‫شركة ألفا أوري تعلن عن شراكة استراتيجية مع شركة بحري لنشر منصة “سمارتشيب”

سنغافورة, 2 شباط/فبراير، 2021 / بي آر نيوزواير / — وقعت شركة ألفا أوري تكنولوجيز، الشركة الرائدة المزودة للحلول البحرية الرقمية، وشركة بحري لإدارة السفن، وهي واحدة من الشركات المشهورة لخدمات الشحن البحري في الشرق الأوسط، عقدا لنشر منصة SMARTShip (سمارتشيب) ™ على 40 سفينة من سفن أسطول شركة بحري لإدارة السفن.

تشتهر منصة سمارتشيب، منصة إنترنت الأشياء الخاصة بشركة ألفا أوري، بأحدث تطبيقات الحوسبة والذكاء الاصطناعي التي توفر تنبيهات ذكية وتحليلات متقدمة ورؤى في الوقت الفعلي. توفر المنصة تجربة “اتصال مباشر” من خلال الاتصال بجميع آليات السفينة – أنظمة التحكم في الملاحة والشحن والمحرك. ومع تدفق 3 كيلوبايت إلى 5 كيلوبايت من نقاط البيانات على فترات من 30 ثانية مباشرة من الأجهزة إلى سحابة ألفا أوري تكنولوجيز، تستخدم سمارتشيب خوارزميات التعلم الآلي للإتيان بقوة الذكاء الاصطناعي في إدارة السفن وتوفير الوقود والصيانة التي يمكن توقعها.

تمكّن واجهات الويب والهاتف المحمول الخاصة بمنصة سمارتشيب مشغلي السفن من تحقيق أهداف السلامة والاستدامة الخاصة بهم باستخدام العديد من التطبيقات سهلة الاستخدام مثل التقارير القابلة للتخصيص ونظام الإنذار المستند إلى الموقع الجغرافي ولوحات معلومات مستأجري السفينة والمراقبة عن بُعد والتشخيصات.

“منذ تأسيسها تمثلت مهمة ألفا أوري في تكثيف خارطة الطريق الرقمية لصناعة الشحن من خلال تقديم حلول آمنة ومستدامة، وتحسين أداء السفن، وتوفير التكاليف وتقليل نقاط المشكلات. ومع منصة سمارتشيب، أوفت ألفا أوري تكنولوجيز بوعودها لعملائنا، ونحن على ثقة من أن شركة بحري ستستفيد من هذه الشراكة”، كما قال بالا سنكران، الرئيس التنفيذي المشارك لشركة ألفا أوري تكنولوجيز.

اكتسبت منصة سمارتشيب، بمجموعة الفوائد التي تقدمها لمالكي السفن والمشغلين في الصناعة، اعترافًا واسع النطاق في السوق. تم استكمال التوقيع على العقد مع شركة بحري بعد الانتهاء الناجح من فترة تجريبية من ثلاثة أشهر للمنصة على واحدة من ناقلات النفط العملاقة التابعة لشركة بحري.

حول شركة بحري للشحن

شركة بحري لإدارة السفن هي شركة رائدة في حلول إدارة السفن المتكاملة في الشرق الأوسط. ونظرًا لكونها شركة الشحن الوطنية للمملكة العربية السعودية، فهي أكبر مالك ومشغل لناقلات النفط الخام الكبيرة جدًا في العالم، وأكبر مالك لسفن ناقلات المواد الكيميائية في الشرق الأوسط .

حول ألفا أوري

تأسست شركة ألفا أوري تكنولوجيز في العام 2017، وتتمثل مهمة الشركة في تحويل السفن وجميع أجزاء سلسلة القيمة اللوجستية ذات الصلة لتعمل كمؤسسة رقمية. سمارتشيب ™، المنصة الرقمية الخاصة بالشركة مزودة بتطبيقات مدعومة بالذكاء الاصطناعي هي منتج ناجح للغاية في صناعة الشحن وهي معروفة بقدرتها على توفير الوقود والصيانة المتوقعة وكفاءة هيكل السفينة وما إلى ذلك..

www.alphaori.sg