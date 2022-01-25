‫شراكة Resecurity مع ML Consulting لتطوير حلول الأمن السيبراني الذكية في الشرق الأوسط وأفريقيا

تعمل الشركة الرائدة في مجال الأمن السيبراني ومقرها الولايات المتحدة على تعزيز اكتشاف التهديدات والاستجابة لها في الشرق الأوسط من خلال شراكات استراتيجية محلية مع مقدمي خدمات الأمن المدارة المحليين

لوس أنجلوس، 24 يناير 2022 /PRNewswire/ — أعلنت شركة ريسكيوريتي، إنك. (Resecurity, Inc.)، وهي شركة أمريكية للأمن السيبراني والاستخبارات، اليوم عن شراكتها مع إم إل للاستشارات (ML Consulting) لإضافة خدمات الأمن السيبراني القائمة على الذكاء الاصطناعي إلى مجموعة خدماتها الاستشارية. يقع مقر ML Consulting في المنامة، مملكة البحرين، وهي واحدة من الشركات الاستشارية الرائدة في مجال أمن المعلومات ومقدمي خدمات الأمن المدارة (MSSP) في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا (MEA).

في العام الماضي، استثمرت البحرين بكثافة في تحولها الرقمي والتهديدات السيبرانية الناشئة التي صاحبت ذلك، مع إعطاء الأولوية للأمن السيبراني باعتباره ركيزة من ركائز تنميتها الاقتصادية. على سبيل المثال، فقد أعلنت البحرين مؤخرًا عن نيتها إطلاق عملتها الرقمية الخاصة، وتوسيع اقتصادها الرقمي والاستثمار في أحدث الابتكارات. واستعدادًا لنمو نظمها البيئية الرقمية وزيادة المخاطر الإلكترونية، نفذت البحرين مبادرات رئيسية لرفع الجاهزية الرقمية وحلول إدارة الأمن والاستجابة لأزمة الأمن السيبراني. وقد بدأت بلدان أخرى في المنطقة أو تقوم بالفعل باستكشاف الأطر لمبادرات مماثلة.

لمساعدة الشركات في المنطقة على تأمين نظمها البيئية الرقمية، دخلت Resecurity في شراكة مع ML Consulting لتوسيع نطاق الذكاء المتقدم وحلوله فيما يتعلق بالتهديدات السيبرانية لتشمل المنظمات المحلية. تسمح منصة Resecurity المبتكرة للمسؤولين بتقليل النقاط العمياء والفجوات الأمنية المحتملة من خلال الكشف عن التهديدات في الوقت الفعلي وبيانات استخبارات حول التهديدات عالية الجودة القابلة للتنفيذ، مما يمكّن فرق الأمن من الاستجابة بسرعة وثقة. ستعمل شركة Resecurity على توسيع نطاق العمليات في المنطقة لزيادة الدعم للشركاء والعملاء المحليين.

“تسمح ML Consulting للمؤسسات بالحصول بسرعة على الخبرة والتكنولوجيا التي تحتاجها لإجراء تحليل الأعمال وتكامل الأنظمة وإدارة الأمن السيبراني – دون الحاجة إلى تعيين المزيد من الموظفين أو تدريبهم. هذا مهم بشكل خاص مع دخولنا عصرًا يكون فيه الأمن السيبراني ضروريًا للأعمال. إن شركة ML Consulting متحمسة للاستفادة من حلول شركة Resecurity وخبراتها لمساعدة المؤسسات في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا على التخفيف من حدة المخاطر السيبرانية”، حسبما أفاد كريم سابا، العضو المنتدب في شركة ML Consulting.

توفر حلول الذكاء التي تقدمها شركة Resecurity فيما يتعلق بالتهديدات الإلكترونية رؤية شاملة للمخاطر الرقمية التي تستهدف النظام البيئي للمؤسسة. بالاستفادة من الذكاء الاصطناعي، تسمح حلول شركة Resecurity للمؤسسات بأتمتة عمليات التعرف على التهديدات الإلكترونية الواردة وتقييمها وفرزها مع التأهب في الوقت نفسه لمواجهة مجرمي الإنترنت الذين يستغلون الأساليب التي تقوم على الذكاء الاصطناعي في مهاجمة الشركات على نطاق واسع. تعتمد الحلول التي تقدمها شركة Resecurity القائمة على الذكاء الاصطناعي على البيانات التي يمكنها التوصل إلى نحو خمسة مليارات من عناصر التهديد، وتسعة ملايين من ملفات تعريف لجهات التهديد و300 مليون من مدخلات بيانات شبكة الويب المظلمة المفهرسة والمترجمة بالكامل.

صرح جين يو، الرئيس التنفيذي لشركة Resecurity، قائلًا: “سيلعب الذكاء الاصطناعي دورًا مهمًا في تأمين عالمنا الرقمي المتزايد، لا سيما في الأسواق الرئيسية مثل منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. ونحن في شركة Resecurity، نستثمر بكثافة في مجالات البحث والتطوير والابتكار المدعوم بالذكاء الاصطناعي لنساعد الشركات في أن يكون لها اليد العليا على التهديدات السيبرانية الناشئة”. وأضاف: “نحن فخورون بشراكتنا مع منظمة رائدة مثل ML Consulting لتقديم أفضل حلول الاستخبارات الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا”.

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حول شركة Resecurity

Resecurity هي إحدى شركات الأمن السيبراني التي تقدم نظامًا أساسيًا موحدًا لحماية المستخدمين النهائيين وإدارة المخاطر والذكاء فيما يتعلق بالتهديدات السيبرانية. تشتهر خدمات شركة Resecurity ومنصاتها بتقديم أفضل الحلول الاستخبارية المبنية على البيانات، وتركز على تحديد الإنذار المبكر بانتهاكات البيانات والحماية الشاملة ضد مخاطر الأمن السيبراني. الشركة تأسست في عام 2016، وتحظى بشهرة عالمية باعتبارها واحدة من أكثر شركات الأمن السيبراني ابتكارًا في العالم، وتتمثل مهمتها الوحيدة في تمكين المنظمات من مكافحة التهديدات الإلكترونية بغض النظر عن مدى تطورها. هذا وقد تم مؤخرًا اختيار شركة Resecurity باعتبارها واحدة من أكبر 10 شركات خاصة للأمن السيبراني الأسرع نموًا في لوس أنجلوس، بولاية كاليفورنيا من قبل مجلة Inc. Magazine. لمزيد من المعلومات عن شركة Resecurity، يُرجى زيارة موقع الشركة الإلكتروني: https:// resecurity.com.

حول شركة ML Consulting

شركة ML Consulting هي إحدى الشركات العاملة في مجال الخدمات والاستشارات، تركز على تقديم أحدث الحلول التقنية للعملاء، في مجالات الأمن السيبراني وحماية البيانات والأتمتة.

كما أن للشركة شرف انضمام منظمات كبيرة من بين الأسماء الرائدة إلى قائمة عملائها في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. لمزيد من المعلومات عن شركة ML، يُرجى زيارة موقع الشركة الإلكتروني https://www. mlconsulting-me.com

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