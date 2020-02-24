‫شحنات وحدات ترينا سولار الشمسية في العالم تتجاوز 10 غيغاواط في 2019

تشانغجو، الصين، 24 شباط/فبراير، 2020 / بي آر نيوزواير / — تجاوزت شحنات وحدات الطاقة الشمسية من شركة ترينا سولار إلى دول العالم المختلفة علامة فارقة جديدة زادت بمجموعها عن 10 غيغاواط. وحسب تصنيف شحنات وحدات الطاقة الشمسية 2019 الذي أصدرته بي في إنفولنك، فقد صُنفت ترينا سولار بين الشركات الأعلى الثلاث واحتفظت بقيادتها العالمية في هذه الفئة.

في العام 2019، حطمت الشركة الرقم القياسي العالمي لكفاءة التحويل للخلايا الشمسية أحادية البلورية النوع أن والنوع أن كاست مونو i-TOPCon من الخلايا الشمسية، مع الاستمرار في الترويج لتقنيات الوحدات الشمسية ذات القضبان المتعددة، المزدوجة الزجاج، والثنائية الجانب وتقنيات الوحدات المتقدمة الأخرى، لمواصلة قيادة صناعة الطاقة الكهروضوئية من حيث المزايا التقنية. في آب/أغسطس الماضي، قامتترينا سولاربمبادرة تطوير وحدات تنشر رقاقة سيليكون بحجم 210 مم (وحدة 210)، وذلك تمشياً مع اتجاهات الصناعة. استنادًا إلى عقود من البحث والتطوير وخبرة التصنيع، قدمت الشركة تصميمًا فريدًا مكونًا من ثلاث قطع وعدة قضبان لوحدات كبيرة الحجم. تم إطلاق أول نموذج أولي للوحدة النموذجية 210 في خط إنتاج الشركة في أوائل العام 2020، مما أدى إلى تسريع وقت التسويق للوحدات ذات الحجم الكبير إلى حد كبير.

شهدت أعمال حلولترينا بروللشركة نموًا سريعًا في العام 2019. يُضمن حل ترينا بروفي مجموعة مختارة من وحداتترينا سولارعالية الكفاءة، والتي تتميز أيضا بخوارزمية تعقب ثنائية الجانب ذكية وعاكس ذكي بقدرة 1500 فولت، وهو ما يمكن أن يعزز بشكل فعال كفاءة النظام الكلية، ويقلل من التكلفة المستوية لـ الكهرباء والفوز برضى العملاء في جميع أنحاء العالم. ارتفعت مبيعات حلولترينا بروفي الأرباع الثلاثة الأولى من العام 2019 إلى أكثر من خمسة أضعاف الأرقام للعام 2018. تم نشرترينا بروفي العديد من منشآت الطاقة الكهروضوئية التي دخلت حيز التنفيذ خلال العام 2019، بما في ذلك منتزه تشينغهاي جولمود الشمسي ومنشأة الطاقة الشمسية في مارشيهيو بتشيلي، حيث حظيت بتقدير كبير من أصحاب شركات الكهرباء لناحية توليد الطاقة الممتاز وموثوقية النظام.

في العام 2019، استثمرت الشركة في إنشاء مرافق لإنتاج الخلايا والوحدات الشمسية ذات الكفاءة العالية على مستوىالغيغاواطفي ييوو وتشجيانغ وسوتشيان بمقاطعة جيانغسو في الصين، ووقعت اتفاقات إطارية للمرحلة الثانية من المشاريع، والتي عند الانتهاء منها في العام 2020، سوف تزيد بشكل كبير من قدرة الشركة على الإنتاج.

وقال نائب مدير عام شركة ترينا سولار ونائب الرئيس التنفيذي يين رونغفانغ: “نحن متحمسون لرؤية أن أعمال وحدات وحلول ترينا سولار حققت مرة أخرى أرقاما رائعة من حيث الشحنات وحصلت على تقدير من العملاء في جميع أنحاء العالم. في العام 2020، ستواصل ترينا سولار تطويرها أعمال الوحدات النمطية والمتعقبة مع توسيع نطاق حلول الطاقة الذكية وعدد المشروعات المولدة للطاقة. ونرى أيضًا إمكانات كبيرة للجمع بين الطاقة الكهروضوئية وتخزين الطاقة وأخذنا زمام المبادرة من خلال الاستثمار في البحث والتطوير لتلبية الطلب المتوقع. كلاعب ومروج رئيسي لتطبيقات الطاقة الخضراء، تخطط شركةترينا سولار لمواصلة الحفاظ على نمو مطرد مع توفير منتجات وخدمات عالية الجودة للعملاء في جميع أنحاء العالم.”

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تعليق الصورة: شحنات وحدات ترينا سولار في جميع أنحاء العالم تجاوزت الـ 10 غيغاواط، محتفظة بقيادتها العالمية في الفئة

حول ترينا سولار

شركة ترينا سولار التي تأسست في العام 1997، هي شركة عالمية رائدة في توفير وحدات الطاقة الشمسية وحلول الطاقة الشمسية الذكية. تقوم الشركة بأعمال البحث والتطوير في ميدان وحدات الطاقة الشمسية وتصنيعها وبيعها، تطوير مشاريع الطاقة الشمسية، تطوير وبيع الأنظمة الذكية والصغيرة والأنظمة المكملة المتعددة الطاقة، فضلا عن تشغيل منصة الطاقة السحابية. في العام 2018، أطلقت ترينا سولار ماركة طاقة إنترنت الأشياء وأطلقت تحالف ترينا سولار للتطوير الصناعيلطاقة إنترنت الأشياء ومركزطاقة ترينا لإنترنت الأشياء للابتكار مع مؤسسات ومعاهد بحث رائدة على مستوى العالم. تلتزم الشركة بأن تصبح شركة رائدة في صناعة الطاقة الذكية العالمية. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: www.trinasolar.com