بكين, 17 سبتمبر 2021 /PRNewswire/ – بلغ الشغف بالرياضة في الصين مستوى جديدًا مساء الأربعاء، حيث انطلق أهم حدث رياضي متعدد الرياضات في البلاد في مدينة شيان، عاصمة مقاطعة شنشي في شمال غرب الصين.

أعلن الرئيس الصيني شي جين بينغ في حفل افتتاح دورة الألعاب التي تقام كل أربع سنوات، والتي يطلق عليها اسم دورة “الألعاب الأولمبية المصغرة” في الصين، من خلال تصريحه، قائلًا “أعلن افتتاح الدورة الرابعة عشرة للألعاب الوطنية لجمهورية الصين الشعبية”.

يأتي هذا الحدث في خضم أجندة رياضية وطنية مزدحمة. في أولمبياد طوكيو في الفترة من يوليو إلى أغسطس، فازت الصين بـ 38 ميدالية ذهبية و32 فضية و18 برونزية، وهو ما يعادل مجموع الميداليات الذهبية في لندن 2012 لأفضل أداء في أولمبياد خارجي. وتصدرت البلاد عدد الميداليات في أولمبياد طوكيو للمعاقين، والتي اختتمت في وقت سابق من هذا الشهر بـ 207 ميدالية (تضمنت 96 ذهبية و60 فضية و51 برونزية).

وبالإضافة إلى ذلك، ستستضيف بكين دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في فبراير المقبل وستصبح أول مدينة تستضيف دورتي الألعاب الأولمبية الصيفية والشتوية.

“بطل حقيقي”

تم افتتاح دورة الألعاب الوطنية في عام 1959، وهي أكبر احتفال رياضي محلي في الصين. وجرت أحداثها تحت شعار “الرياضة للجميع، ذهنيًا وعمليًا معًا”، وضمت دورة الألعاب الوطنية الرابعة عشرة ما مجموعه 54 رياضة و595 فعالية، منها 35 فعالية رياضية و410 فعالية لرياضيي النخبة، بالإضافة إلى برامج رياضية جماعية أخرى.

وسيتنافس أكثر من 12 ألف رياضي يمثلون مختلف المقاطعات والبلديات والمناطق ذاتية الحكم في الصين ومنطقتا هونغ كونغ وماكاو الإداريتان الخاصتان وفيلق شينجيانغ للإنتاج والبناء وجمعيات رياضية محددة في الألعاب التي ستستمر حتى تاريخ 27 سبتمبر.

كانت هذه هي المرة الثالثة التي يحضر فيها الرئيس شي حفل افتتاح الألعاب منذ أن أصبح رئيسًا للصين في عام 2013.

فهو من محبي الرياضة، ويهتم بمجموعة متنوعة من الرياضات، التي تتضمن كرة القدم والكرة الطائرة والسباحة. ولقد وضع الرياضة على رأس جدول أعماله خلال أنشطته داخل البلاد وخارجها. وزار مواقع الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين 2022، والتقى بممثلي فريق الكرة الطائرة الصيني للسيدات، وحضر حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في سوتشي 2014، وشاهد مباراة كرة قدم للشباب في ألمانيا.

كما تحدث مع كبار المسؤولين الرياضيين في العالم مثل رئيس اللجنة الأولمبية الدولية (IOC) توماس باخ، ورئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA) جياني إنفانتينو، ورئيس الاتحاد الدولي لكرة السلة (FIBA) هوراسيو موراتور.

وقد صرح توماس باخ قائلًا للصحفيين عندما قام شي بزيارة مقر اللجنة الأولمبية الدولية في لوزان بسويسرا في عام 2017 “الرئيس شي بطل حقيقي، وأود أن أمنحه مجموعة من الميداليات لأن لديه رؤية واضحة حول الدور المهم للرياضة في المجتمع، وهو مدرك لأهمية الرياضة لتعليم الشباب. وفي هذا الصدد، فهو البطل الأولمبي الحقيقي للشباب.”

القوة الرياضية

منذ فوزالصين بأول ميدالية ذهبية أولمبية لها في عام 1984، فقد حققت تقدمًا ملحوظًا في الرياضة – ليس فقط في المسابقات، ولكن بين مئات الملايين من الصينيين العاديين.

وأدت استضافة الأحداث الرياضية الدولية الكبرى، ومنها دورة الألعاب الآسيوية في بكين عام 1990، ودورة بكين للألعاب الأولمبية لعام 2008، وبطولة العالم لألعاب القوى لعام 2015، إلى زيادة الحماسة تجاه الرياضة بين الجمهور، وكذلك إلى تطور البطولات الرياضية الاحترافية في الصين.

أوضح الرئيس شي في مناسبات عديدة اهتمامه بالرياضة، وتولى زمام القيادة في الجهود المبذولة لتحويل البلاد إلى قوة رياضية، وهو هدف وصفه بأنه جزء من الحلم الصيني لتجديد الشباب الوطني.

وصرح أثناء لقائه برئيس اللجنة الأولمبية الدولية باخ في نانجينغ في عام 2014، قائلًا: “الرياضة هي مؤشر مهم للتنمية الاجتماعية والتقدم البشري، وهي مظهر هام من مظاهر القوة الوطنية الشاملة والنشاط الاجتماعي”.

وقد صرح الرئيس شي خلال اجتماعه مع رئيس الاتحاد الدولي لكرة السلة موراتور في عام 2019، قائلًا “إن الرياضة تعد جزءًا مهمًا من ازدهار الصين وحياة الشعب الصحية والسعيدة”، مشيرًا إلى أن الصين تبني نفسها لتصبح دولة رياضية رائدة.

بعد فوز بكين باستضافة دورة الألعاب الأولمبية الشتوية لعام 2022، دعا الرئيس شي إلى بذل جهود لإشراك أكثر من 300 مليون شخص في هذه المنافسات الشتوية في جميع أنحاء البلاد.

ومن المقرر أن تصبح الألعاب الوطنية والألعاب الأولمبية الشتوية القادمة أحد أهم المعالم في رحلة الصين نحو قوة رياضية عالمية كاملة.

https://news.cgtn.com/news/ 2021-09-16/China-s-fervor-for- sports-continues-with-opening- of-mini-Olympics–13AThvbuswM/ index.html

مقطع فيديو – https://www.youtube.com/ watch?v=g73idx3u5B8