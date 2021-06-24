‫شركاء VoltDB مع منصة جوجل السحابية (جوجل كلاود) من أجل تطبيقات 5G Edge

بيدفورد، ماساتشوستس، 24 يونيو 2021 — /PRNewswire/ أعلنت اليوم شركة VoltDB -وهي منصة بيانات رائدة على مستوى الشركات تم تصميمها لتمكين اتخاذ قرارات سريعة معتمدة على البيانات- أنها تنضم إلى مبادرة شركاء بائعي البرامج المستقلين/حافة شبكات الجيل الخامس (5G Edge/ISV) الخاصة بجوجل كلاود. ومن خلال هذه المبادرة، ستجعل VoltDB قدراتها في إدارة البيانات متاحة على جوجل كلاود، مع Anthos كمنصة لتقديم التطبيقات والحلول إلى حافة الشبكة.

قال تانوج راجا، الرئيس العالمي للشراكات الاستراتيجية في جوجل كلاود، “غالبًا ما تمتلك المؤسسات ذات تواجد الحافة كميات كبيرة من البيانات القيمة من الأجهزة المتصلة وأجهزة الاستشعار والآلات وغير ذلك”. “نحن متحمسون للشراكة مع VoltDB ولتقديم قدراتها المتقدمة في إدارة البيانات على جوجل كلاود و Anthos، مما يساعد المؤسسات على تحقيق قيمة أكبر من هذه البيانات وبناء حافة شبكة أكثر ذكاءً”.

نظرًا لأن المؤسسات العالمية تدير وظائف الأعمال الأساسية بشكل متزايد في السحابة، فإن لديها العديد من الفرص للاستفادة من قدرات السحابة القائمة على الجيل الخامس على حافة شبكاتها. ولدعم هذه الحاجة، كشفت جوجل كلاود في أوائل عام 2020 عن استراتيجية الاتصالات الخاصة بها، والتي تضمنت خططًا لمساعدة مزودي خدمات الاتصالات (CSPs) على تحقيق الدخل من خدمات الأعمال والتعاون مع شركاء مثل AT&T لتقديم قدرات جوجل كلاود على الحافة باستخدام شبكة AT&T.

في ديسمبر 2020، أطلقت جوجل كلاود مبادرة شريك 5G Edge/ISV من أجل تقديم التطبيقات والحلول إلى حافة الشبكة مع Anthos.

تم تصميم VoltDB للتعامل مع كميات هائلة من البيانات المعقدة على نطاق واسع بوقت استجابة منخفض يمكن التنبؤ به ودون المساس بدقة البيانات. إنها منصة البيانات الوحيدة المصمَّمة لتمكين التطبيقات القائمة على شبكات الجيل الخامس من العمل بذكاء على البيانات في أقل من 10 مللي ثانية.

وقد سلط ديفيد فلاور، الرئيس التنفيذي لـ VoltDB، الضوء على قيمة هذه الشراكة، ليس فقط لشركة VoltDB وجوجل كلاود، بل أيضًا لأي شركة تسعى إلى الاستفادة الكاملة من شبكات الجيل الخامس. قال فلاور، “لقد حان الوقت الآن للاستثمار في شبكات الجيل الخامس وأي تقنية تساعدك على تمكين هذه الاستثمارات”. “لهذا السبب، لا يمكننا أن نشعر بسعادة غامرة أكثر من سعادتنا بالشراكة مع جوجل كلاود، ومن خلال هذه الشراكة، نجعل قدرات VoltDB الفريدة والمُمَكِّنَة لشبكات الجيل الخامس ووقت الاستجابة المنخفض متاحة على نطاق أوسع بكثير جدًا”.

لمزيد من المعلومات حول سبب اختيار المؤسسات في جميع القطاعات لـ VoltDB لتشغيل عملياتها، قم بزيارة https://www.voltdb.com/.

حول شركة VoltDB

VoltDB هي منصة البيانات الوحيدة المصمَّمة لدعم تطبيقات الاتصالات في عصر شبكات الجيل الخامس. نحن نجمع بين تخزين البيانات في الذاكرة مع وقت استجابة منخفض يمكن التنبؤ به وقدرات رئيسية أخرى لتشغيل تطبيقات أنظمة دعم العمليات/أنظمة دعم الأعمال التجارية (BSS/OSS) وإدارة العملاء وتطبيقات ضمان الإيرادات التي تحتاج إلى العمل في أجزاء من الثانية من رقم واحد من أجل زيادة الإيرادات أو منع خسارة الإيرادات، دون المساس بدقة البيانات. لمزيد من المعلومات، قم بزيارة voltdb.com.

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