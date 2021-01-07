‫شبكة تلفزيون الصين الدولية (سي جي تي أن): ما الذي دفع نجاح الصين في 2020

بكين، 7 كانون الثاني/يناير، 2021 / بي آر نيوزواير / — بعد مواجهة التحديات غير المسبوقة التي تسبب فيها فيروس كوفيد-19 والتحديات المعقدة في البيئة الخارجية، قادت اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني والرفيق شي جنبنغ بصورة أساسية الصين نحو تحقيق تقدم كبير في العام 2020.

إن التمسك بسلطة الحزب الشيوعي الصيني، ووضع الناس في المقام الأول وإفساح المجال كاملاً للمزايا المؤسسية هي العوامل الرئيسية التي دفعت نجاح الصين في معركتها الملحمية ضد جائحة كوفيد -19 والفقر في العام الماضي.

“الناس أولا”

تحت قيادة شي، كان الموضوع الدائم لحرب الصين ضد فيروس كورونا هو “الناس أولاً”.

“تأتي سلامة الناس وصحتهم في المقام الأول دائمًا، وبالتالي فإن الوقاية من تفشي المرض والسيطرة عليه هما أهم عمل في البلاد في الوقت الحالي،” كما قال شي خلال اجتماعه مع المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الزائر تيدروس أدهانوم غيبريسوس في شهر كانون الثاني/يناير الماضي.

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وشدد شي على أن الحزب الشيوعي الصيني هو العمود الفقري الأكثر موثوقية للشعب الصيني في أوقات الاضطراب، وأمر باستخدام موارد البلاد بأكملها لمواجهة الوباء، وهو ما يعد أيضًا ميزة للنظام الاشتراكي الصيني.

ونتيجة لذلك، برزت الصين من بين أوائل الدول التي تم احتواء الفيروس فيها، وإعادة فتح الاقتصاد بأمان، واستعادة النمو الاقتصادي. من المتوقع أن يتجاوز الناتج المحلي الإجمالي للبلاد 100 تريليون يوان (حوالي 15.38 تريليون دولار) في العام 2020، حيث يصل نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي إلى 10,000 دولار.

وفي الوقت نفسه، أرسلت الصين 36 فريقًا من الخبراء الطبيين إلى 34 دولة وعرضت المساعدة على 150 دولة و 10 منظمات دولية لمكافحة الفيروس، ما يمثل ترديدا لدعوة الرئيس شي لبناء مجتمع صحي مشترك للبشرية.

أعلن شي في شهر مايو/أيار في افتتاح الدورة الثالثة والسبعين لجمعية الصحة العالمية، أن لقاح كوفيد-19 سيصبح منفعة عامة عالمية، وهو ما سيمثل مساهمة الصين في ضمان الحصول على اللقاح والقدرة على تحمل تكاليفه في البلدان النامية.

“لا ينبغي ترك أحد متخلفا عن الركب”

في 23 تشرين الثاني/نوفمبر، ومع محو إقليم غويجو بجنوب غرب الصين جميع الأسماء الموجودة في قائمة الفقر فيه، قضت الصين على الفقر المدقع والفقر الإقليمي.

وفي ندوة حول تحقيق نصر حاسم في حملة التخفيف من حدة الفقر في آذار/مارس، قال شي إن انتشال جميع سكان الريف الذين يعيشون تحت خط الفقر من الفقر بحلول العام 2020 هو تعهد رسمي قطعته اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني ويجب الوفاء به في الوقت المحدد.

وضع شي التخفيف من حدة الفقر في المركز لنظام حكمه وسخر معظم طاقته عليه. خلال الجولات التفقدية المحلية التي قام بها العام الماضي، غالبًا ما كان شي يذهب إلى الخطوط الأمامية للإشراف على جهود الإغاثة من الفقر.

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وقال شي في أيار/مايو “لا ينبغي ترك أي شخص متخلفا عن الركب على طريق الاشتراكية. يجب أن يسير الجميع على طريق مجتمع رغيد الازدهار إلى حد ما من جميع النواحي والازدهار المشترك”.

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