استقرت إيرادات الربع الثالث عند 305.3 مليار وون كوري

انخفضت أرباح التشغيل بشكل طفيف بسبب الاستثمار القوي في البحث والتطوير

من المقرر استخدام اختبارات تشخيصية جديدة قادرة على فحص 23 هدفًا، بما في ذلك 3 جينات لفيروس كوفيد-19، و19 من فيروسات الجهاز التنفسي في أنبوب واحد

سول، كوريا الجنوبية، 26 نوفمبر 2021 /PRNewswire/ — أعلنت شركة Seegene (KQ 096530) التي تعد إحدى الشركات الرائدة في مجال التكنولوجيا الحيوية والمتخصصة في مجال التشخيص الجزيئي (MDx) اليوم عن النتائج المالية للربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2021.

وسجلت شركة Seegene إيرادات مبيعات في الربع الثالث بلغت 305.3 مليار وون كوري (حوالي 260 مليون دولارًا أمريكيًا) وأرباح تشغيلية قدرها 128.6 مليار وون كوري (حوالي 108 مليون دولارًا أمريكيًا)، بزيادة 1% وانخفاض بنسبة 11% على أساس من ربع سنة إلى آخر، على التوالي.

وبلغت مبيعات شركة Seegene المتراكمة حتى الآن 960.8 مليار وون كوري (حوالي 814 مليون دولارًا أمريكيًا)، بزيادة قدرها 40% مقارنة بالفترة نفسها في العام الماضي. كما زادت أرباحها التشغيلية المتراكمة بنسبة 11% على أساس سنوي، لتصل إلى 466.7 مليار وون كوري (حوالي 395 مليون دولارًا أمريكيًا). يبدو بالنظر إلى هذه الأرقام أن إجمالي المبيعات هذا العام قد تجاوز هدف 1 تريليون وون كوري، ومع ذلك فإن الانخفاض الطفيف في أرباح التشغيل ترجع إلى زيادة كبيرة في الإنفاق على البحث والتطوير. استثمرت شركة Seegene بالفعل طوال عام 2021 ما يقرب من 53.4 مليار وون كوري (حوالي 45 مليون دولارًا أمريكيًا)، في رقمنة عملية تطوير الفحص وتطوير تقنيات أساسية لأجهزة اختبار تفاعل البوليميراز المتسلسل (PCR) ومكونات الفحص، وهو ضعف إجمالي مبلغ الإنفاق على البحث والتطوير في العام السابق.

“بينما نتطلع إلى الأشهر الأخيرة من عام 2021، فإن العالم محظوظ لامتلاكه مجموعة من اللقاحات والعلاجات عالية الفعالية لفيروس كوفيد -19، والتي تصل إلى المزيد والمزيد من الأفراد. صرح ميونغ كون كيم، كبير الأعضاء المنتدبين لدى شركة Seegene قائلًا، “مع ذلك لا تزال هناك حاجة لإجراء الاختبارات، خاصة وأن الإنفلونزا والفيروسات الأخرى تعود في فصل الشتاء. “تلتزم شركة Seegene بأن تكون في الصدارة في مجال التشخيص هذا عن طريق توقع فحوصات جديدة لفيروس كوفيد-19 ودعمها، والأمراض المعدية الأخرى. وحتى مع تطور الجائحة ودخول المزيد من الشركات إلى هذا المجال، سنواصل تحديد الفرص، والحفاظ على القدرة التنافسية، والعمل بسرعة لتلبية الطلب العالمي من خلال مختلف الشركات التابعة لنا.”

وتكون شركة Seegene رائدة في الاستجابة العالمية لجائحة كوفيد-19، حيث استفادت من منصة الذكاء الاصطناعي (AI) الخاصة بها لتطوير واحدة من أولى فحوصات فيروس كوفيد-19 في العالم في غضون أيام. كما أظهرت الشركة من خلال الأتمتة والتكامل الكاملين أنها تستطيع توسيع نطاق تصنيعها بسرعة لخدمة مناطق حول العالم. واستجابة لمبادرات “التعايش مع فيروس كورونا” التي استُحدثت مؤخرًا وجوازات سفر إثبات تلقي اللقاح، ستواصل شركة Seegene هذا الابتكار المستهدف من خلال إنتاج مجموعة من الاختبارات الإضافية. كما ستقدم قريبًا حلًا قائمًا على اختبار جديد يتميز بوقت استجابة أسرع بكثير، مما سيساعد في تبسيط اختبار المراقبة وتوسيع نطاقه. علاوة على ذلك، ستقدم شركة Seegene اختبارات تشخيصية جديدة يمكنها فحص 22 هدفًا، بما في ذلك 3 جينات لفيروس كوفيد-19، و19 من فيروسات الجهاز التنفسي في أنبوب واحد للاستعداد لزيادة محتملة لكل من حالات الإصابة بالإنفلونزا وفيروس كوفيد-19 في فصل الشتاء.

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