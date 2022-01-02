‫شبكة تلفزيون الصين الدولية: الصين تتعهد بتحقيق مزيد من التقدّم في عام 2022

بكين, 1 يناير / كانون الثاني 2022 /PRNewswire/ — يمثل عام 2022 أهمية كبيرة لدى الصين في إطار سعيها نحو تحقيق الهدف المئوي الثاني المتمثل في بناء دولة اشتراكية حديثة عظمى قوية في جميع الجوانب.

وقد ألقى الرئيس الصيني «شي جين بينغ» كلمة في اليوم الأخير من عام 2021، قال فيها: «لنتمكّن من تحقيق حياة أفضل لجميع المواطنين، علينا ألا نكتفي أبدًا بما حققناه في السنوات السابقة، فلا يزال أمامنا طريق طويل يجب أن نقطعه لنتمكّن من تحقيق أهدافنا الشاملة.»

منذ عام 2014، وعلى مدار تسع سنوات متتالية، جرت العادة على أن يلقي الرئيس الصيني «شي» كلمة للتهنئة ببدء العام الجديد؛ يحثّ فيها الشعب الصيني على استعراض الإنجازات المحققة خلال العام المنصرم وإدراك متطلبات المرحلة المقبلة.

الصين تضطلع بمسؤولياتها التاريخية

وبعد أن توجّه بالتحية للشعب الصيني، واصل الرئيس الصيني كلمته واصفًا عام 2021 بأنّه كان عامًا «بالغ الأهمية بالنسبة للصين».

وأضاف: «لقد قطعنا شوطًا كبيرًا في مسيرتنا لتحقيق الهدف المئوي الثاني، وبدأنا مرحلة جديدة من بناء دولة اشتراكية حديثة في جميع الجوانب نسير فيها بخطى ثابتة لتحقيق النهضة العظيمة للأمة الصينية.»

في عام 2021، حققت الصين هدفها المئوي الأول المتمثل في بناء مجتمع يتمتع بقدر معتدل من الرخاء في جميع الجوانب، كما احتفل الحزب الشيوعي الصيني (CPC) في هذا العام بالذكرى المئوية لتأسيسه، واستعرض إنجازاته الكبرى والتاريخية وخبراته الملهمة خلال المائة عام الماضية.

وكان الرئيس الصيني قد أعلن في 1 يوليو من هذا العام عن تحقيق الصين لهدفها المئوي الأول المتمثل في بناء مجتمع يتمتع بقدر معتدل من الرخاء في جميع الجوانب، واعتبر أنّ القضاء على الفقر هو «المهمّة الأساسية» التي يجب إنجازها لتحقيق الأهداف الإنمائية للبلاد.

وفي كلمته يوم الجمعة الماضي، قال الرئيس الصيني: «لقد قاد الحزب الشيوعي الصيني مئات الملايين من الشعب الصيني حتى تمكّن من إنجاز هدفه المتمثل في بناء مجتمع يتمتع بقدر معتدل من الرخاء والقضاء على الفقر؛ وهو ما يسهم أيضًا في النمو العالمي.»

وأضاف: «إنّ جهود الصين في مكافحة جائحة كوفيد-19، وما قدّمته من لقاحات لمختلف دول العالم يُعدّ إنجازًا آخر نفخر به.»

واستعرض الرئيس الصيني المكالمات الهاتفية والاجتماعات الافتراضية التي أجراها مع قادة الدول ومسؤولي المنظمات الدولية؛ مشدّدًا على أنّه لا يمكن لدول العالم أن تكتب فصلًا جديدًا في بناء مستقبل مشترك للبشرية إلا بالوحدة والتضامن والتعاون.

ومن الجدير بالذكر أنّ الصين قدّمت -حتى الآن- ملياري جرعة من لقاحات كوفيد-19 إلى أكثر من 120 دولة ومنظمة دولية.

الصين مستعدّة للمضي قدمًا نحو المستقبل

وفي ثنايا حديثه عن العام المقبل، قال الرئيس الصيني: «إنّ انظار العالم متجهة نحو الصين… والصين في أتمّ جاهزية للوفاء بالتزاماتها.»

ستستضيف بكين دورة الألعاب الأولمبية الشتوية 2022 بعد حوالي شهر من الآن، وبذلك تكون بكين أول مدينة في العالم تستضيف كلًا من الألعاب الأولمبية الصيفية والشتوية.

وذكر الرئيس الصيني أنّ تحقيق النهضة العظيمة للأمّة الصينية لن يكون مهمّة سهلة المنال، وشدّد على أنّ تحقيق إنجازات تاريخية لن يتم إلا بالقيام بما وصفه «بالثورة الجريئة على الذات».

وكان الحزب الشيوعي الصيني قد استعرض في دورته الكاملة السادسة للجنة المركزية التاسعة عشرة (19)، والتي عُقدت في نوفمبر الماضي، الجهود التي قام بها الحزب خلال القرن الماضي، واعتمد المبادئ التوجيهية اللازمة لتحقيق النهضة الوطنية مستلهمًا الدروس التاريخية في مسيرة الحزب.

كما قرّر الحزب عقد المؤتمر الوطني العشرين (20) في النصف الثاني من عام 2022؛ وهذا المؤتمر يُعدّ حدثًا سياسيًا مُهمًّا للغاية لكل من الحزب والدولة.

وفي ختام كلمته، قال الرئيس الصيني: «إنّ احتياجات شعبنا هي شغلي الشاغل، وأسعى دومًا لتحقيق تطلعاته.»

https://news.cgtn.com/news/ 2021-12-31/China-vows-never- rest-on-the-achieved-ready- for-a-long-way-ahead- 16rIxPSgxfq/index.html

رابط الفيديو: https://www.youtube. com/watch?v=hqswus_nvK4