‫شبكة تلفزيون الصين الدولية (‏CGTN): شي جين بينغ: قدوة في احترام المعلمين

بكين، 13 سبتمبر/أيلول 2021 /PRNewswire/ — الصين لديها تقليد طويل في تكريم المعلمين. اعتباراً من عام 1985، حددت البلاد يوم 10 سبتمبر/أيلول من كل عام يوماً للمعلمين، ليتم تكريم المعلمين والموجهين في جميع أنحاء البلاد. إنه شيء يقوم به الرئيس الصيني شي جين بينغ منذ سنوات. من خلال الخطب والتصرفات، دعا شي الناس بإستمرار إلى احترام المعلمين وإعطاء الأولوية للتعليم.

في‎ ‎رسالة‎ ‎يوم الخميس إلى مندوبي وحدات التدريس النموذجية المسماة على اسم الجيوفيزيائي الراحل بجامعة جيلين هوانغ دانيان، أشاد شي بالحاضرين لإنجازاتهم في التدريس والبحث العلمي والابتكار.

وفي إشارة إلى المساهمات العظيمة التي قدمها هوانغ في تكنولوجيا استكشاف الأرض العميقة، شجع شي المعلمين الجامعيين في جميع أنحاء الصين على تقديم إرشادات جيدة للطلاب وتقديم مساهمات جديدة لقضية البناء الكامل لدولة اشتراكية حديثة. تُظهر الرسالة تقدير شي الكبير للمعلمين – وهو الموقف الذي يؤمن به منذ فترة طويلة.

“سيكون من حسن حظ المرء أن يكون لديه معلم جيد؛ وسيكون شرفاً للمدرسة أن تستضيف معلمين عظماء. وإن نهضة مثل هؤلاء المعلمين المتميزين باستمرار من شأنه أن يبعث الآمال في أي أمة.” هكذا صرح شي خلال زيارة لجامعة بكين للمعلمين في عام 2014

في ذلك الوقت، استعاد شي تذكر السنوات التي قضاها في المدرسة، قائلا إنه ممتن لما تعلمه من أساتذته.

“لقد تلقيت تعليمات من العديد من المعلمين. لقد علموني المعرفة وكذلك كيف أكون شخصاً مستقيماً، الأمر الذي أفادني كثيراً ” هكذا صرح الرئيس الصيني، معرباً عن أمله في أن يتمكن المعلمون من استخدام معارفهم وخبراتهم لتوجيه الطلاب لكي يشبوا بصحة جيدة.

في سبتمبر/أيلول 2016، عاد شي إلى مدرسته الأم بكين بايي للقاء معلميه تشين تشونغهان وتشين تشيويينغ، من بين آخرين.

“لقد كنتم صارمين معنا خلال تلك السنوات. ولكن عن التفكير فيما حدث، استفدت من تعاليمك مدى الحياة “، هكذا قال شي لمعلميه السابقين.

في الواقع، إن تكريم المعلمين ليس مجرد سلوك شخصي ولكنه يرتبط أيضاً بقضية تجديد شباب البلاد.

في خطاب ألقاه في اجتماع التعليم الوطني عام 2018، سلط شي الضوء على التعليم باعتباره عاملاً “أساسياً” في قضية تجديد شباب البلاد في الصين. كان ينظر إلى الطلاب على أنهم القوة الرئيسية لتجديد شباب البلاد في المستقبل، في حين أن المعلمين هم بناة الأحلام.

لتشجيع المعلمين على تقديم مساهمات أكبر لقضية الحزب والشعب، دعا شي إلى تعزيز الوضع السياسي والاجتماعي والمهني للمعلمين وإعطاء الأولوية للتعليم.

“المعلمون هم مهندسو الروح البشرية وناشري الحضارة الإنسانية. أنهم مكلفون بمهمة العصر – نشر المعرفة والأفكار والحقيقة “. هكذا أشار شي

(الغلاف: الرئيس الصيني شي جين بينغ يتحدث إلى المعلمين المخضرمين في مدرسة بكين باي خلال زيارة، 9 سبتمبر/أيلول 2016. / شينخوا)

https://news.cgtn.com/news/ 2021-09-11/Xi-Jinping-A-role- model-in-respecting-teachers- 13tp3I2eHwA/index.html

الفيديو‎ – ‏https://www.youtube.com/ watch?v=dnFWhCwx5dw