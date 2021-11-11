‫شراكة Thunes مع Finastra لتقديم طرق دفع بديلة للبنوك

سنغافورة, 11 نوفمبر 2021 /PRNewswire/ — أعلنت شركة Thunes وهي شركة تكنولوجيا مالية مقرها سنغافورة ورائدة في مجال المدفوعات العالمية عبر الحدود، اليوم عن عقدها لشراكة مع شركة Finastra ، أكبر بائع لبرامج التشغيل الخالص التي تخدم صناعة الخدمات المالية بالكامل، للاندماج في منصة البرمجيات كخدمة لربط المدفوعات تابعة لشركة Finastra – دمج التراسل الكلي.

وستتيح الشراكة لعملاء Finastra الحاليين البالغ عددهم حوالي 8600 عميل الوصول إلى طرق دفع جديدة في أكثر من 115 سوقًا، مما يساعدهم على إرسال الأموال على الفور إلى البلدان أو استخدام طرق الدفع التي لم يتمكنوا من الوصول إليها من قبل.

وهذا مثال عظيم آخر على الكيفية التي يمكن أن تعمل بها التكنولوجيا المالية وتكنولوجيا التشغيل الخالصة والبنوك التقليدية معًا لتقديم عرض قيمة قوي وفريد للعملاء.

وقال داوي وانغ، رئيس الشراكات الإستراتيجية في ثونز “إن الوتيرة التي تتغير بها صناعة الدفع عبر الحدود والمعدل الذي تتغير به طلبات العملاء، إلى جانب التدقيق التنظيمي المتزايد باستمرار، يدفعنا إلى تحدي أنفسنا باستمرار، والنظر إلى ما وراء الأفق، والسعي إلى التآزر مع الشركاء النشطين والمبتكرين والمنخرطين. في محاولة لتقديم تجربة دفع عالمية أفضل للجميع، يسرنا أن نتشارك مع فيناسترا لتعميق الاتصال بالمؤسسات المالية الحالية والجديدة على منصة Finastra “.

وتوفر Finastra ، بوصفها شركة عالمية رائدة في مجال التكنولوجيا المالية، أوسع وأعمق تطبيقات البرامج والاتصال للأسواق والشركاء وشركات التكنولوجيا المالية من خلال منصتها المفتوحة FusionFabric.cloud، التي تنظم مستقبل الخدمات المالية.