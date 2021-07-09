‫شركة البرمجيات سلوتيغريتر تتشاطر عرضا لترخيص سوق القمار الأفريقي على الإنترنت

يؤدي النمو الاقتصادي وتواصل انتشار الإنترنت المتسارع على الهاتف المحمول إلى تحويل العديد من الأسواق الأفريقية إلى فرص استثمارية قابلة للتطبيق في مجال القمار على الإنترنت. وفي حين أن العديد من بيوت المراهنات الرياضية أصبحت قائمة ومعروفة نسبيًا بالفعل، فمن المتوقع أن يصبح الوصول إلى ألعاب الكازينو عبر الإنترنت أكثر سهولة مع تحسن البنية التحتية للاتصالات في المنطقة وزيادة الدخل الفائض للسكان المحليين.

تصدر دول مثل كينيا وأوغندا وزامبيا تراخيص للكازينوهات على الأرض فقط، ولكن يمكن لمشغلي القمار على الإنترنت أيضًا التقدم بطلبات للحصول على التراخيص. تستحق هذه الأسواق غير المنظمة التي تصدر التراخيص نظرة فاحصة متعمقة.

يصدر مجلس مراقبة المراهنات والتراخيص الكيني ومجلس الألعاب الوطني الأوغندي تراخيص لكل من المشغلين على الأرض وعبر الإنترنت، على الرغم من أن المقامرة عبر الإنترنت غير منظمة رسميًا. بالنسبة للمشغلين الكينيين، تبلغ تكلفة رخص المراهنات 2,800 يورو وتبلغ تراخيص الكازينو 32,800 يورو، مع ارتفاع التكاليف للشركات الأجنبية.

وهذه التكاليف متشابهة في أوغندا، مع فرض رسوم أعلى مماثلة على العمليات المملوكة لأجانب. ويجب أن يكون لدى الشركات أيضًا حد أدنى من رأس المال يبلغ حوالي 60,000 يورو وأن يقدم ضمانا أمنيا ماليا بعد حصوله على الترخيص : يبلغ 46,000 يورو للمراهنات و 117,000 يورو للكازينوهات.

في نيجيريا، أدى عدم وجود لوائح تنظيمية على المستوى الفدرالي إلى حدوث احتكاك بين اللجنة الوطنية لتنظيم اليانصيب ومجلس ولاية لاغوس لليانصيب، وكلاهما يصدران التراخيص لأعمال المراهنات. لكل منظم مجموعة رسوم خاصة به، ولسوء الحظ، يخضع المشغلون في بعض الأحيان للازدواج الضريبي.

في جنوب إفريقيا، يُسمح بالمراهنات الرياضية عبر الإنترنت، لكن ألعاب الكازينو عبر الإنترنت محظورة. يتم إصدار التراخيص محليا من قبل السلطات المحلية. ، مع استخدام مجلس المقامرة والسباقات في كيب الغربية على نطاق واسع من قبل المشغلين.

تبلغ رسوم طلب ترخيص المراهنات من مجلس المقامرة والسباقات في كيب الغربية حوالي 750 يورو، ويتم فرض نفس المبلغ على هيئة رسوم سنوية. يتعين على المشغلين المحتملين أيضًا أن يضعوا في اعتبارهم أنه للحصول على ترخيص، يجب عليهم اجتياز تحقيق النزاهة، والذي يمكن أن يفرض رسومًا خاصة.

تنزانيا هي سوق منظم بالكامل ذات أهمية كبيرة للكازينوهات على الإنترنت وبيوت المراهنات الرياضية عبر الإنترنت. تبلغ رسوم الترخيص ما يزيد قليلاً عن 500 يورو شهريًا؛ وتدفع بيوت الرهانات %6 ضريبة على جميع الرهانات. من أجل الحصول على تصريح، يتعين على المشغلين القيام باستثمارات كبيرة في البلاد – 300000 دولار للشركات المحلية، و 500000 دولار للشركات الأجنبية أو المملوكة لأجانب.