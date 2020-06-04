‫سي إي سي: حكومة زامبيا تنزع ملكية البنية التحتية للطاقة الخاصة بالشركة

ويأتي هذا الإعلان قبل ساعات فقط من انتهاء عقد إمداد الطاقة لشركة سي إي سي مع شركة كونكولا كوبر ماينز بي إل سي (كيه سي إم) “Konkola Copper Mines Plc (KCM)” في منتصف ليل 31 مايو/ أيار 2020 وفي السياق الأوسع لفشل مفاوضات تجديد اتفاق إمدادات الجملة بين شركتي سي إي سي وزيسكو “ZESCO“، الذي انتهى في 31 مارس/ آذار 2020. وبشكل فعلي تقع الآن شركتا كيه سي إم وزيسكو تحت السيطرة الفعلية لحكومة جمهورية زامبيا.

وأشارت شركة سي إي سي إلى تسلسل الأحداث الرئيسية التالية التي أدت إلى إصدار حكومة جمهورية زامبيا القرار الوزاري رقم 57:

1- 8 مايو/ أيار 2020 – اتخذت شركة سي إي سي تدابير لاستعادة الدين من شركة كيه سي إم، الذي ارتفع ليبلغ نحو 144 مليون دولار أمريكي

2- 13 مايو/ أيار 2020 – أقرت شركة كيه سي إم بمديونيتها لصالح شركة سي إي سي

3- 26 مايو/ أيار 2020 – طلبت شركة زيسكو استخدام شبكة النقل الخاصة بشركة سي إي سي لإمداد الطاقة إلى عميل جديد للشركة لم يتم الإعلان عنه بمنطقة حزام النحاس “كوبربلت” وطلبت عقد اجتماع خلال الأسبوع الأول من يونيو/ حزيران 2020

4- 28 مايو/ أيار 2020 – أقرت شركة سي إي سي بطلب شركة زيسكو، الذي ينص على استعدادها لبدء التفاوض طالما لم يبرم العميل المشارك اتفاقًا ساريًا مع شركة سي إي سي ولا يدين للشركة بأية مبالغ

5- 28 مايو/ أيار 2020 – أرسل وزير الطاقة خطابًا إلى شركة سي إي سي طلب من الشركة توفير مسار يتيح لشركة زيسكو إمداد شركة كيه سي إم بالطاقة

6- 29 مايو/ أيار 2020 – أصدرت حكومة جمهورية زامبيا القرار الوزاري رقم 57 بتحويل البنية التحتية لشركة سي إي سي إلى ملكية عامة

7- 31 مايو/ أيار 2020 – خاطب المجلس التنفيذي للطاقة شركة سي إي سي بفرض رسوم تشغيل بما يعادل 30% من رسوم شبكة سي إي سي الحالية (تفرض الرسوم الحالية على استخدام شبكة سي إي سي)

واستنادًا إلى تسلسل الأحداث السابقة، تؤمن شركة سي إي سي أن حكومة جمهورية زامبيا اتخذت خطوات أدت بحسب جميع النوايا والمقاصد إلى نزع ملكية البنية التحتية لشركة سي إي سي وصارت الشركة على شفا التقصير في أداء جميع التزاماتها المالية لصالح المقرضين الدوليين. وأدت إجراءات حكومة جمهورية زامبيا إلى سلب الحقوق التجارية والملكية لشركة سي إي سي ومنعت الشركة بالكامل من اتخاذ قرارات الأعمال المجدية، بما في ذلك إنفاذ حقوقها القانونية والتجارية بما يحقق أفضل مصالح الأعمال.

وتنتهز شركة سي إي سي هذه الفرصة لإخطار جميع المستثمرين بالشركة بالإجراءات التي اتخذتها حكومة جمهورية زامبيا التي كبدت أعمال الشركة بالغ الضرر وكبلت قدرتها على الاستمرار كمنشأة عاملة. وتم إحاطة المستثمرين علمًا أن شركة سي إي سي ستجري، في الوقت الحالي، محادثات مع حكومة جمهورية زامبيا أملاً في الوصول إلى نتيجة ودية ومنصفة تستهدف استعادة حقوق الشركة التجارية وفي الممتلكات. وستواصل شركة سي إي سي إطلاع جميع المستثمرين على كل المستجدات.