، تعد شركة تشاينا موبيل إنترناشيونال شريكًا عالميا موثوقًا به يوفر خدمات وحلول الاتصالات الدولية الشاملة إلى رواد الأعمال من المؤسسات وشركات الإتصالات ومستخدمي الهواتف المحمولة.

وإذ يقع مقرها الرئيسي في هونغ كونغ، وسعت تشاينا موبيل إنترناشيونال من تواجد مكاتبها في 22 دولة ومنطقة حول العالم. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة www.cmi.chinamobile.com