‫سينوبك تهنئ الشعب السعودي بالعيد الوطني التسعين وتعرب عن دعمها لرؤية السعودية 2030، لتصبح أكبر مقاول حفر بري لأرامكو السعودية

الرياض، المملكة العربية السعودية، 30 سبتمبر 2020 /PRNewswire/ — مؤسسة الصين للنفط والكيماويات (الصين للبتروكيماويات) (مطار هونغ كونغ الدولي:0386، “سينوبك”)، تقدمت الشركة الصينية الرائدة في مجال الطاقة والكيماويات وأكبر مقاول حفر بري لأرامكو السعودية في الوقت الحالي بأرق التهاني للمملكة العربية السعودية احتفالًا بالعيد الوطني التسعين ومعربة عن دعمها لرؤية السعودية 2030.

من خلال الالتزام الراسخ بالمسؤولية والنزاهة والتميز والابتكار والاستفادة لجميع الأطراف، تغطي عمليات شركة سينوبك التجارية في المملكة العربية السعودية بشكل أساسي استكشاف وتطوير حقول النفط والغاز، وخدمات حقول النفط، وخدمات التكرير والهندسة الكيميائية، والتجارة الدولية للنفط الخام والزيوت المكررة والبترول والمعدات الكيماوية، فضلاً عن الاستثمارات في مشاريع التكرير والكيميائيات وبيع المنتجات الكيماوية ومواد التشحيم والمحفزات.

ومن المعروف أن تجارة البتروكيماويات 50٪ تشكل من إجمالي حجم التبادل التجاري بين الصين والمملكة العربية السعودية، وتساهم في التنمية الاقتصادية للبلدين وكذلك خدمة مجتمعاتهما.أنشأت سينوبك مركز الشرق الأوسط للبحوث والتطوير (East Center for Research and Development) في المملكة العربية السعودية في عام 2016 لتعزيز التعاون وتبادل الموارد والخدمات والتعلم.

حققت شركة سينوبك (Sinopec) تعاونًا إيجابيًا مع شركات البترول والكيماويات في المملكة العربية السعودية.بما في ذلك إنشاء شركة سينوبك سينمي (فوجيان) شركة البترول المحدودة (Sinopec SenMei (Fujian) Petroleum Company Limited) مع نظرائها السعوديين، أكبر مورد للنفط المكرر في مقاطعة فوجيان الصينية، وكذلك إنشاء شركة فوجيان ريفايننج آند بتروكيمكال لميتد كومباني (Fujian Refining and Petrochemical Company Limited (FREP)).

كما تنظر شركة سينوبك، وهي أول شركة صينية تدخل سوق خدمات حقول النفط في المملكة العربية السعودية، إلى التوطين على أنه المفتاح لاستراتيجياتها والوفاء بالمسؤوليات الاجتماعية بنشاط.

وتسعى الشركة لتوفير أكبر قدر ممكن من فرص العمل للشباب في المملكة العربية السعودية.تُعد مصفاة ينبع أرامكو سينوبك ياسرف المحدودة (Yanbu Aramco Sinopec Refining Company (YASREF)) واحدة من أكبر المشاريع الاستثمارية الصينية في المملكة العربية السعودية بإجمالي استثمارات تصل إلى 8.6 مليار دولار أمريكي، وقد قدم مشروع مشترك عزز التعاون الثنائي بين الصين والمملكة العربية السعودية إلى مستوى أعلى من التدريب وتوفير فرص عمل للمواطنين السعوديين.

كما قامت مصفاة ياسرف بتوسيع نطاق أحد المصافي الحالية من إنتاج 20 مليون طن سنويًا وجعلها تستخدم بعض تقنيات أتمتة المصانع الرقمية الأكثر تقدمًا في العالم لتحقيق الإدارة والتحكم المتكامل.تمتلك ياسرف مجموعة من أكبر منشآت التكرير في العالم، مما يجعلها تعتمد معايير الصحة والسلامة والبيئة في إدارة الإنتاج والتشغيل التي تضمن إنتاج منتجات البنزين والديزل التي تلبي معايير الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

وقد أقامت سينوبك علاقات تعاون واسعة ومتعمقة مع المملكة العربية السعودية لتحقيق نتائج مربحة للجميع ومزايا اقتصادية وبيئية واجتماعية شاملة.كما مبادرة الحزام والطريق (The Belt and Road Initiative) مبنية على الثقة والاحترام المتبادل، مما يجعل سينوبك تلتزم دائمًا بهذا المبدأ وبأعلى المعايير الدولية لإدارة الصحة والسلامة والبيئة.

ومن خلال توفير خدمات حفر عالية الجودة وموثوقة وفعالة وفقًا لمبادئ مبادرة الميثاق العالمي للأمم المتحدة (United Nations Global Compact)، تتمتع فرق البناء الاحترافية في سينوبك بسنوات من الخبرة العملية وبمزايا كبيرة في التصميم والمشتريات والبناء والإدارة مما يؤهلها لتلبية المعايير الدولية في أوروبا وآسيا و الولايات المتحدة.

كما تلتزم سينوبك بإقامة شراكات استراتيجية بين الصين والمملكة العربية السعودية لدعم رؤية السعودية 2030 والتنمية المستدامة لكلا البلدين.وتُعد شركة سينوبك (الصين للبتروكيماويات) جزء من المجتمع السعودي؛ حيث تمده بالموارد والتكنولوجيا والمعدات، وتقدم الدعم للمشاريع المحلية في النقل والاتصالات والصحة العامة والبنية التحتية لتحسين حياة الناس مع احترام تقاليد وثقافة المملكة العربية السعودية.

نبذة عن سينوبك

شركة سينوبك (أو الصين للبتروكيماويات) هي إحدى أكبر شركات الطاقة والكيماويات المتكاملة في الصين.وتتضمن عملياتها الرئيسية التنقيب على النفط والإنتاج ونقل خطوط الأنابيب وبيع النفط والغاز الطبيعي؛ فضلًا عن بيع المنتجات البترولية وتخزينها ونقلها وأيضًا المنتجات البتروكيماوية ومنتجات الفحم الكيماوية والألياف الاصطناعية والأسمدة والمنتجات الكيماوية الأخرى؛ والاستيراد والتصدير، بما في ذلك أعمال الاستيراد والتصدير بالوكالة عن الشركات، وذلك للبترول والغاز الطبيعي والمنتجات البترولية والمنتجات البتروكيماوية والكيميائية وغيرها من السلع والتقنيات؛ والبحوث والتطوير وتطبيق التقنيات والمعلومات.

صورة – https://mma.prnewswire.com/ media/1294566/1.jpg

شعار – https://mma.prnewswire.com/ media/960416/SINOPEC_Logo.jpg