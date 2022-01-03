‫شبكة تلفزيون الصين الدولية: مسلسل Poetry Sans Frontiers يتناول الإنسانية المشتركة عن طريق القصائد الشعرية

وذلك تجسيدًا لقول الشاعر الصيني تشانغ جيولينغ الذي عاش في كنف سلالة تانغ الحاكمة (618-907): “الأصدقاء الأحماء يذيبون المسافات”. ويهدف المسلسل، الذي تم إطلاقه باللغات الرسمية الست للأمم المتحدة وهي الصينية، والإنجليزية، والإسبانية، والفرنسية، والعربية، والروسية، إلى إيصال قوة الشعر الهادئة، وتعزيز التعلم المتبادل للثقافات الصينية والأجنبية، وخلق صدى عاطفي وجمع الناس من مختلف البلدان، والجماعات العرقية، والثقافات.

وتدور أحداث كل حلقة حول موضوع مثير للتفكير مثل: السعي وراء الأحلام، وتوق الناس إلى السلام، وقيمة الحياة، والعلاقة بين الإنسان والطبيعة، وما يعنيه الوطن للناس.

كما تم دعوة ما يقرب إلى 16 ضيفًا من مختلف مناحي الحياة، بما في ذلك المبعوثون الدبلوماسيون في الصين، ومضيفو قنوات شبكة تلفزيون الصين الدولية المتعددة اللغات، والمؤثرون والموسيقيون، من أجل مشاركة قصص حياتهم وبعض القصائد الجميلة من جميع أنحاء العالم.

ويسلط المسلسل المميز الضوء أيضًا، من خلال الاعتراف بتنوع الحضارات البشرية، على المعنى العميق لما كتبه المؤرخ الصيني القديم تشن شو في القرن الثالث، “حساء لذيذ مطبوخ عن طريق الجمع بين مكونات مختلفة”.

https://news.cgtn.com/news/ 2022-01-02/-Poetry-Sans- Frontiers-series-embraces- common-humanity-through-poems- 16unLk0CWmQ/index.html

الفيديو – https://www.youtube.com/watch? v=3WqGR8LkWSQ

الصورة – https://mma.prnewswire.com/ media/1718570/CGTN_Poetry_ Sans_Frontiers_series_ embraces_common_humanity_ poems.jpg