‫شبكة آتريوم هيلث والإمارات العربية المتحدة تنشئان برنامج زمالة جراحية هو الأول في منطقة الجنوب الشرقي

شارلوت، نورث كارولينا، 14 تموز/يوليو، 2020 / بي آر نيوزواير / — أعلن قسم الجراحة والخدمات الصحية العالمية Global Healthcare Services في شبكة أتريوم هيلث اليوم عن شراكة مع شركة الخدمات الصحية في أبو ظبي – “صحة”، وهي واحدة من الشركات الكبرى المدمجة المزودة للخدمات الصحية في الإمارات العربية المتحدة، لتطوير برامج تعاون في تعليم الطب لتدريب الجراحين الدوليين. وقد طورت المجموعتان برنامج بعثات زمالة لأبحاث الجراحة لتوفير فرص سريرية فريدة في الأبحاث والتعليم والتدريب الطبي.

ابتداءً من شهر أيول/سبتمبر، سيعطي برنامج الزمالة البحثية السريرية المتدربين ميزة تنافسية عند التقدم لوظائف الإقامة أو الزمالة عند الانتهاء من البرنامج. سيتضمن البرنامج فترة مراقبة منظمة وبرنامجا هجينا للصدمة والرعاية الحرجة وجراحة الرعاية الحادة. والهدف من هذا التعاون هو توفير العديد من البرامج داخل وخارج قسم جراحة الصحة في أتريوم لخريجي دولة الإمارات العربية المتحدة الذين رشحتهم شركة الخدمات الصحية في أبو ظبي.

وقال عبد الرحمن نميري، رئيس قسم جراحة السمنة ومدير زمالة ولايتي كارولاينا لعلاج البدانة في أتريوم هيلث، “لدينا أطباء يعملون في التخصصات المطلوبة لبرامج الزمالة الدولية الناجحة. هؤلاء الأطباء يريدون تدريب الجيل القادم من الجراحين والأطباء بهدف تحسين أنظمة الرعاية الصحية. من المهم أن ننخرط مع منظمات الرعاية الصحية خارج الولايات المتحدة لتدريب الجراحين والأطباء الدوليين، وتبادل معارفنا وخبراتنا، وبناء علاقات تعاون عالمية مستقبلية.”

وستصبح أتريوم هيلثجزءًا من قائمة النخبة من المؤسسات العالمية التي تتشارك معهاشركة الخدمات الصحية في أبو ظبيحاليًا في زمالات لخريجي مجلس اعتماد برامج التعليم الطبي الجامعي.وهذا المجلس هو المسؤول عن اعتماد جميع التدريب الطبي العالي للأطباء في الولايات المتحدة. تشمل المؤسسات التي تتعاون حاليًا معشركة الخدمات الصحية في أبو ظبيعيادة كليفلاند ومايو كلينيك وكورنيل / جامعة نيويورك وجامعة فاندربيلت وجامعة كاليفورنيا في سان دييغو والمركز الصحي بجامعة ماكغيل في كندا والكلية الملكية للأطباء في أيرلندا وغيرها.

وقال علي عبد الكريم العبيدلي، الحائز على الماجستير في إدارة الأعمال وفي الصحة العامة، رئيس الشؤون الأكاديمية، شركة أبوظبي للخدمات الصحية “إن أتريوم هيلث معروفة بتميزها الأكاديمي ونتطلع إلى أن يستفيد علماؤنا من البيئة التعليمية التي توفرها.”

تعمل شركة “صحة” مع المؤسسات العالمية الرائدة لمواصلة تطوير وتدريب أطباء الرعاية الصحية المحليين في دولة الإمارات العربية المتحدة في مؤسسات الرعاية الصحية العالمية. سيحصل الخريجون على فرصة للتدريب باستخدام أحدث التقنيات البحثية والجراحية الطبية؛ مما سيحسن في نهاية المطاف جودة الرعاية من خلال تطوير رأس المال البشري والتدريب وفقًا للمعايير الدولية.

لدى أتريوم هيلثبرنامج تعليم طبي قوي medical education program، يتألف من مناهج مبتكرة ومتوازنة مدعومة بأساتذة من الدرجة الأولى، ومرافق حديثة، وتكنولوجيا رائدة في الصناعة، وأبحاث سريرية. تعتبر أتريوم هيلث شركة وطنية ودولية رائدة في التعافي المحسن بعد الجراحة، كونها أول مركز امتياز معتمد في التعافي المحسن بعد الجراحة في الولايات المتحدة وهي واحدة من 23 مركزًا فقط من مراكز التميز في العالم. منذ وصوله إلى أتريوم هيلثفي شباط/فبراير 2019، التزم الدكتور راسو شريسثا، نائب الرئيس التنفيذي ومدير الاستراتيجية والتحول في أتريوم هيلث، بتعزيز الفرص التعليمية لطلاب الطب.

وقال الدكتور شريسثا: “سيساعد برنامج الزمالة الذي نقوم بإنشائه على تعزيز انتشارنا العالمي وإعادة التأكيد على سمعة أتريوم هيلث كرائدة عالمية، ليس فقط في مجال الرعاية الصحية، ولكن أيضًا في مجال التعليم. نحن نركز على تطوير الفرص التعليمية التي تعد الأطباء للنجاح، وهذه الشراكة قفزة كبيرة في الاتجاه الصحيح لقادة الرعاية الصحية في المستقبل من منطقة جنوب شرق الولايات المتحدة على طول الطريق إلى أبوظبي“.

شاهد فيديو الدكتور نميري بخصوص هذه الشراكة View video of Dr. Nimeri regarding this partnership.

حول أتريوم هيلث

أتريوم هيلث Atrium Health هي شركة معترف بها على الصعيد الوطني في تشكيل النتائج الصحية من خلال البحث المبتكر والتعليم والرعاية الرحيمة للمرضى. وإذ يقع المقر الرئيسي للشركة في شارلوت بولاية نورث كارولينا، أتريوم هيلث عبارة عن شبكة متكاملة للرعاية الصحية لا تهدف للربح مع أكثر من 70,000 زميل في فريق ما يقرب من 40 مستشفى و 900 موقع رعاية صحية. بفضل مواقعها المنتشرة في جميع أنحاء ولايتي كارولاينا وجورجيا، تعتبر أتريوم هيلث شركة رائدة في مجال الرعاية الافتراضية والطب الجوال. توفر الشبكة أعلى مستويات رعاية المرضى الأطفال ومرضى السرطان والقلب للمرضى، بالإضافة إلى برامج العضلات والعظام المتخصصة وزرع الأعضاء. تم تصنيف الشركة بين أفضل المستشفيات في مجلة يو أس نيوز أند وورلد ريبورت في ثماني تخصصات مختلفة، كما حصلت على جائزة “السعي من أجل الجودة” من جمعية المستشفيات الأميركية. ويعتبر المستشفى الرئيسي للشبكة، وهو مركز كاروليناس الطبي، هو مركز الصدمات الوحيد من المستوى الأول في المنطقة ويتم تصنيفه باستمرار من بين أفضل المستشفيات في البلاد. من خلال الالتزام بكل مجتمع تخدمه، تسعى أتريوم هيلث إلى تحسين الصحة ورفع الأمل وتعزيز الشفاء – للجميع. في العام الماضي وحده، قدمت أتريوم هيلث أكثر من 2.07 مليار دولار في رعاية مجانية وغير مدفوعة ومزايا مجتمعية أخرى.

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