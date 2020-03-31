‫شركة ترينا سولار تتصدر حقبة إنتاج أكثر من 500 واط بشحنة وحدات فيرتكس الأولى عالميا

تبلغ طاقة المنشأة التي تنتظر التسليم في سريلانكا 10 ميغاوات. وستنشر الوحدات عند الوصول، ومن المتوقع أن تكمل ربطها بالشبكة خلال الربع الثالث من هذا العام. تضم وحدات السلسلة فيرتكس، التي تضم خلايا 210 مم، دمجًا متطورًا لقطع متطور من ثلاثة أجزاء غير مدمرة وتقنيات تعبئة عالية الكثافة.

تتضمن سلسلةفيرتكسوحدات ثنائية الزجاج ثنائية الجانب، ووحدات من الألواح الخلفية، مما يوفر خرج طاقة عاليًا وموثوقية عالية وكفاءة عالية وتوليد طاقة عالية. وفقًا لبيانات من مختبر ستيت كي للعلوم والتكنولوجيا الكهروضوئية في ترينا سولار، فإن أخذ محطة طاقة أرضية واسعة النطاق في مقاطعة هيلونغجيانغ بالصين كمثال، مقارنة بوحدات الزجاج المزدوج ثنائية الجانب التقليدية 410 واط، يمكن لوحداتفيرتكسثنائية الزجاج المزدوجة تقليل تكاليف ميزان النظام بنسبة 6 إلى 8 في المئة والتكلفة المعادلة للطاقة بنسبة 3 إلى 4 في المئة.

وقال نائب المدير العام ونائب الرئيس التنفيذي لشركة ترينا سولار ين رونغانغ: “أبدى عملاؤنا في جميع أنحاء العالم اهتمامًا قويًا بوحدات سلسلة فيرتكس بقدرة أكثر من 500 واط والتي ليست مناسبة فقط لمحطة الطاقة الشمسية على نطاق المرافق، ولكن أيضًا لمشروعات الطاقة الشمسية التجاري والصناعي التي تسعى إلى رفع مستوى كفاءتها. نخطط لمواصلة شحن المزيد من وحدات سلسلة فيرتكس للعملاء في جميع أنحاء العالم. إن عصر إنتاج الطاقة بقدرة أكثر من 500 واط هو هنا، وتلعب وحدات سلسلة فيرتكس عالية الكفاءة والقدرة العالية دورًا بالغ الأهمية في الصناعة.”

الصورة – https://www.trinasolar.com/ sites/default/files/Vertex% 20modules.jpg

التعليق: وحدات فيرتكس من ترينا سولار التي تم شحنها إلى مشروع في سريلانكا.

حول ترينا سولار

تأسست ترينا سولار في عام 1997، وهي مزود عالمي رائد للوحدات الكهروضوئية المتكاملة وحلول الطاقة الذكية، حيث تركز أعمالها الرئيسية على المنتجات الكهروضوئية والأنظمة الكهروضوئية وحلول الطاقة الذكية. يغطي نشاطها البحث والتطوير وإنتاج وبيع الوحدات الكهروضوئية ومحطات الطاقة ومعدات النظام وتوليد الطاقة الكهروضوئية وخدمات العمليات والشبكات الدقيقة الذكية وتطوير وبيع أنظمة الطاقة المتعددة، بالإضافة إلى تشغيل وإدارة منصات الطاقة السحابية. في العام 2018، أخذت الشركة زمام المبادرة في التطور لتصبح علامة تجارية في عالم الطاقة إنترنت الأشياء، وأنشأت تحالف ترينا سولار لإنترنت الأشياء لتطوير الصناعة ومركز ابتكار صناعة الطاقة الجديدة إنترنت الأشياء بالتنسيق مع المنتجين الرائدين في الصناعة ومعاهد البحوث داخل وخارج الصين، وبناء منصة مبتكرة للبحث في مجال إنترنت الأشياء في مجال الطاقة بالإضافة إلى المحيط البيئي لإنترنت الأشياء مع العديد من الشركاء. تلتزم الشركة بأن تصبح شركة رائدة في صناعة الطاقة الذكية العالمية. لمزيد من المعلومات. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: www.trinasolar.com