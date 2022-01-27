‫شبكة تلفزيون الصين الدولية (CGTN): شي يُرسِل رسالة تهنئة إلى منتدى CMG

مع اقتراب دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين، قال شي في رسالته أن الصين ستنظم دورة ألعاب أولمبية شتوية سلسة وآمنة وباهرة للعالم.

ومع العلم بأن شعار المنتدى هو “معًا من أجل دورة ألعاب أولمبية شتوية عالية التقنية”، فقد أعرب شي عن أمله في أن يتمكن المشاركون في المنتدى من تجميع الحكمة من خلال المناقشات والمساهمة في إبراز السحر الفريد لرياضات الجليد والثلج، ودفع الروح الأولمبية إلى الأمام، وتسريع تطور الرياضات الشتوية.

وقد قدَّم هوانغ كونمينغ، عضو المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني (CPC) ورئيس دائرة الدعاية باللجنة المركزية لـ CPC، تهاني الرئيس شي.

وقال هوانغ، الذي ألقى كلمة أيضًا، إن خطاب التهنئة من الرئيس الصيني شي جين بينغ هو دليل على ثقة الصين في استضافة دورة أولمبية شتوية ناجحة، بينما أعرب عن توقعه لدور الإعلام في نشر الحركة الأولمبية وتعزيز الروح الأولمبية.

وقال هوانغ إن الصين على استعداد تام لتقديم “خدمات شاملة وذات كفاءة عالية ومريحة” لوسائل الإعلام من جميع أنحاء العالم، مضيفًا أنه يأمل بأن يقوم موظفو وسائل الإعلام بتقديم تقارير عن بكين 2022 بـ “مفاهيم وأساليب ووسائل مبتكرة من أجل خلق بيئة رأي عام دولية موضوعية وعادلة وإيجابية وصحية”.

كما شدد على أهمية تعزيز التضامن والتعاون الإعلامي، وكذلك تشجيع الابتكار في مواجهة التغيرات التي لم نشهدها منذ 100 عام، والتي يصاحبها وباء غير مسبوق.

كما أشاد أيضًا بدور وسائل الإعلام في إقامة جسر للتبادل والتعلم المتبادل، وكذلك في تقوية الروابط الشعبية.

وتحت شعار “معًا من أجل دورة ألعاب أولمبية شتوية عالية التقنية”، تمت استضافة المنتدى من قِبَل CMG، كما شاركت في استضافته اللجنة الأولمبية الصينية ولجنة بكين المنظمة لدورة الألعاب الأولمبية الشتوية وأولمبياد المعاقين الشتوي لعام 2022 بدعم من وزارة العلوم والتكنولوجيا الصينية.

وقد حضره عبر الإنترنت وعلى أرض الواقع ممثلو 145 وسيلة إعلامية ومنظمة دولية من 78 دولة ومنطقة.

https://news.cgtn.com/news/ 2022-01-26/Xi-sends- congratulatory-letter-to-CMG- Forum-178RLEomYZW/index.html