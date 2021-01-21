‫شركة أكور تخطط لافتتاح مجموعة طموحة من الفنادق في العام 2021

المجموعة تتطلع قدما إلى مجموعة من الممتلكات العقارية والبدايات لجديدة في جميع أنحاء العالم

باريس, 21 كانون الثاني/يناير 2021 / بي آر نيوزواير / – تبدأ أكور هذا العام بتوقعات تطوير عقارية مشجعة وجدول زمني كامل لافتتاح الفنادق الجديدة حول العالم. بينما كان العام 2020عامًا مليئًا بالتحديات غير المسبوقة – ولم يكن أقلها هو الذي شعر به قطاعا السفر والضيافة – حافظت أكور على وتيرة ثابتة من التطوير العقاري واستمرت في توقيع مشاريع جديدة، ما أدى إلى قائمة قوية من افتتاحات الفنادق الجديدة على مدى العام 2021.

وقالت أغنيس روكفور، رئيسة التطوير العالمي في الشركة: “كما نعرف جميعًا، كان لعام 2020 تأثير عميق على حياتنا اليومية وصناعة الضيافة ككل؛ ومع ذلك، فإن المراحل الأولى من الانتعاش العالمي ستكون ملموسة وكبيرة. على الرغم من التأخيرات والإغلاقات المؤقتة التي شهدناها بسبب الوباء، فقد واصلنا رؤية زخم مستمر عبر خط خطوط تطويرنا ونحن متفائلون بأن طرح لقاحات كوفيد-19 في جميع أنحاء العالم سيؤدي إلى تجديد الثقة في السفر وإحساس أكبر بالأمان الشخصي لجميع سكان العالم “.

إن القدرة المالية السليمة لشركة أكور، وانتشارها في جميع أنحاء العالم، ومحفظة العلامات التجارية التي لا تضاهى التي تملكها، لم تجعل الشركة في وضع قوي لمواجهة تحديات العام 2020 فحسب، بل إن قدراتها التطويرية ونموذجها التنظيمي سمحت لها بالتركيز على تقديم الدعم والخدمات لأصحابها، المطورين والشركاء.

تم تحديد فئة نمط الحياة لتكون واحدة من أكثر قطاعات أكور حيوية على مدار السنوات القادمة، حيث من المتوقع أن يتضاعف عدد افتتاح فنادق نمط الحياة ثلاثة أضعاف بحلول العام 2023. علاوة على ذلك، يمثل قطاع نمط الحياة في أكور حاليًا ما يقرب من 5٪ من الإيرادات السنوية للمجموعة، بينما يمثل 25٪ من خط تطوير الشركة من حيث القيمة. سيساهم المشروع المشترك الذي تم الإعلان عنه مؤخرًا مع إنيسمور، الذي من المتوقع أن يغلق في الربع الثاني من العام 2021، في إنشاء منصة متنوعة غنية من المقرر أن تصبح أكثر إثارة هذا العام مع ممتلكات عقارية جديدة أنيقة وفريدة تفتح أبوابها، بما في ذلك موندريان شورديتش لندن؛ جو أند جو فيينا ويستباهنوف؛ منتجع وسبا أس أو سوتوغراندي أس أل أس دبي و 25 أورز دبي.

وسيتصدر قطاع فنادق أكور الفاخرة أيضًا عناوين الصحف في العام 2021 مع افتتاح فندق بانيان تري الدوحة في قطر وافتتاح رافلز في أودايبور وجدة. سيشهد فندق فيرمونت الافتتاح المرتقب لفيرمونت سينشري بلازا في لوس أنجلوس، إلى جانب فيرمونت ويندسور في إنجلترا؛ وكارتون هاوس، وهو فندق تديره فيرمونت في دبلن؛ فندق فيرمونت الرملة الرياض؛ فيرمونت أمبسادور سيول؛ وفيرمونت تاجازوت باي بالمغرب. سوف يجلب سوفيتيل الرقي الفرنسي إلى العديد من الوجهات الجديدة بما في ذلك سيول وهانغجو وأديلايد.

كما قدمت فرص التحويل نفسها في العام 2020 وستستمر في كونها محركًا للنمو في العام </1200><12552021 وما بعده، حيث برزت أكور كشريك مفضل بين مالكي الفنادق المستقلين الذين اجتذبتهم مرونة الشركة الشهيرة وسهولة تحويل فنادقها، ومجموعة لا مثيل لها من العلامات التجارية، وثقافتها الترحيبية التي تحتفي بالأصالة والتنوع وريادة الأعمال.

عبر مجموعة العلامات التجارية التي لا مثيل لها للمجموعة، تشمل العلامات التجارية الرائدة لفرص التحويل ذي هاوس أوف أوريجينالز (درجة فاخرة)؛ مغاليري (درجة ممتازة عالية)؛ موفنبيك (درجة ممتازة)؛ غراند ميركيور (درجة ممتازة)؛ ميركيور (درجة متوسطة)؛ إيبيس ستايلز (درجة اقتصادية) وغريت (درجة منخفضة السعر). وليس من المستغرب أن تمثل هذه العلامات التجارية السبع 43٪ من خط تطوير أكور الافتتاحي على مدار السنوات الخمس المقبلة. على سبيل المثال، سترحب مغاليري بالعديد من الفنادق الجديدة في مواقع البوابة الرئيسية هذا العام، بما في ذلك أورشارد هيلز ريزيدانسز ف\ي سنغافورة – مغاليري، ذي سيلفيري هونك كونغ – مغاليري، وبورتر هاوس – مغاليري في سيدني، أستراليا.

من المتوقع أن يتم افتتاح جميع العقارات الجديدة للمجموعة بما يتوافق تمامًا مع ملصقALLSAFE للصحة والنظافة من أكور. تم إنشاء علامة ALLSAFE من أكور في منتصف العام 2020 لمنح الضيوف ضمانًا بمعيار معتمد من جهة خارجية لنظافة الفندق ومتطلبات النظافة الصحية. تم تطوير هذه المعايير وفحصها من قبل شركة بيرو فيريتاس، الشركة الرائدة في الاختبارات التشغيلية وعمليات التفتيش والشهادات.

لمزيد من المعلومات، توفر نظرة عامة على “الافتتاحات البارزة” المرفقة لمحة رفيعة المستوى عن بعض فنادق أكور الجديدة التي يمكن للضيوف وعشاق السفر الاستمتاع بها حول العالم في العام 2021.

الافتتاحات البارزة للعام 2021

شمال أوروبا

فيرمونت ويندسور بارك – فيرمونت ويندسور بارك – منتجع فاخر للصحة والعافية بالقرب من متنزه ويندسور غريت بارك وحدائق سافيل

– فيرمونت ويندسور بارك – منتجع فاخر للصحة والعافية بالقرب من متنزه ويندسور غريت بارك وحدائق سافيل كارتون هاوس، فندق تديره فنادق فيرمونت، دبلن – أول فندق لفيرمونت في أيرلندا، يقع في عقار تاريخي يعود تاريخه إلى العام 1176

أول فندق لفيرمونت في أيرلندا، يقع في عقار تاريخي يعود تاريخه إلى العام 1176 سويس أوتيل كورسال بيرن – إطلالات خلابة على الجبل ومناظر بانورامية للمدينة في هذا الفندق الحضري المتصل بمركز مؤتمرات وكازينو

إطلالات خلابة على الجبل ومناظر بانورامية للمدينة في هذا الفندق الحضري المتصل بمركز مؤتمرات وكازينو موندريان شورديتش لندن – سيكون العقار السادس للعلامة التجارية علامة تجارية أوروبية ويمثل عودة مثيرة إلى لندن </2106

– سيكون العقار السادس للعلامة التجارية علامة تجارية أوروبية ويمثل عودة مثيرة إلى لندن </2106 بولمان تبليسي، جورجيا – وجهة طال انتظارها في موقع مثالي في أبراج أكسيس الشهيرة </2169

– وجهة طال انتظارها في موقع مثالي في أبراج أكسيس الشهيرة </2169 مرسي هوتيل سيتارد – مغاليري – منتجع حضري مكون من 82 غرفة، يقع في دير هولندي سابق في وسط مدينة سيتارد التاريخي.

– منتجع حضري مكون من 82 غرفة، يقع في دير هولندي سابق في وسط مدينة سيتارد التاريخي. جو أند جو ويستبانهوف، النمسا – سيفتح في الطابقين العلويين فوق متجر ايكيا المستقبلي في ويستبانهوف.

– سيفتح في الطابقين العلويين فوق متجر ايكيا المستقبلي في ويستبانهوف. فندق إيبيس لفيف، أوكرانيا – فندق مشرق وحديث وأنيق يقع في وسط هذه المدينة القديمة ذات التراث التاريخي والمعماري

– فندق مشرق وحديث وأنيق يقع في وسط هذه المدينة القديمة ذات التراث التاريخي والمعماري فندق إيبيس باكو، أذربيجان – أول فندق بمفهوم أغورا الكامل في المنطقة، ويقع في قلب مدينة باكو الخلاب

– أول فندق بمفهوم أغورا الكامل في المنطقة، ويقع في قلب مدينة باكو الخلاب فندق إيبيس تشيابنسك، روسيا – مستوحى من نيزك وتم تصميمه على يد أحد أشهر المصممين في روسيا

جنوب أوروبا

منتجع وسبا أس أو/ سوتوغراندي – على شواطئ كوستا ديل سول، هذا الفندق الأيقوني الذي تم تجديده هو أول فندق في إسبانيا لعلامة أسو أو/ التجارية العصرية </2478

– على شواطئ كوستا ديل سول، هذا الفندق الأيقوني الذي تم تجديده هو أول فندق في إسبانيا لعلامة أسو أو/ التجارية العصرية </2478 أنغسانا كورفو – هذا المنتجع الأنيق على حافة المنحدر المطل على البحر الأيوني هو الوجهة الأولى للعلامة التجارية في أوروبا

– هذا المنتجع الأنيق على حافة المنحدر المطل على البحر الأيوني هو الوجهة الأولى للعلامة التجارية في أوروبا بومبي هابيتا 79 – مغاليري – يقع هذا الفندق في فيلا كبيرة من القرن التاسع عشر </2610 مع إطلالة على السطح لأطلال بومبي القديمة الرائعة

– يقع هذا الفندق في فيلا كبيرة من القرن التاسع عشر مع إطلالة على السطح لأطلال بومبي القديمة الرائعة فندق 25 أورز بيازا سانباولانو، فلورنسا </2655 – يأخذ الضيوف بشكل مرح في رحلة عبر القوى المزدوجة لجحيم دانتي وباراديسو </2667

– يأخذ الضيوف بشكل مرح في رحلة عبر القوى المزدوجة لجحيم دانتي وباراديسو </2667 ماما شيلتر روما – ستعتني ماما بكل شيء في الفندق الأول للعلامة التجارية في إيطاليا، وهو منتجع حضري جميل وعصري

– ستعتني ماما بكل شيء في الفندق الأول للعلامة التجارية في إيطاليا، وهو منتجع حضري جميل وعصري غريت مطار بوردو – لحظات مريحة للمسافرين والعائلات من خلال التصميم المعاد تدويره والخدمة المرحبة </2794

– لحظات مريحة للمسافرين والعائلات من خلال التصميم المعاد تدويره والخدمة المرحبة </2794 غريت رينيه بيس </2833 – الفندق الرابع للعلامة التجارية يعمل محليًا ويركز على ما هو أكثر أهمية لضيوفه </2845

– الفندق الرابع للعلامة التجارية يعمل محليًا ويركز على ما هو أكثر أهمية لضيوفه </2845 ماما شيلتر-ماما بريس ليتوين – فقاعة من الصفاء والسعادة والفكاهة للضيوف من رجال الأعمال والسكان المحليين للاستمتاع معًا

– فقاعة من الصفاء والسعادة والفكاهة للضيوف من رجال الأعمال والسكان المحليين للاستمتاع معًا ميركيور بيراغيدز لودنفيل بايرينيز – شعور حقيقي بالضيافة مع موظفين ودودين حقيقيين في هذا المنتجع الجبلي

– شعور حقيقي بالضيافة مع موظفين ودودين حقيقيين في هذا المنتجع الجبلي فندق إيبيس مطار مونتيبلير </3043 – يقع في موقع ملائم للمسافرين الذين يقومون برحلات سريعة عبر فرنسا

– يقع في موقع ملائم للمسافرين الذين يقومون برحلات سريعة عبر فرنسا نوفوتيل ميغيف مونت بلانك وهو جنة المتزلجين على بعد خطوات فقط من منتجع ميغيف للتزلج ومنطقة مونت داربوا للتزلج

وهو جنة المتزلجين على بعد خطوات فقط من منتجع ميغيف للتزلج ومنطقة مونت داربوا للتزلج نوفوتيل أنماس – بار ومطعم مذهل على السطح يوفر مناظر خلابة لجبال الألب وجورا

بار ومطعم مذهل على السطح يوفر مناظر خلابة لجبال الألب وجورا جو أند جو بوزنفال – سيتم افتتاح مفهوم البيت المفتوح للعلامة التجارية في أحد الأحياء العصرية والواعدة في باريس وسيشمل 160 سريرًا وسطحًا

سيتم افتتاح مفهوم البيت المفتوح للعلامة التجارية في أحد الأحياء العصرية والواعدة في باريس وسيشمل 160 سريرًا وسطحًا ترايب كاركاسون – يقع في جنوب فرنسا، سيوفر الفندق الجديد إطلالة رائعة على المدينة التاريخية

– يقع في جنوب فرنسا، سيوفر الفندق الجديد إطلالة رائعة على المدينة التاريخية ترايب لوتوك – على بعد ساعتين فقط من باريس، سيتميز هذا الفندق بتصميم نابض بالحياة في بيئة خضراء ومريحة بالقرب من البحر.

الهند والشرق الأوسط وأفريقيا

رافلز أودايبور – أول فندق للعلامة التجارية في الهند، تم تصميمه كقصر رومانسي، يقع على جزيرة خاصة في بحيرة أوديساغار

– أول فندق للعلامة التجارية في الهند، تم تصميمه كقصر رومانسي، يقع على جزيرة خاصة في بحيرة أوديساغار رافلز جدة – مستوحى من ثراء التراث العربي، يقدم الفندق رفاهية فاخرة مع أجنحة زفاف وترفيه فخمة

– مستوحى من ثراء التراث العربي، يقدم الفندق رفاهية فاخرة مع أجنحة زفاف وترفيه فخمة بانيان تري الدوحة، قطر – أول فندق للعلامة التجارية في قطر، ويتمتع بموقع مثالي في مدينة مشيرب المتلألئة.

أول فندق للعلامة التجارية في قطر، ويتمتع بموقع مثالي في مدينة مشيرب المتلألئة. فيرمونت الرملة الرياض – توفر الغرف ذات الخدمة منزلاً فخمًا بعيدًا عن المنزل، مشبع بالجوهر السعودي المحلي

– توفر الغرف ذات الخدمة منزلاً فخمًا بعيدًا عن المنزل، مشبع بالجوهر السعودي المحلي فيرمونت تاجازوت باي، المغرب – وجهة هادئة على ساحل المحيط تحيط بها بساتين الزيتون وحدائق أرغان </3608

وجهة هادئة على ساحل المحيط تحيط بها بساتين الزيتون وحدائق أرغان </3608 جوهرة ريكسوس في الخور، دبي – منتجع حضري متكامل يركز على الترفيه والتسلية والرياضة والأطعمة والمشروبات </ 3656

– منتجع حضري متكامل يركز على الترفيه والتسلية والرياضة والأطعمة والمشروبات </ ريكسوس بريميوم مغاويش، مصر – منتجع حصري شامل كليًا يقع على ساحل البحر الأحمر.-

منتجع حصري شامل كليًا يقع على ساحل البحر الأحمر.- أس أل أس دبي – أول فندق أس أل أس يتم افتتاحه في الشرق الأوسط، ويوفر مساكن وغرفا فندقية فاخرة مع إطلالات رائعة على أطول مبنى في العالم برج خليفة، بالإضافة إلى خور دبي

أول فندق أس أل أس يتم افتتاحه في الشرق الأوسط، ويوفر مساكن وغرفا فندقية فاخرة مع إطلالات رائعة على أطول مبنى في العالم برج خليفة، بالإضافة إلى خور دبي فندق سويس أوتيل ليفينغ جدة – الوجهة الأولى في المملكة لشقق سويس أوتيل ذات الخدمة

– الوجهة الأولى في المملكة لشقق سويس أوتيل ذات الخدمة مانتيس كيفو كوين أوبرانغا، رواندا – فندق فاخر عائم يطفو على طول إحدى بحيرات إفريقيا العظيمة، بحيرة كيفو

فندق فاخر عائم يطفو على طول إحدى بحيرات إفريقيا العظيمة، بحيرة كيفو 25 أورز دبي – يقدم مفهوم الفندق ذي التصميم الغريب سحرًا وشخصية رائعة تم تشكيلها في الثقافة المحلية لدبي

– يقدم مفهوم الفندق ذي التصميم الغريب سحرًا وشخصية رائعة تم تشكيلها في الثقافة المحلية لدبي ذه 8 – مستوحى من الموضة والتألق ونمط الحياة المليء بالرمال البيضاء الرائعة ومشهد فن الآرت ديكو في ميامي بيتش، يجسد ذه 8 المدينة والثقافة حيث يقع، مع الحفاظ على أصالته

جنوب شرق آسيا

فيرمونت أمباسادور سيول – أول فندق فيرمونت في كوريا الجنوبية يضم صالة فيرمونت الذهبية وخدمات فيرمونت فيت الفاخرة.

أول فندق فيرمونت في كوريا الجنوبية يضم صالة فيرمونت الذهبية وخدمات فيرمونت فيت الفاخرة. في فيلاز بوكيت – مغاليري – فيلات خاصة تقدم التفرد والعزلة مع إطلالة رائعة على خليج أو يون في جنوب فوكيت

– فيلات خاصة تقدم التفرد والعزلة مع إطلالة رائعة على خليج أو يون في جنوب فوكيت فندق أدميرال مانيلا – مغاليري – بوابة إلى العصر الذهبي للمدينة مع مزيج من التصميم الإسباني الحديث وتصميم الآرت ديكو

بوابة إلى العصر الذهبي للمدينة مع مزيج من التصميم الإسباني الحديث وتصميم الآرت ديكو أورشارد هيلز ريسيزاندسز ، سنغافورة – مغاليري – أول فندق لمغاليري في سنغافورة هو منتجع صحي حضري صممه فريق حائز على الجوائز </4347

– أول فندق لمغاليري في سنغافورة هو منتجع صحي حضري صممه فريق حائز على الجوائز </4347 فندق سوفيتيل أمبسادور سيول أند سيرفيسيز ريزيدانسز – يطل على متنزه سيكشون ليك، بالقرب من برج لوتي تاور ومحطة مترو أنفاق جامسيل

المحيط الهاديء

فندق موفنبيك هوبارت، أستراليا – أول فندق موفنبيك في أستراليا، وهو فندق دافئ ومعاصر له تاريخ طهوي وأجواء عالمية

– أول فندق موفنبيك في أستراليا، وهو فندق دافئ ومعاصر له تاريخ طهوي وأجواء عالمية فندق بورتر هاوس – مغاليري – – مبنى تاريخي محمي بني في سبعينيات القرن التاسع عشر تحول إلى فندق بوتيكي فاخر في منطقة وسط المدينة

– مبنى تاريخي محمي بني في سبعينيات القرن التاسع عشر تحول إلى فندق بوتيكي فاخر في منطقة وسط المدينة سوفايت آي أديليد، أستراليا – فندق عالمي المستوى مع إحساس راقٍ من الفخامة العصرية ولمسة من الاسترخاء الفرنسي

– فندق عالمي المستوى مع إحساس راقٍ من الفخامة العصرية ولمسة من الاسترخاء الفرنسي سيبيل ويلينغتون لور هات، نيوزيلندا – تجعل المفروشات الدافئة والأنيقة والمنزلية الضيوف يشعرون بالترحيب في هذا الفندق المصمم على طراز الشقق

الصين الكبرى

فيرمونت سانيا هايتانغ باي </4743 – أول منتجع لفيرمونت رائد في الصين الكبرى يضم أول قناة مياه بحرية في العالم تمر عبر فندق

– أول منتجع لفيرمونت رائد في الصين الكبرى يضم أول قناة مياه بحرية في العالم تمر عبر فندق سوفيتيل هانغجو ينغوان – يقع بجوار بحيرة شيانغو بين مدينة البحيرات الصينية وبالقرب من منتزه سونغ تشينغ الترفيهي الشهير

– يقع بجوار بحيرة شيانغو بين مدينة البحيرات الصينية وبالقرب من منتزه سونغ تشينغ الترفيهي الشهير ذي سيلفيري هونغ كونغ، مغاليري – أول فندق للعلامة التجارية في هونغ كونغ وهو قصر أنيق يقع في المساحات الخضراء الهادئة لجزيرة لانتاو

– أول فندق للعلامة التجارية في هونغ كونغ وهو قصر أنيق يقع في المساحات الخضراء الهادئة لجزيرة لانتاو منتجع أوشن سبرنغ شنغدو – تجربة بوتيك محاطة بالمناظر الطبيعية الخلابة لمنتزه شنغدو ترايلون الدولي

– تجربة بوتيك محاطة بالمناظر الطبيعية الخلابة لمنتزه شنغدو ترايلون الدولي بولمان جياكسنغ بنغو إكسلانس – فندق مرحب بالضيوف من رجال الأعمال والعائلات والحيوانات الأليفة، ويقع بالقرب من بحيرة مينغ ومنتزه غابة جيولونغشان الوطنية </5007

أميركا الشمالية والوسطى

فيرمونت سينشري بلازا – إحياء لوجهة شهيرة يحبها المشاهير والرؤساء والدبلوماسيون، وتقع وسط صخب هوليوود

إحياء لوجهة شهيرة يحبها المشاهير والرؤساء والدبلوماسيون، وتقع وسط صخب هوليوود نوفوتيل مكسيكو سيتي توريو – العلامة التجارية المعاصرة تقدم تصميمًا معياريًا واسعًا ومطبخًا مفتوحًا لتناول الطعام في منطقة نوكالبان

العلامة التجارية المعاصرة تقدم تصميمًا معياريًا واسعًا ومطبخًا مفتوحًا لتناول الطعام في منطقة نوكالبان فندق وشقق أس أل أس كانكون – ملاذ على شاطئ البحر في قلب بويرتو كانكون ويضم 45 جناحًا وإطلالات على المحيط وديكورًا عالمي المستوى

ملاذ على شاطئ البحر في قلب بويرتو كانكون ويضم 45 جناحًا وإطلالات على المحيط وديكورًا عالمي المستوى إس إل إس هاربور بيتش ريزيدنسز – ثاني برج سكني فاخر في كانكون بالمكسيك مع ديكورات داخلية من قبل المصمم الإيطالي المشهور بييرو ليسوني

أميركا الجنوبية

إس إل إس بويرتو ماديرو، الأرجنتين – ناطحة سحاب شيدت حديثًا في واحدة من أكثر المناطق حيوية في البلاد

– ناطحة سحاب شيدت حديثًا في واحدة من أكثر المناطق حيوية في البلاد فندق نوفوتيل سانتا كروز، بوليفيا – من المتوقع أن يجذب هذا المشروع التطويري الجديد المذهل ضيوف الأعمال والترفيه </5326

– من المتوقع أن يجذب هذا المشروع التطويري الجديد المذهل ضيوف الأعمال والترفيه </5326 جو أند جو لارغو دو بوتيكاريو – الوجهة الأولى خارج أوروبا لهذه العلامة التجارية سريعة النمو

حول أكور

أكور مجموعة أكور هي مجموعة ضيافة عالمية رائدة تتكون من أكثر من 5,000 عقار فندقي و 10,000 موقع للطعام والشراب في 110 دول. تمتلك المجموعة واحدة من أكثر أنظمة الضيافة تنوعًا وتكاملاً في الصناعة والتي تشمل العلامات التجارية الفاخرة والمتميزة والعروض المتوسطة والاقتصادية ومفاهيم نمط الحياة الفريدة وأماكن الترفيه والحياة الليلية والمطاعم والبارات والمساكن الخاصة ذات العلامات التجارية وممتلكات الإقامة المشتركة وخدمات الكونسيرج ومساحات العمل المشتركة والمزيد. وتفتخر أكور أيضًا بمحفظة لا مثيل لها من العلامات التجارية المميزة وما يقرب من 300,000 عضو فريق حول العالم. يستفيد أكثر من 65 مليون عضو من برنامج الولاء الشامل للشركة ALL – Accor Live Limitless – وهو برنامج رفيق نمط الحياة اليومي الذي يوفر الوصول إلى مجموعة متنوعة من المكافآت والخدمات والخبرات. ومن خلال برامج Planet 21 – Acting Here و Accor Solidarity و RiiSE ومبادرات ALL Heartist Fund ، تركز المجموعة على قيادة العمل الإيجابي من خلال أخلاقيات العمل، والسياحة المسؤولة، والاستدامة البيئية، والمشاركة المجتمعية، والتنوع والشمولية. تأسست المجموعة في العام 1967، ويقع المقر الرئيسي لأكور أس أيه في فرنسا وهي مدرجة في بورصة يورونكست باريس (ISIN code: FR0000120404) ومؤشر سوق أو تي سي (Ticker: ACRFY) في الولايات المتحدة لمزيد من المعلوملت، يرجى زيارة group.accor.com أو تابعوا أكور على تويتر و فيسبوك.