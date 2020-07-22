‫شراكة استراتيجية بين شركة طماطم الأردنيّة للألعاب و”Tamalaki”

عمان، الأردن, 22 يوليو / تموز 2020 أعلنت http://www.tamatem.co/طم اطم، الشركة الرائدة في نشر ألعاب الهواتف المحمولة في الشرق الأوسط، عن شراكة استراتيجية بينها وبين ناشر الألعاب “تمالاكي – Tamalaki” لتعريب ونشر لعبة “Home Designer Blast Makeover” في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا وكوريا الجنوبية وعدد من دول جنوب شرق آسيا.

وضمن هذه الشراكة، عملت شركة طماطم على تعريب ونشر اللعبة وإعادة تسميتها الى “خبير تصميم المنزل”، بالإضافة لتولّيها جميع عمليات التسويق والدعم والنشر المتعلقة باللعبةلنشرها بأفضل السبل، لتكون متاحة للجميع على أندرويد وآي أو أس، لتحميلها مجاناً على أجهزتهم المحمولة. وسيتم نشر اللعبة بلغات متعددة منها الإندونيسية والتركية والماليزية والتايلاندية والفيتنامية والكورية والفلبينية والعربية والإنجليزية، وسيتم نشرها في كل من إندونيسيا وتركيا وماليزيا وتايلاند وفيتنام وكوريا الجنوبية والفلبين ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

لعبة “خبير تصميم المنزل” هي لعبة تلائم الجميع، كبارًا وصغارًا، حيث تساعد على تدريب الدماغ في حل الألغاز، وكذلك تحفز روح المنافسة والتسلية والإبداع. من خلال هذه اللعبة، سيتمكن اللاعب من الاستمتاع بحل الألغاز وإظهار التصاميم والابداع في بناء المنزل، كما وسيتمكن من مساعدة العملاء على تحويل مساحاتهم إلى تصاميم غرف رائعة.

تعليقًا على هذه الشراكة، قال حسام حمو، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة طماطم: “متحمسون جدًا لنشر لعبة “خبير تصميم المنزل” ، وأشجّع الجميع على تحميل هذه اللعبة التي تجمع ما بين التسلية وتدريب الدماغ والإبداع. فخورون بشراكتنا مع “Tamalaki“، ونتطلع إلى المزيد من التعاون في المستقبل”.

من جانبها، علقت على هذه الشراكة مارتين سبانس، المؤسسة لشركة “Tamalaki” قائلة: “العمل مع شركة طماطم لنشر لعبة “Home Designer Blast Makeover” كان سلسًا، وكأنهم جزء من فريقنا، كان هناك احترافية عالية، وتمكَّنا من نشر اللعبة بست لغات في غضون أشهر قليلة، هذا هو نوع الكفاءة الذي نحبه ونتطلع إليه”.

وعلّقت المسؤولة عن هذه اللعبة في شركة طماطم دينا الرشدان، على العمل مع شركة “Tamalaki” قائلة: “العمل مع شركة “Tamalaki” على تعريب ونشر لعبة “خبير تصميم المنزل” في الوطن العربي كان تحديًا كبيرًا بالنسبة لنا، ولكنه شيّق في الوقت نفسه. لقد قمنا بالعمل يداً بيد لنضمن نشر اللعبة بأفضل طريقة ممكنة. تعد هذه تجربتنا الأولى في استهداف الأسواق غير الناطقة باللغة العربية، وأنا متأكدة من نجاح هذه اللعبة”.

عن طماطم:

طماطم هي الشركة الرائدة في مجال نشر ألعاب الهاتف المحمول في السوق العربي، تقوم شركة طماطم بالإشتراك مع مطورين من جميع أنحاء العالم لجعل ألعابها ذات صلة ثقافية للاعب العربي. خبرتنا في تعريب الألعاب، إقناع المستخدم، التسويق، التواصل والدعم وإدارة أبرز اللاعبين تمكننا من إيصال الألعاب الى قائمة أفضل الألعاب، زيادة الإيرادات، وضمان نجاحها في السوق العربي.

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