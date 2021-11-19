نيودلهي، 17 نوفمبر 2021 /PRNewswire/ — كومفيفا ، أعلنت اليوم إحدى الشركات العالمية الرائدة في تقديم الحلول المالية الرقمية عن إبرام شراكة استراتيجية مع “ستراندز” ، بهدف توفير مجموعة متكاملة من الخدمات المصرفية الرقمية الذكية وكذلك حلول المحافظ والدفع.

بموجب هذه الشراكة، ستستفيد “كومفيفا” من حل إدارة التمويل الشخصي الذكي (PFM) الذي تقدمه “ستراندز” لتمكين البنوك ومقدمي الخدمات المالية من تقديم عروض رقمية مخصصة وسياقية لعملائهم، بالإضافة إلى تعزيز مشاركة العملاء وخلق فرص البيع والشراء.

وفي معرض حديثه عن الشراكة، صرّح سرينيفاس نيدوجوندي، كبير مسؤولي النمو والتحول في “كومفيفا” قائلاً “تركز “كومفيفا”على تعزيز تجربة المستهلك من خلال تطبيق تقنيات الجيل التالي. يتيح لنا تعاوننا مع “ستراندز” تحقيق الاستفادة من تحليلات البيانات والذكاء الاصطناعي وحلول إدارة التمويل الشخصي المدفوعة بتعلّم الآلة لتوفير تجربة مصرفية ودفع رقمية محسّنة. فيما يتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية ومقدمي المحافظ الرقمية، سيساعد حل إدارة التمويل الشخصي على تسريع وتيرة الابتكار وزيادة مشاركة المستخدمين وخلق فرص البيع الإضافي والبيع التكميلي وتوليد قيمة أكبر على المدى الطويل للعملاء وكذلك الولاء للعلامة التجارية”.

تقدم “ستراندز” حلولاً مالية مبتكرة مثل إدارة التمويل الشخصي لأكثر من 700 بنكًا ومؤسسة مالية في أكثر من 30 دولة، مما يوفر تجربة رقمية مخصصة لأكثر من 100 مليون مستهلك. يعمل نظام إدارة التمويل الشخصي الذي طورته “ستراندز”على تمكين مستخدمي الخدمات المصرفية الرقمية والمحافظ من الحصول على عرض إجمالي لجميع حساباتهم، وتتبع جميع المعاملات المالية والحصول على عرض كامل لإيراداتهم ونفقاتهم وتدفقهم النقدي من خلال لوحات المعلومات المرئية. يتمكن المستخدمون من مراقبة النفقات والدخل خلال فترة زمنية معينة فيما يتعلق بالفئات مثل الطعام، والموصلات، والمرافق، والترفيه، وما إلى ذلك، من خلال الرؤى المُفصلة حول الدخل والمصروفات، كمّا يمكن للمستخدمين الاستفادة من إدارة التمويل الشخصي في إنشاء ميزانيات شهرية وتتبعها بشكلٍ وثيق بمّا يحقق أهداف الادخار الشخصية الخاصة بهم.

من خلال إدارة التمويل الشخصي في “ستراندز”، يتحكم المستخدمون بشكل كامل في تدفقاتهم النقدية اليومية من خلال تصور معاملاتهم السابقة والقادمة في خريطة الحرارة الخاصة بالتقويم. باستخدام أداة التعرف على الأنماط المضمنة، يمكن لإدارة التمويل الشخصي توقع الدخل والنفقات والتدفقات النقدية القادمة، مما يتيح للمستخدمين اتخاذ قرارات ذكية بالإضافة إلى إدارة مواردهم المالية بشكل أفضل. كمّا يتمكن المستخدمون من مقارنة سلوكهم المالي دون الإفصاح عن هويتهم مع أقرانهم الذين ينتمون إلى نفس الفئة العمرية أو الجنس أو الموقع أو مجموعة الدخل، وكذلك وضع أهداف مالية أكثر ذكاءً تتوافق مع مجموعتهم الاجتماعية.

وفي معرض حديثه عن الشراكة، صرّح إريك بريفا، الرئيس التنفيذي لشركة “ستراندز” قائلاً “في كومفيفا، لدينا شريك رائد نقدم معه تجربة مصرفية شخصية محسّنة من خلال إدارة التمويل الشخصي الخاص بـ”ستراندز”، وعلى غرار “ستراندز”، تتمتع “كومفيفا” بامتداد عالمي بالإضافة إلى الالتزام بتطوير حلول مالية رقمية مبتكرة بالفعل. تتكامل مجموعة mobiquity® المصرفية من شركة “كومفيفا” وإدارة التمويل الشخصي بشكل طبيعي. نصبوا إلى العمل الوثيق مع “كومفيفا” من خلال الاستمرار في دفع حدود الابتكار المالي، ونتيجة لشراكتنا، تمكين البنوك من تحسين تجربة الخدمات المالية المُقدمة لملايين من عملائها في جميع أنحاء العالم “.

يمكن للمستخدمين تعيين تذكيرات للمدفوعات أو التنبيهات القادمة لتمويل الحساب للمدفوعات المستقبلية، وبالتالي ضمان دفع المستخدمون في الوقت المحدد دون عناء في تذكر تاريخ الدفع. توفر أداة إدارة التويل الشخصي أيضًا إخطارات استباقية وقابلة للتنفيذ للمستخدمين في الوقت الفعلي بشأن تجاوز حدود الإنفاق، مما يلغي عنصر المفاجأة من المستقبل المالي للمستخدمين. تستفيد “ستراندز” من التحليلات التنبؤية , التي تعتمد على البيانات، والذكاء الاصطناعي و وقدرات تعلّم الآلة لتقديم نصائح وتوصيات مالية مخصصة للمستخدمين لمساعدتهم على تحديد مستقبل مالي آمن.

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