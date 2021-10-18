‫”سيكونس” حاصلة على شهادة ISO 27001: 2013 في أمن البيانات

القاهرة, 18 أكتوبر / تشرين أول 2021 /PRNewswire/ —

أعلنت شركة “سيكونس” اليوم عن اتخاذها خطوة كبيرة في حماية البيانات وأمنها بحصولها من DNV على شهادة الأيزو 27001: 2013 وفقًا لمعايير أمن المعلومات العالمية

علق أشرف بدر، الذي يشغل منصب مدير التميز التشغيلي: “يسعدني أن أعلن عن حصولنا على شهادة الأيزو 27001: 2013 التي تميزنا عن جميع شركات ال CPaaSالآخرى في سوقنا”. وأضاف قائلاً “أوّد أن أشكر فريقنا على الجهد المبذول لتنفيذ العمليات والإجراءات اللازمة التي سمحت لنا بالحصول على هذه الشهادة. كمّا يثبت التزامهم أن ضمان الأمان والخصوصية لعملائنا هو الأولوية القصوى”. وأضافت سحر النشار، رئيسة التميز التشغيلي، أن “سيكونس تقود بثقة الخطوط الرئيسية الأولى لزيادة الموثوقية والأمان لجميع عملائنا وشركائنا التجاريين”.

كمّا تُعد منصة الاتصالات سيكونس موطنًا للعديد من المنتجات التي تهدف إلى ربط الشركات بقاعدة عملائها في شتى أنحاء العالم. تشمل تلك المنتجات المحادثات متعددة القنوات التي توفر محادثات رعاية العملاء وتسمح بالتوافر الرقمي لشتى أنواع الأعمال. يتيح معالج الحملةCampaign Wizard للشركات إنشاء وتنفيذ حملات عبر الرسائل القصيرة أو البريد الإلكتروني على نطاق واسع لتحقيق نتائج تحويل فعالة. ويُعد التحققVerify أحدث حل مصادقة ثنائية تستخدمه المؤسسات في إرسال كلمات المرور ورموز التحقق للمرة الواحدة. إضافة إلى ما سبق، توفرمنصة الاتصالات إمكانية الوصول إلى جميع أنواع واجهات برمجة التطبيقات لتعزيز اتصالات الأعمال وكذلك تسريع التحوّل الرقمي.

تتوافق سيكونس أيضًا مع معيار أمان بيانات صناعة بطاقات الدفع (PCI DSS)، مما يعني أن الشركة تحافظ على وجود بيئة آمنة لنقل معلومات بطاقات الدفع. يوضح هذا الإنجاز التزام سيكونس الصارم بأمن المعلومات والخصوصية على جميع المستويات، كمّا يؤكد لعملائنا في شتى القطاعات مثل البنوك والاتصالات والرعاية الصحية أن تدابير الخصوصية لبياناتهم يتم تنفيذها على اعلى مستوى.

لمعرفة المزيد حول منتجات وخدمات سيكونس، تفضل بزيارة الموقع الإلكتروني.

نبذة عن الأيزو “ ISO “

تُعد الأيزو “ISO ” منظمة دولية غير حكومية مستقلة، وتضم عضوية 166 هيئة من هيئات المعايير الوطنية.

من خلال أعضائها، تتمكن من الجمع بين الخبراء لتبادل المعرفة ووضع معايير دولية طوعية قائمة على الإجماع وذات صلة بالسوق، كمّا تدعم الابتكار، وتوفر حلولًا للتحديات العالمية.

نبذة عن DNV

تُعد DNV من الخبراء المستقليين في الأمان وإدارة المخاطر. انطلاقًا من هدفها، وهو حماية الحياة والممتلكات والبيئة، تمكّن DNV العملاء وأصحاب المصلحة من معرفة حقائق ورؤى موثوقة بحيث يمكن اتخاذ القرارات الحاسمة بثقة. نظرًا لأنها تمثل الصوت الموثوق به لدى العديد من المؤسسات الأكثر نجاحًا في العالم، تستخدم DNV معرفتها لتعزيز السلامة والأداء، ووضع معايير الصناعة، وإلهام وابتكار الحلول لمعالجة التحوّلات العالمية.

حول سيكونس

تُعد سيكونس بمثابة مزود منصة اتصالات كخدمة “CPaaS“. تتمثل رؤيتنا في سد فجوات الاتصال في عالم يدفعه التواصل.

وإذ ولدت في العصر الرقمي، تأسست سيكونس استجابة للتحديات المتزايدة التي تواجه اتصالات المؤسسات. كانت بدايتها كمنصة تجميع للرسائل القصيرة وصنعنا طريقًا تدريجيًا نحو حلول الاتصالات كخدمة متعددة القنوات.

على مدى 10 سنوات، مكّنت ابتكارات سيكونس آلاف الشركات من إنشاء وتقديم تجارب اتصال مُحددة لقطاعاتها. منصة الاتصالات السحابية المتوافقة مع معيار أمان بيانات صناعة بطاقات الدفع (PCI DSS) هي الحل الشامل الحائز على الجوائز الذي يساعد الشركات على تحقيق إمكاناتها الكاملة والانتقال إلى التكنولوجيا الرقمية.

بصفتها عضوا في Endeavor Entrepreneur ولاعبًا بارزا في الصناعة، تلعب سيكونس دورًا محوريًا في تحويل الاتصالات التجارية في جميع أنحاء العالم.

الشعار – https://mma. prnewswire.com/media/1324616/ CEQUENS_Logo.jpg

قسمت الديب k.eldeeb@cequens.com