‫شركة التنمية الغذائية تعلن عن سعر الطرح النهائي بواقع 67 ريال سعودي للسهم الواحد

الرياض، المملكة العربية السعودية، 6/07/2021م:/PRNewswire/ — أعلنت شركة السعودي الفرنسي كابيتال، المستشار المالي، ومدير الاكتتاب، ومدير سجل اكتتاب المؤسسات، ومتعهد التغطية للطرح العام لشركة التنمية الغذائية أنها قد أتمت بنجاح عملية بناء سجل الأوامر لشريحة المؤسسات المكتتبة في أسهم الشركة، وأن نسبة التغطية بلغت (9,534%) من إجمالي الأسهم المطروحة وبسعر (67) ريالاً للسهم الواحد.

وأضافت أن الجهات المشاركة قد اكتتبت في كامل الأسهم المطروحة، حيث خصص لها ستة ملايين (6,000,000) سهم عادي والتي تمثل 100% من إجمالي الأسهم المطروحة للاكتتاب كمرحلة أولى.

ومع اكتمال عملية بناء سجل الأوامر بنجاح، فإنه وكمرحلة ثانية سيتم تخصيص ستمائة ألف (600,000) سهم عادي والتي تمثل نسبة (10 %) من إجمالي الأسهم المطروحة للاكتتاب العام للمكتتبين من الأفراد كحد أقصى.

وأكدت شركة السعودي الفرنسي كابيتال أنها أتمت مع الجهة المستلمة وهي البنك السعودي الفرنسي، كافة الاستعدادات لتلقي طلبات اكتتاب المستثمرين من شريحة الأفراد والذي سيكون لمدة يوم واحد فقط وذلك بتاريخ 17/12/1442هـ، (الموافق 27/07/2021م).

كافة المعلومات والتفاصيل المتعلقة بالاكتتاب متوفرة في نشرة الإصدار على الموقع الإلكتروني لهيئة السوق المالية www.cma.org.sa والموقع الإلكتروني لشركة التنمية الغذائية www.tanmiah.com والموقع الإلكتروني لشركة السعودي الفرنسي كابيتالwww.sfc.sa.

لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل مع:

بشار الرفوع

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