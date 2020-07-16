‫شركة أوثنتكس تتشارك مع عملاء حكوميين في مبادرات المسؤولية الاجتماعية الشركاتية في أفريقيا

وفقًا للرئيس التنفيذي لشركةأوثنتكس، كيفن ماكينا، “نظرًا لأننا نواصل التركيز على مبادرات المسؤولية الاجتماعية للشركات، فإن نهجنا يتمحور حول الاستماع والتعلم والتخطيط بالتعاون الوثيق مع قادة الوكالات الحكومية المهمة مثل وزارة الطاقة ووزارة المالية ومجلس تنظيم الطاقة، وعدد كبير من الجهات الأخرى التي تسعى إلى تحسين الظروف البيئية والاجتماعية والاقتصادية لمواطنيها.”

أدناه تسليط للضوء على بعض البرامج التعاونية المنجزة.

زامبيا: المياه النظيفة والصرف الصحي في بيتوك

أقرت حكومة زامبيا بعدم توفر المياه النقية والآمنة للكثيرين في المناطق الريفية المنكوبة بالجفاف. من خلال شراكة مع مجلس تنظيم الطاقة في زامبيا، دعمتأوثنتكس إعادة تأهيل 30 بئراً للمياه وحفر ستة آبار جديدة ومعدات ضخ في منطقة بيتوكي في المقاطعة الشرقية في زامبيا. تضمنت النتائج المحسنة للمواطنين المحليين ما يلي:

• أكثر من 30,000 شخص يحصلون على مياه شرب نظيفة وآمنة.

• خفض عدد الأمراض غير المعدية في المنطقة.

• زيادة الحضور في الصفوف المدرسية حيث يحصل الأطفال الآن على مصادر المياه القريبة.

• تحسين مرافق الصرف الصحي في مدرستين تخدمان الآلاف من الطلاب.

في هذه الشراكة المستمرة مع مجلس تنظيم الطاقة في زامبيا، تواصل أوثنتكس العمل بروح المسؤولية الاجتماعية للشركات في العام 2020 من خلال العمل مع مجموعة من الشركاء لإعادة تأهيل أكثر من 200 بئر مياه إضافية في منطقة بيتوكي. سيساعد هذا المشروع بشكل كبير على تحسين الوصول إلى مياه الشرب النظيفة والآمنة لأكثر من 80,000 شخص في المنطقة.

غانا: مختبر التكنولوجيا الحديثة في مدرسة كونغو الثانوية

أعربت الهيئة الوطنية للبترول في غانا عن حاجتها لمساعدة مدرسة كونغو الثانوية، المدرسة الثانوية الوحيدة في المنطقة التي تضم أكثر من 2200 طالب. تعاونتأوثنتكسمعالهيئةلتزويد المدرسة الثانوية بـ 21 جهاز كمبيوتر جديد تتصل بشبكة كاملة مع إمكانية الوصول إلى الإنترنت، كما مكنت من تركيب مكتبة مرجعية.

بالتعاون مع العملاء الحكوميين في قارات متعددة، ساعدتأوثنتكس في إحداث تأثير اجتماعي كبير من خلال تلبية الاحتياجات المحلية في الصحة والتعليم والبيئة، وستستمر في تركيز الموارد المتاحة لمشاريع المسؤولية الاجتماعية للشركات المهمة.

حول أوثنتكس

باعتبارها الشركة الرائدة في توفير حلول المصادقة والتثبت، تزدهر أوثنتكس في معالجة تعقيد سلسلة التوريد. توفر أوثنتكس حلول المصادقة المتقدمة للحكومات والبنوك المركزية والشركات التجارية، مما يضمن نمو الاقتصادات المحلية، كما توفر أمان الأوراق النقدية، فضلا عن أن المنتجات التجارية تتمتع بفرص سوق قوية. يُلهم نهج شراكة أوثنتكس والخبرة القطاعية المؤكدة الابتكار الاستباقي، مما يساعد العملاء على تخفيف المخاطر لتعزيز نمو الإيرادات واكتساب ميزة تنافسية. يقع مقرها الرئيسي في أديسون بولاية تكساس بالولايات المتحدة، ولديها مكاتب في أميركا الشمالية وأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، وتخدم العملاء في جميع أنحاء العالم. أوثنتكس هي علامة تجارية مسجلة لشركة أوثنتكس إنك. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة https://www.authentix.com .