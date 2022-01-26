‫شراكة بين الفطيم للإلكترونيات و«TytoCare» بهدف توسيع نطاق خدمات الصحة الرقمية

تتيح الشراكة للفطيم للإلكترونيات «تك سيرف» أن تستخدم نظام TytoPro من شركة TytoCare في العيادات الخارجية في جميع أنحاء دبي، مما يوفر للمرضى رعاية أفضل ويسهل عليهم الوصول إلى المتخصصين

نيويورك،, 26 يناير/كانون الثاني 2022 /PRNewswire/ — أعلنت اليوم TytoCare ، أول منصة رعاية صحية عالمية شاملة لتقديم الفحوصات الطبية عن بعد وبتقنيات الذكاء الاصطناعي، عن توقيعها شراكة مع الفطيم للإلكترونيات، وهي إحدى شركات مجموعة الفطيم. ستسمح الشراكة مع TytoCare لشركة الفطيم بتوسيع نطاق خدماتها في مجال الرعاية الصحية من خلال تغطيتها لجميع نقاط التعامل مع جمهور المرضى، بداية من المتخصصين إلى العيادات المحلية.

مجموعة الفطيم هي تكتل تجاري كبير مقره في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، تغطي أعمالها العديد من المجالات بما في ذلك السيارات والخدمات المالية والعقارات وتجارة التجزئة. ويوفر مجال الرعاية الصحية الذي أضافته المجموعة لأعمالها مؤخرًا رعاية صحية موثوقة ومتخصصة من خلال منظومة شاملة تعمل عبر الصيدليات بالإضافة إلى 12 عيادة خارجية تنتشر في جميع أنحاء دبي.

ستعمل الفطيم على دمج نظام TytoPro من شركة TytoCare في عياداتها المعروفة باسم HealthHub ‏. ومن خلال نظام TytoPro ستتمكن الفطيم من تحويل المواقع البعيدة مثل العيادات ومواقع عمل الموظفين والصيدليات والمدارس والتمريض المنزلي ومرافق الرعاية المنزلية ومرافق الرعاية العاجلة إلى مواقع رعاية متصلة من خلال حلول شاملة للرعاية الصحية عن بُعد.

تم تصميم TytoPro للاستخدام على المستوى المهني بين المتخصصين، وهو يمكَّن الأطباء من إجراء اختبار عن بُعد للاستعانة برأي إضافي أو استشارة بعض المتخصصين. ويشتمل الحل TytoPro على جهاز TytoCare مزود بكاميرا فحص ومقياس حرارة بالإضافة إلى منظار الأذن وسماعة الطبيب ومحول خافض اللسان وسماعات الأذن وكلها من نوع TytoCare. وتكون كل هذه العناصر مرتبطة بلوحة متابعة يمكن استخدامها لإجراء اختبارات الصحة عن بُعد عبر تقنية الفيديو المباشر، ومراجعة الاختبارات، والتواصل مع المرضى. ويمكن للأطباء، من خلال TytoPro، إرسال بيانات الاختبار إلى السجل الصحي الإلكتروني للمرضى من أجل استمرار الرعاية.

قال ديدي جلعاد، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لشركة TytoCare: «يسعدنا الإعلان عن شراكتنا مع مجموعة الفطيم، والتي ستوفر لمرضاهم تجربة رعاية افتراضية ممتازة». «تزود TytoCare الفطيم للصحة بنظام رعاية صحية عن بعد يمتاز بالدقة وسهولة الاستخدام، مما يسمح للممرضات وممارسي الرعاية الصحية الآخرين بقياس العلامات الحيوية في الوقت الفعلي مع التواصل بسهولة مع الأطباء والمتخصصين الآخرين عن بُعد. ونحن نتطلع إلى دعم الجهود المستمرة لشركة الفطيم للصحة نحو التوسع في تقديم عروض خدماتها الصحية الرقمية عبر عياداتها وصيدلياتها وعملائها من الشركات».

لقد أصبحت حلول الرعاية الصحية عن بعد داخل العيادة مثل TytoPro أداة حيوية في مجال الرعاية الصحية للمساعدة في سد الفجوة في الوصول إلى الرعاية. وتعمل هذه الحلول على تمديد الخدمات التي يقدمها الأطباء بحيث تصل إلى موقع مركزي حتى يتمكن المرضى من الوصول إلى رعاية صحية عالية الجودة دون الحاجة إلى السفر لمسافات طويلة أو الانتظار لفترات طويلة لمقابلة أخصائي. ومن خلال TytoCare، ستوسع الفطيم أيضًا خدمات الأطباء لتشمل العملاء من الشركات وعيادات الرعاية الصحية الأخرى في جميع أنحاء دبي حتى يتمكن الموظفون والمرضى من الحصول على استشارات متخصصة أو آراء إضافية بشكل سريع وسهل.

قال الدكتور حيدر اليوسف، العضو المنتدب لشركة الفطيم للصحة: «نحن نلتزم بتوسيع خدماتنا الصحية الرقمية، وتزويد مرضانا وعياداتنا وشركائنا من الشركات بتجربة رعاية صحية عن بُعد على مستوى أفضل وتتجاوز أن تكون مجرد مؤتمرات الفيديو. وتمكننا Tytocare من أن نفعل ذلك.» وأضاف: «من خلال الشراكة، يمكننا الآن ربط المرضى بعدد أكبر من الأطباء، وخفض التكاليف، وتغيير شكل الرعاية الافتراضية التي نقدمها. ونحن نتطلع إلى العمل معًا لتزويد عياداتنا وشركائنا من الشركات بنظام للرعاية الصحية عن بُعد يمكن الوصول إليه ويمتاز بالمرونة وسهول الاستخدام.»

ومن جانبه صرّح السيد ساشين وادوا، العضو المنتدب للفطيم للإلكترونيات والفطيم للساعات والمجوهرات: «بفضل شراكتنا مع Tytocare يتمكن مقدمو الرعاية الصحية التابعون للفطيم من تحويل أنظمة التوصيل إلى فحوصات طبية عند الطلب من المنزل، وربط المرضى بالأطباء بسهولة من خلال ما يوفره نظام TytoPro من أدوات ومنصة كاملة لإجراء الفحوصات الطبية». وأضاف: «نحن فخورون بتقديم أفضل حلول الفحص والتشخيص عن بعد لمرضانا وأطبائنا.»

وقال أمير حايك، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة «خالص تهانينا الحارة على هذا التعاون الاستثنائي بين TytoCare ومجموعة الفطيم. فإن إقامة تحالفات على هذا المنوال هي السبيل لتعميق وتعزيز التعاون الاستراتيجي بين إسرائيل والإمارات العربية المتحدة».

نبذة عن TytoCare

TytoCare هي شركة للرعاية الصحية عن بعد تستخدم الذكاء الاصطناعي لتغيير شكل ومفهوم الرعاية الأولية بحيث تكون متوفرة لدى لجميع عند الطلب وفي متناول أيديهم. تعمل TytoCare على ربط الأشخاص بالأطباء على نحو سهل لتقديم أفضل حلول التشخيص والفحص المنزلي الافتراضية. وتوفر مجموعة الحلول التي تقدمها إمكانية إجراء فحص طبي شامل من أي مكان، وتشتمل على أداة محمولة باليد وشاملة لفحص القلب والرئتين والجلد والأذنين والحنجرة والبطن ودرجة حرارة الجسم، بالإضافة إلى منصة كاملة للرعاية الصحية عن بعد لمشاركة بيانات الاختبار وإجراء اختبارات بتقنية الفيديو المباشر وجدولة الزيارات. وعلاوة على ذلك تشتمل على مستودع بيانات قائم على السحابة يحتوي على تحليلات. وهناك أيضًا تكنولوجيا التوجيه وخوارزميات التعلم الآلي لضمان الدقة وسهولة الاستخدام للمرضى ودقة آراء مقدمي الرعاية الصحية. تأسست TytoCare في عام 2012 على يد كل من ديدي جلعاد وعوفر تصادق (Dedi Gilad وOfer Tzadik)، وحاصلة على تصاريح من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية والمطابقة الأوروبية ودخلت في شراكة مع أكثر من 170 نظامًا صحيًا رئيسيًا وخططًا صحية وشركاء استراتيجيين في الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا وأمريكا اللاتينية وإسرائيل. لمشاهدة فيديو توضيحي، انقر هنا .

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة https://www.tytocare.com/ ‏.

نبذة عن مجموعة الفطيم

تأسست مجموعة الفطيم في الثلاثينيات من القرن الماضي كشركة تجارية، وأصبحت اليوم واحدة من أكثر الشركات الإقليمية الخاصة تنوعًا وتقدمًا، ويقع المقر الرئيسي للمجموعة في دبي، بدولة الإمارات العربية المتحدة.

تضم المجموعة خمسة أقسام هي السيارات والخدمات المالية والعقارات والبيع بالتجزئة والصحة. ويعمل بالمجموعة أكثر من 33000 موظف في أكثر من 20 دولة في الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا، ولها شراكات مع أكثر من 200 من أبرز العلامات التجارية وأكثرها ابتكارًا في العالم.

وبفضل ما تتمتع به مجموعة الفطيم من الريادة في مجال الأعمال والتركيز الدؤوب على العملاء تواصل المؤسسة النمو والتوسع في أعمالها بما يواكب ويلبي الاحتياجات المتغيرة لعملائنا في المجتمعات التي نعمل فيها.

ومن خلال التمسك بمنظومة القيم التي وضعتها لنفسها والمتمثلة في الاحترام والتميز والتعاون والنزاهة، تواصل مجموعة الفطيم إثراء حياة وتطلعات عملائها في كل وقت وحين. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: www.alfuttaim.com

نبذة عيادات الفطيم هيلث هب

كشركاء في رفاهيتك، تضمن لك عيادات هيلث هب من الفطيم وجزء من الفطيم للصحة الحصول دائمًا على أفضل الخدمات والتسهيلات الطبية. إنها طريقة جديدة للرعاية الصحية مصممة لتلبية احتياجاتك من خلال مجموعة كاملة من حلول الرعاية الصحية الذكية.

وبصفتنا عيادة متعددة التخصصات، فإننا نقدم لك أفضل الخبرات الطبية في العلاجات المتخصصة، بداية من طب العيون إلى طب الغدد الصماء. وأهم ما يميز عيادات هيلث هب عن غيرها هو المزيج المناسب من وسائل التشخيص المتقدمة والخبرة الطبية المشهود لها بالكفاءة والخدمات المتخصصة التي تعمل جميعها معًا من أجل رفاهيتك.