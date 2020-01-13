‫سي أيه أس تنشر قدرات مادة معادة التركيب باسم ساي فايندر – أن

حل الجيل الثاني يسرع بصورة إضافية توليد الأفكار والكفاءة في تطوير المركبات الكيماوية الصناعية الجديدة

كولومبوس، أوهايو، 13 كانون الثاني/يناير، 2020 / بي آر نيوزواير / — كجزء من التزامها المتواصل بمساعدة قادة الأبحاث والتطوير على تسريع اكتشافاتهم العلمية، أعلنت مؤسسة سي أيه أس، وهي قسم تابع للجمعية الكيماوية الأميركية، عن إطلاق قدرة كيماوية معادة التركيب باسم ساي فايندر أن. ويعتمد هذا الحل الصناعي على تصميم كمبيوتري تدعمه تقنية الذكاء الاصطناعي بدعم من مجموعة سي أيه أس التي لا تضاهى من محتوى رد الفعل الذي يصممه العلماء ويعتمد على تقنية كيمبلانر من شركة وايلي أند سونز الفائزة بالجوائز لتحديد الطرق المعادة التركيب للمركبات المعروفة والجديدة.

يقول تيم ولبيرغ، نائب رئيس قسم إدارة المنتجات في سي أيه أس: “يعد التخطيط الصناعي خطوة مهمة في خط أنابيب البحث والتطوير وغالبًا ما يمثل عنق الزجاجة الذي يعوق سرعة الوصول إلى السوق. لقد استجاب العملاء بحماس لقدرات إعادة التركيب الاصطناعية الجديدة التي أطلقناها في ساينفايندر أن العام الماضي، ونحن متحمسون لتوسيع هذه التكنولوجيا من خلال التحسينات التنبؤية التي تتيح للكيميائيين أن يكونوا أكثر ابتكارًا وأكثر ثقة وأكثر كفاءة”.

يستخدم مخطط ساينفايندر أن لإعادة التخليق الخلفي محركًا متقدمًا لإعادة التخليق لبناء طرق للمركبات المرغوبة التي تتكون من خطوات تفاعلية تجريبية ومتوقعة من 121 مليون تفاعل في مجموعة سي أيه أس التي تتمتع بخبرة تزيد على 110 أعوام في أبحاث الكيمياء. يتم التعرف على المحتوى العلمي المنسق من قبل سي أيه أس باعتباره الأكثر شمولاً في العالم. يعمل اقتران الذكاء الاصطناعي مع مجموعة البيانات الفريدة والعالية الجودة هذه على زيادة قوة تقنية سي أيه أس دي لتوفير رؤى جديدة للمساعدة في حل تحديات التوليف المزعجة.

تسمح الخطط الديناميكية التفاعلية التي تم تطويرها في ساينفايندر أن للكيميائيين بمراجعة خطوات التفاعل البديلة بسهولة، وتوفير وسيلة بديهية لإلهام التفكير الجديد وتقييم الاستراتيجيات الاصطناعية البديلة ومقارنة الأساليب التكتيكية. تدعم قدرات ساينفايندر أن إعادة التخليق وتدفق العمل البحثي للكيمياء الحيوية بما في ذلك تجميع ابتكارات الكيانات الجزيئية الجديدة، وتوسيع نطاق التفاعل، وتحديد الفرص لتحقيق اختراقات جديدة في تطوير الأساليب. إن التعجيل بهذه الخطوات الرئيسية في خط أنابيب البحث والتطوير سيسمح لعملاء ساينفايندر أن بإيصال المزيد من الابتكارات الجديدة إلى السوق بسرعة أكبر.

حول سي أيه أس

تتعاون سي أيه أس، وهي أحد أقسام الجمعية الكيماوية الأميركية المتخصصة في حلول المعلومات العلمية، مع مؤسسات البحث والتطوير على مستوى العالم لتوفير رؤى عملية تساعدهم على التخطيط والابتكار وحماية ابتكاراتهم والتنبؤ بكيفية تطور الأسواق والفرص الجديدة. يعتمد الباحثون العلميون ومهنيو براءات الاختراع وقادة الأعمال في جميع أنحاء العالم عبر القطاعات التجارية والأكاديمية والحكومية على حلولنا وخدماتنا لتقديم المشورة للاكتشافات والاستراتيجية. استفد من محتوانا الذي لا مثيل له والتقنية المتخصصة والخبرات البشرية التي لا مثيل لها لتخصيص الحلول التي ستوفر لمؤسستك ميزة معلوماتية. مع أكثر من 110 سنوات من الخبرة، لا أحد يعرف المزيد عن المعلومات العلمية من سي أيه أس. لمعرفة المزيد يرجى زيارة www.cas.org .

حول ساينفايندر أن

يسمح ساينفايندر أن SciFindern، الحل الأحدث والأكثر تطوراً في عائلة SciFinder® للباحثين بإزالة اختناقات الإنتاجية وتسريع وصول ابتكاراتهم إلى السوق. من خلال الوصول المُحسَّن إلى مجموعة المحتوى التي لا مثيل لها من سي أيه أس، وحلول التخطيط الصناعي، ومحرك الكيمياء الأكثر تطوراً في الصناعة، فإن ساينفايندر أن هي شريك المختبرات الخاصة بالعلماء الذي يسمح لهم بإجراء أفضل أبحاثهم في وقت قياسي.

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تينا توميو

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