‫شركات عملاقة تراهن على “سيريلوس” لترويج الهايبرلوب في أوروبا

شركات أكسيونا، CAF و EIT InnoEnergy يراهنون على Zeleros للترويج الهايبرلوب في أوروبا

فالنسيا، اسبانيا, 22 يوليو / تموز 2021 /PRNewswire/ —

أعلنتZeleros ، الشركة الأوروبية التي يقع مقرها في فالنسيا (إسبانيا) والتي تطور نظام هايبرلوب قابل للتطوير، عن دعم ثلاثة رموز رئيسيين سيسرعون في تطوير نظام النقل الرائد الخاص بها للسفر بسرعة 1000 كم للساعة و خال من الانبعاثات المباشرة. الشركات الثلاثة هي: ACCIONA و CAF و EIT InnoEnergy.

شركة ACCIONA وهي شركة عالمية رائدة في تطوير البنية التحتية المستدامة، تنضم إلى هذه الجولة الجديدة من الاستثمار للشركة الفالنسيانية، حيث تساهم بخبرتها الواسعة ومعرفتها التقنية في بناء خطوط نقل عالية السرعة، بعد أن نفذت مشاريع من هذا النوع في إسبانيا و إيطاليا و حتى النرويج، حيث تقوم حاليًا ببناء أطول أنفاق للسكك الحديدية في دول الشمال كجزء من مشروع Follo Line. “تتماشى هذه المبادرة مع مفهوم التنقل المستدام الذي ندافع عنه في أكسيونا ولهذا السبب قررنا دعمها. أعتقد أن خبرتنا، جنبًا إلى جنب مع خبرتنا الواسعة في الشركة في مجال النقل بالسكك الحديدية، ستحقق قيمة مضافة كبيرة لهذا المشروع”. قال تيلمو بيريز لواسيس، مدير الابتكار في قسم البنية التحتية في أكسيونا.

تعد مجموعة CAF، ومقرها في Beasain، احد الرموز الدولية في تصميم وتنفيذ أنظمة التنقل الشاملة وحلول النقل. مع تاريخ يزيد عن 100 عام، طورت مشاريع مهمة في العديد من البلدان في القارات الخمس. لير أغيري ، من قسم التطوير المؤسسي والأعمال الجديدة بمجموعة CAF: “بصفتنا خبراء في المعدات الدارجة، سنساهم في CAF بكل خبرتنا في تصميم كبسولة قوية تسمح لنا بتقليل تكاليف البنية التحتية وضمان التشغيل الآمن والفعال”.

كما أن EIT InnoEnergy، وهو أحد الرموز العالمية في الطاقة المستدامة ومروج لمشاريع مثل European Battery Alliance، سيدعم في هذه الحالة شركة Zeleros في إنشاء برنامج تطوير صناعي عالي السرعة لأوروبا. يسلط جوزيب ميكيل توريغروسا، مدير الأعمال الجديدة في EIT InnoEnergy Iberia، الضوء على: “في EIT InnoEnergy نؤمن إيمانًا راسخًا بإمكانات تقنية Zeleros لربط العالم في غضون دقائق وبطريقة مستدامة، هدفنا هو دعم الإنشاء لنظام بيئي قوي على المستوى الأوروبي يعزز تنميته”.

يقدم الشركاء الثلاثة المعرفة في المجالات الرئيسية في تطوير هايبرلوب: البنية التحتية والمركبات وإطار التنمية الصناعية على المستوى الأوروبي. وبالتالي، فإنهم ينضمون إلى فريق مكون من أكثر من 180 محترفًا و 50 منظمة تجعل نظام هايبرلوب الذي اقترحته Zeleros ممكنًا.

يسلط ديفيد بيستوني، الرئيس التنفيذي واحد مؤسسي شركةZeleros ، الضوء على: “بالنسبة لشركة Zeleros، يشرفنا أن يكون لدينا شركاء صناعيين على مستوىACCIONA و CAF و EIT InnoEnergy لجعل هذا المشروع الطموح حقيقة واقعية، والذي نرغب من خلاله في توسيع حدود التنقل كما هو مفهوم حاليا، مما يجعله أسرع وأكثر استدامة. نواصل إحراز تقدم بخطوات ثابتة لتحقيق ذلك”.

تُعتبر أوروبا رائدة في أنظمة النقل عالية السرعة والآن أيضًا في هايبرلوب. في العالم، البلدان الأوروبية هي أول من أنشأت لجنة لتوحيد هايبرلوب ولديها نظام بيئي قوي كما يتضح من مشروعHypernex الذي روجت له منظمة المفوضية الأوروبية Shift2Rail. من جهتها، أعلنت وزارة العلوم والنقل الإسبانية عن خطط لإنشاء أول مسار اختبار أوروبي في إسبانيا وشاركت جمعيات مثل MAFEX أو الاتحاد الدولي للسكك الحديدية (UIC) أو مركز ابتكار السكك الحديدية، للكشف عن أوجه التآزر مع قطاع السكك الحديدية.

ºشركة Zeleros تواصل تقدمها. ففي فبراير، كشفت أنها تعمل مع شركة الطيران العملاقة إيرباص لاختبار نظام الدفع الكهربائي الخاص بها، وقبل أسابيع قليلة، تم إنشاء نموذج لنظام المحرك الخطي المستخدم في هايبرلوب لإزالة الكربون من العمليات اللوجستية في الموانئ والمطارات. سيتم عرض Z01، نموذج لمركبتها الهايبرلوب، في جناح إسبانيا في إكسبو دبي 2020. يعتبر النمو السريع لـ Zeleros عنصرًا رئيسيًا يضع إسبانيا بشكل فريد، ويضع أساسًا متينًا لتنفيذ هايبرلوب في جميع أنحاء العالم ووضع رمز مرة أخرى في أنظمة النقل البري عالية السرعة.

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حول شركة سيليروس Zeleros

شركةZeleros هي شركة إسبانية مقرها في فالنسيا رائدة في تطوير هايبرلوب (Hyperloop) في أوروبا. تسمح تقنياتها الفريدة المدمجة في العربة بتنفيذ مسارات هايبرلوب قابلة للتطوير، مما يقلل بشكل كبير من التكلفة لكل كيلومتر من البنية التحتية ويعمل عند مستويات ضغط أكثر أمانًا. كما تعمل الشركة على تطوير حلول تنقل متقدمة من أجل التشغيل الآلي في الموانئ والمطارات، مستفيدة من تقنياتها ومعرفتها المطبقة على هذه القطاعات. شارك في تأسيسها في عام 2016 ديفيد بيستوني (الرئيس التنفيذي) ودانييل أورينت (CTO) وخوان فيسين (CMO)، بعد تكريمها مرتين في المسابقة التي نظمها Elon Musk (SpaceX) في لوس أنجلوس. تشارك Zeleros مع شركات صناعية معروفة ومراكز بحثية حول العالم لجعل الهايبرلوب حقيقة واقعية في العقد القادم. حاليًا، ينسق أكثر من 180 شخصًا في التطوير، بما في ذلك منظمات مثل Red Eléctrica de España أو Tecnalia أو CIEMAT أو Renfe أو EIT Climate-KIC.

www.zeleros.com

حول أكسيونا ACCIONA

شركة ACCIONA هي شركة عالمية رائدة في توفير الحلول المتجددة لاقتصاد خالِ من الكربون. تشمل عروض أعمالها الطاقة المتجددة، ومعالجة المياه وإدارتها، وأنظمة النقل والتنقل ذات الكفاءة البيئية، والبنية التحتية المرنة، إلخ. الشركة محايدة للكربون منذ عام 2016. سجلت أكسيونا مبيعات بلغت 6،472 مليون يورو في عام 2020 ولديها حضور تجاري في أكثر من 60 دولة

https://www.acciona.com/

حول مجموعة كاف AF

مجموعة CAF هي شركة رائدة في السوق الدولية كمُزود لأنظمة النقل الشاملة، سواء في السكك الحديدية (المترو، الترام، السرعة العالية، المجال الحضري وضواحيه، LRVs، القاطرات، الأعمال المدنية، الكهرباء) وغير السكك الحديدية (الحافلات الحضرية المستدامة). مع حجم مبيعات وصل إلى 2،762 مليون يورو في عام 2020، تتكون مجموعة CAF حاليًا من قوة عاملة تزيد عن 13000 شخص، ولديها مصانع إنتاج في إسبانيا وفرنسا والولايات المتحدة والبرازيل والمكسيك وبولندا والمملكة المتحدة، بالإضافة إلى عدد كبير من الشركات التابعة في جميع أنحاء العالم

https://www.caf.net/es

حول EIT InnoEnergy

شركة EIT InnoEnergy تقود انتقال الطاقة وهو النظام البيئي الرائد للطاقة المستدامة. توفير الابتكارات ورأس المال البشري اللازم لتنفيذ الصفقة الخضراء والمساهمة في الوصول إلى أهداف إزالة الكربون في أوروبا.

معترف به عالميًا باعتباره المستثمر الأكثر نشاطًا في قطاع الطاقة؛ بعد الاستثمار في أكثر من 500 شركة، تدعم EIT InnoEnergy الابتكارات في مجموعة واسعة من المجالات.

تأسست في عام 2010 وبدعم من المعهد الأوروبي للابتكار والتكنولوجيا (EIT)، تمتلك EIT InnoEnergy مكاتب في جميع أنحاء أوروبا وفي بوسطن (الولايات المتحدة الأمريكية).

www.innoenergy.com

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