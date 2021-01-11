‫شركة أبيان تجمع 775 مليون دولار ما يوصلها إلى سقفها الصلب لصندوق التعدين الثاني

لندن, 11 يناير / كانون الثاني 2021 /PRNewswire/ —

لنقاط البارزة

· تجاوز حجم الاكتتاب في الصندوق 2، حيث بلغ 775 مليون دولار أميركي، وبذلك تجاوز إجمالي الاكتتاب في الصندوق 1.2 مليار دولار أميركي

· يعكس اهتمام المستثمرين القوي الطلب على الأصول الثابتة وإظهار السلع الخضراء

· يوفر الإبراز للنحاس والنيكل والمعادن الأساسية والصناعية الأخرى بتحوط المعادن الثمينة

· تم نشر 40٪ بالفعل باستخدام مصادر عالمية وإمكانيات تنفيذ عالمية من أبيان

· البناء على سجل أبيان لتوليد عوائد قوية معدلة للمخاطر من خلال تحديد واكتساب وتطوير المعادن وأصول التعدين المقيمة بأقل من قيمتها

· اكتملت غالبية عمليات جمع الاستثمارات عن بعد عبر فترة جائحة كوفيد-19

· توسع الفريق ليشمل 37 من المتخصصين في مجال الاستثمار عبر مواقع في لندن وتورنتو وليما وبيلو هوريزونتي وسيدني، حيث يشرفون على ما يقرب من 5000 موظف عبر المحفظة

وأعلنت اليوم شركة أبيان كابيتال الاستشارية أل أل بي (“أبيان” أو “الشركة”)، شركة استشارات الاستثمار لصناديق الأسهم الخاصة المركزة على القيمة طويلة الأجل والتي تستثمر فقط في شركات التعدين وشركات التعدين ذات الصلة، عن الإغلاق النهائي لتمويل صندوقها 2 (“Fund II“) . تم تجاوز الاكتتاب في الصندوق الثاني ووصل إلى سقفه الصلب البالغ 775 مليون دولار أميركي بعد الدعم القوي من كل من المستثمرين الجدد والحاليين من الفئة 1 على مستوى العالم.

التركيز على السلع ذات النمو الأساسي

سوف يتبع الصندوق 2 نفس الإستراتيجية المثبتة التي اتبعها صندوق أبيان 1، مع التركيز على الاستثمارات في المعادن وأصول التعدين. تستهدف أبيان الأصول متوسطة الحجم، مع إعطاء الأولوية للربحية على نطاق واسع لتحقيق أقصى العوائد، مع وضع الصندوق 2 في وضع جيد للاستفادة من الاتجاهات الديموغرافية والنمو الاقتصادي والعمل ضد تغير المناخ.

وتشمل هذه السلع المستخدمة في البطاريات والمركبات الكهربائية وأنظمة الطاقة المتجددة بما في ذلك النحاس والنيكل. ستوظف الشركة أيضًا استثمارات في المعادن النفيسة كتحوط محتمل للمحفظة.

سيستثمر الصندوق 2 على أساس عالمي، ويستهدف الأصول في ولايات قضائية ذات جيولوجيا مثبتة، وحكومات داعمة وإطار قانوني قوي بما في ذلك البرازيل وأستراليا والمكسيك وبيرو وتشيلي وكندا، حيث تمتلك أبيان عمليات قائمة فيها.

تم بالفعل نشر 40٪ من أصول الصندوق 2 أو حجزها في خمسة استثمارات، مما يدل على قدرة أبيان القوية في التوريد والتنفيذ على مستوى العالم. وتشمل هذه الاستثمارات في الأسهم في أصول تطوير أصول النحاس والذهب في فيل فيردي في البرازيل ومشروع منجم الرمال المعدنية في عمليات كالبار في أستراليا (والذي هو حاليًا في مرحلة التطوير)؛ استثمار ملكية في أصول سانتا ريتا العاملة للنيكل والنحاس والكوبالت التابعة لشركة أتلانتيك نيكل في البرازيل؛ واستثمارات الملكية والائتمان في منجم منطقة السكر المنتج في هارت غولد في أونتاريو، كندا.

بالإضافة إلى ذلك، فإن الصندوق 2 لديه رأس مال كبير متوفر لمتابعة فرص أكبر للاستثمار المشترك.

الخبرة المالية والتشغيلية لتحقيق العائدات

لدى أبيان إستراتيجية فريدة توفر عائدات ضخمة في قطاع التعدين وتحد من مخاطر هبوط الأسعار. بصفتها مزودًا متخصصًا لرأس المال الخاص، فإنها تطبق مبادئ استثمار القيمة طويلة الأجل في صناعة دورية وتواصل بقاءها شديدة الانضباط، مع التركيز على الأصول ذات الهامش المرتفع والأصول منخفضة التكلفة مع قاعدة موارد عالية الجودة حيث تتوفر إمكانية إضافة القيمة.

تسمح الخبرة الفنية والاستثمارية الداخلية الفريدة للشركة بتحديد الفرص المقيمة بأقل من قيمتها الحقيقية في هذا القطاع. يتمتع الفريق المالي لشركة بخبرة من البنوك الاستثمارية الرائدة وشركات الأسهم الخاصة، حيث أكمل أكثر من 200 مليار دولار من معاملات التعدين، بينما يتكون الفريق الفني من متخصصين في الصناعة من شركات التعدين الكبرى الذين أدخلوا أكثر من 60 منجمًا مرحلة الإنتاج. يتيح لنا ذلك تطبيق التطور التقني لدار تعدين كبرى على عمليات أصغر، مما يقلل من تكاليف التطوير والتشغيل وزيادة الإنتاج لزيادة العائدات.

تسمح ثقافة المساءلة القوية لأبيان للشركة بالحفاظ على أعلى المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة في جميع العمليات والاستثمارات التي تقوم بها، وقد أنشأت الشركة مؤسسة خيرية لدعم المناطق التي تعمل فيها عملياتها. أبيان لديها مجلس استشاري قوي يتألف من أفراد بارزين من قطاعات التعدين والقطاعات المالية والتجارية.

سجل حافل قوي

بعد نجاح الصندوق 1 والاستثمارات التي تمت بالفعل من الصندوق 2، أصبحت محفظة أبيان متنوعة بشكل جيد. وهي تستثمر في الأسهم والائتمان والإتاوات عبر هيكل رأس المال، والأهم من ذلك أن الفرق الفنية والمالية الرائدة في الصناعة التابعة للشركة قادرة على مساعدة فرق الإدارة الأساسية لخلق القيمة.

لدى أبيان سجل حافل مع عوائد قوية جدا معدلة حسب المخاطر يتم تقديمها حتى الآن. وقد قامت الشركة بتسعة استثمارات، وأطلقت عمليات في ستة مناجم قيد الإنتاج ومن المتوقع أن يتم تشغيل منجمين آخرين خلال 24 شهرًا. كما أكملت الشركة أو أعلنت عن أربع عمليات مخارج ناجحة، بما في ذلك أفانكو ريسورسز التي تمتلك أحد مناجم النحاس المفتوحة من الدرجة الأولى وتم بيعها إلى شركة أوزي مينيرالز.

وعلق مايكل دبليو شيرب، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة أبيان:

“نحن سعداء للغاية بإغلاق تمويل الصندوق الثاني، ووصلنا إلى سقفنا الصلب مع زيادة الاكتتاب في الصندوق، ونقدر الدعم لنموذج التشغيل الفريد ونهج الاستثمار لدينا. يقدر مستثمرو المستوى الأول لدينا مزيج الخبرة الفنية والمالية التي تتيح لنا تحديد والاستحواذ على أصول مقومة بأقل من قيمتها وتطويرها. وفي الوقت نفسه، تستفيد فرقنا الإدارية من رأس مالنا طويل الأجل ودعمنا في تعزيز خطط التنمية الخاصة بها لزيادة العائدات. الصندوق 2 أصبح الآن في وضع جيد للاستفادة من شهرته لقطاعات عالية النمو في الاقتصاد العالمي، من خلال السلع الأساسية التي ستمكّن من الانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون وتطوير البنية التحتية لتوليد عوائد قوية ومعدلة حسب المخاطر “.

حول أبيان كابيتال للاستشارات أل أل بي

أبيان كابيتال للاستشارات أل أل بي هي شركة استشارات الاستثمار لصناديق الأسهم الخاصة التي تركز على القيمة طويلة الأجل والتي تستثمر فقط في شركات التعدين وشركة التعدين ذات الصلة.

أبيان هي شركة استشارات الاستثمار الرائدة في صناعة المعادن والتعدين، وتتمتع بخبرة عالمية في جميع أنحاء أميركا الجنوبية وأميركا الشمالية وأستراليا وأفريقيا وسجل حافل من دعم الشركات لتحقيق أهدافها التنموية، مع تمكنها من محفظة تشغيل عالمية تشرف على ما يقرب من 5000 موظف.

لدى أبيان فريق عالمي مكون من 37 متخصصًا في مجال الاستثمار ولديهم مكاتب في لندن وتورنتو وليما وبيلو هوريزونتي وسيدني.