‫شركة أمازفيت تطلق ساعتيها GTR 2e و GTS 2e الذكيتين الموضويتين مع سمات فائقة للصحة واللياقة البدنية

لاس فيغاس، 11 كانون الثاني/يناير / بي آر نيوزواير / — كشفت شركة أمازفيت وهي ماركة تجارية عالمية في سوق الأدوات الملبوسة، ساعتي GTR 2e و GTS 2e الذكيتين في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية الرقمي بصورة كاملة. وإذ تتضمنان أحدث سمات متابعة اللياقة بالإضافة إلى تصميم فائق الرقمية والموضوية، فإن هاتين الإضافتين الأحدث إلى أسرة ساعات أمازفيت GTS 2 و GTR 2الذكية تمثلان المزيج المثالي بين الصحة والموضة لمستهلكي اليوم النشطين، مع توفير حياة بطارية طويلة جدا وأناقة لا تنازل فيها.

اطلع على خط منتجات أمازفيت خلال معرض الإلكترونيات الاستهلاكية الرقمي بالكامل من 11-14 كانون الثاني/يناير amazfit.com.

تصميم بلا حدود[1]من الحافة إلى الحافة

يتم عرض براعة المصنوعية الرائعة للساعتين بصورة كاملة مع تصميم بلا حدود يستخدم الزجاج المنحني لخلق تجربة بصرية قوية ومتكاملة. تتميز الساعتان الذكيتان GTR 2e و GTS 2e بهيكل من سبائك الألمنيوم مع منحنيات ديناميكية توفر تجربة مريحة وخفيفة للارتداء، مع دمج الطلاء الفراغي لشاشة مقاومة للخدش والتآكل.

شاشة دوارة بألوان ووضوح رائعين

تتميز ساعة GTS 2e بشاشة أموليد دوارة عالية الدقة 1.65 بوصة تمكن مقارنتها بوضوح مع أحدث الهواتف الذكية. تجعل كثافة البكسل البالغة 341 نقطة للبوصة الشاشة واضحة وواقعية، مع ألوان زاهية تضمن سهولة القراءة.

تحتوي ساعة GTR 2eمن جانبها على شاشة أموليد عالية الدقة ودوارة مقاس 1.39 بوصة مع كثافة بكسل تبلغ 326 بكسل للبوصة للحصول على عرض واضح وحيوي.

الحماية الصحية الشاملة [2]

نظرًا لتزويدهما بأحدث مستشعر ضوئي عالي الدقة BioTrackerTTM 2 PPG فإن الساعتين GTR 2e و GTS 2e تحققان حقًا حماية صحية شاملة. يمكن للساعتين إجراء مراقبة لمعدل ضربات القلب على مدار 24 ساعة وحتى تقديم تحذيرات عندما يرتفع معدل ضربات القلب أثناء الراحة بشكل غير طبيعي.

قياس تشبع الدم بالأكسجين

عند الانخراط في نشاط بدني مستمر، مثل الجري في سباق ماراثوني أو القيام بتمارين رياضية مكثفة في الهواء الطلق، يمكنك قياس مستوى SpO 2 في اللحظة التي تبدأ فيها طاقتك في التراجع.

نظام التقييم الصحي PAI ™

PAI (ذكاء النشاط الشخصي) هو نظام تقييم صحي يستخدم خوارزميات لتحويل البيانات المعقدة مثل معدل ضربات القلب ومدة النشاط والبيانات الصحية الأخرى إلى درجة واحدة بديهية للمستخدمين لفهم حالتهم البدنية بسهولة.

مراقبة جودة النوم للحصول على الأداء الأقصى

تدعم الساعتان الذكيتان GTR 2e و GTS 2e المراقبة المتعمقة للنوم من خلال تحديد مراحل النوم بدقة، وتتبع حالة التنفس أثناء النوم، وتقديم تحليلات واقتراحات عالية الجودة للتحسين. تتعرف الساعتان أيضًا على قيلولة النهار التي تزيد عن 20 دقيقة [3] من أجل تسجيل المزيد من معلومات النوم الكاملة.

مراقبة مستوى الإجهاد

تمكّنك ساعتانا الذكيتان الجديدتان من التحقق من مستوى توترك الشخصي – من وضع الاسترخاء، أو الطبيعي، أو المتوسط أو المرتفع – طوال اليوم.

90 وضعا رياضيا مدمجا

تتميز ساعتا أمازفيت الذكيتان الجديدتان بـ 90 وضعًا رياضيًا مدمجًا لتلبية احتياجات معظم عشاق الرياضة. مع وظيفة التعرف على الرياضة الذكية، [4] يقوم المتدربون تلقائيًا بتنشيط الوضع الرياضي ذي الصلة بمجرد أن تبدأ في تحريك جسمك.

المساعدة الصوتية الذكية [5]

قم بإجراء عمليات صوتية على ساعتك بدون اتصال بالإنترنت باستخدام ميزة المساعد الصوتي دون اتصال – بما في ذلك تشغيل الأوضاع الرياضية أو فتح وظيفة مراقبة معدل ضربات القلب.

عمر بطارية ممتد

من خلال نظام إدارة البطارية عالي السعة ومحسّن بعمق والذي يعد بعمر بطارية يصل إلى 24 يومًا لـ GTR 2e و 14 يومًا لـ GTS 2e مع الاستخدام المعتاد 6 تكون الساعات الذكية جاهزة دائمًا لتتبع تقدمك – دون الحاجة إلى القلق بشأن تحمل الشاحن أينما ذهبت.

توافق تطبيق زيب Zepp لإدارة البيانات الصحية المُحسَّنة

تتصل ساعتانا الجديدتان بتطبيق Zepp المحدث، الذي يقوم بإجراء تحليل شامل لمصادر بيانات متعددة لتوفير إدارة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع لبيانات الجسم، مما يساعد المستخدمين على التحقق من حالتهم البدنية في أي وقت.

السعر والتوافر

في أميركا الشمالية، تتوفر ساعتا GTR 2e و GTS 2e اعتبارًا من 11 كانون الثاني/يناير </1944 على كل من موقغ أمازفيت الرسمي و أمازون (الروابط المحددة متضمنة). وكلتاهما معروضتان بسعر 139.99 دولارًا أميركيًا.

في المملكة المتحدة، ستتوفر ساعتا GTR 2e و GTS 2e في محلات أرغوس اعتبارًا من 11 كانون الثاني/يناير </2045 بسعر 119 جنيهًا إسترلينيًا، وستكونان متوفرتين على كل من موقع أمازفيت الرسمي وأمازون في وقت لاحق سيتم تأكيده لاحقا.

[1] تتبنى GTR 2e و GTS 2e مفهوم تصميم جديدا، والمنتجان ليست لها حدود واضحة في المقدمة، مما يوفر تجربة بصرية “بلا حدود”.

[2] هذان المنتجان ليسا أجهزة طبية. وبيانات الاختبار مخصصة للأغراض المرجعية فقط ولا يمكن استخدامها لتشخيص أو مراقبة أي أوضاع حالات طبية. بالإضافة إلى ذلك، ستتأثر دقة البيانات بالوشم أو الصبغات الأخرى على الجلد، ودرجات لون البشرة الداكنة، والشعر، والحركة والعرق الناتج عن الرياضة، وما إلى ذلك.

[3]عندما تكتشف الساعة أن مرتديها نائم بين منتصف الليل والساعة 6 صباحًا، يمكن تسجيل وقت النوم بين الساعة 6 مساءً من اليوم السابق والساعة 11 صباحًا كوقت نوم ليلي؛ وتسجيل النوم بين 11 صباحًا و 6 مساءً والذي يستمر لأكثر من 20 دقيقة على أنه غفوة. ولا يُسجل النوم الذي يستمر أقل من 20 دقيقة.

[4] يتضمن التعرف الذكي على أوضاع رياضات الجري في الهواء الطلق، المشي على جهاز المشي، والمشي، وركوب الدراجات في الهواء الطلق، والسباحة في المسبح، والتدرب على جهاز التمارين إليبتيكال.

[5] يدعم المساعد الصوتي في وضع عدم الاتصال بالإنترنت الأوامر الصوتية باللغة الإنجليزية فقط.

[6] قد يختلف عمر البطارية وفقًا للإعدادات وظروف التشغيل وعوامل أخرى. لذلك قد تختلف النتيجة الفعلية عن بيانات المختبر. يمكن أن يستمر عمل ساعة GTR 2e لمدة تصل إلى 24 يومًا مع الاستخدام المعتاد. سيناريو الاستخدام النموذجي: معدل ضربات القلب قيد التشغيل دائمًا، وتمكين مراقبة النوم؛ 150 رسالة مدفوعة يوميًا تضيء شاشة العرض، وترفع المعصم لمعرفة وقت المشاهدة 30 مرة، وعمليات الشاشة الساطعة لمدة 5 دقائق؛ ممارسة الرياضة 3 مرات في الأسبوع، وتشغيل نظام التموقع العالمي لمدة 30 دقيقة.

يمكن أن يستمر عمل ساعة GTS 2e لمدة تصل إلى 14 يومًا للاستخدام حسب سيناريو الاستخدام المعتاد النموذجي: معدل ضربات القلب قيد التشغيل دائمًا، وتمكين مراقبة النوم؛ 150 رسالة مدفوعة يوميًا تضيء شاشة العرض، وترفع المعصم لمعرفة وقت المشاهدة 30 مرة، وعمليات الشاشة الساطعة لمدة 5 دقائق؛ ممارسة الرياضة 3 مرات في الأسبوع، وتشغيل نظام التموقع العالمي لمدة 30 دقيقة.

الصورة – https://mma.prnewswire.com/ media/1396871/Amazfit_ Smartwatches.jpg